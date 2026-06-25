ANAF poate executa administratorii firmelor abandonate. Greșeala care te poate costa chiar și după ani de zile
Mulți antreprenori aleg să își oprească activitatea firmei fără a parcurge procedurile de lichidare sau fără a declara societatea în inactivitate la Registrul Comerțului. Decizia poate părea o soluție rapidă, însă consecințele pot apărea chiar și după mai mulți ani.
În cazul în care firma acumulează datorii fiscale și nu mai are bunuri care pot fi urmărite, ANAF poate încerca să recupereze aceste sume direct de la administratori sau asociați, prin procedura de atragere a răspunderii solidare. În astfel de situații, unii antreprenori se pot trezi cu popriri pe conturi sau cu sechestre pe bunuri pentru obligații fiscale ale unor societăți pe care le considerau închise de mult timp.
Ce se întâmplă dacă firma este abandonată fără lichidare
Tot mai multe societăți rămân fără activitate, însă continuă să existe din punct de vedere juridic. Motivele sunt diverse, de la dificultățile financiare și până la creșterea taxelor și impozitelor din ultimii ani.
Specialiștii în fiscalitate atrag atenția că simpla încetare a activității nu șterge obligațiile fiscale. Dacă firma are datorii, acestea pot ajunge, în anumite condiții prevăzute de Codul de procedură fiscală, în sarcina administratorilor sau a asociaților.
Potrivit avocatei Luisiana Dobrinescu, ANAF a intensificat în ultima perioadă acțiunile prin care încearcă recuperarea debitelor fiscale de la persoanele care au administrat sau deținut societățile respective. Astfel, tot mai mulți antreprenori descoperă că au conturile bancare blocate sau bunurile puse sub sechestru, după ce autoritatea fiscală nu a reușit să recupereze sumele de la firmă.
Datoriile pot reveni după mai mulți ani
Faptul că societatea a acumulat datorii cu mulți ani în urmă sau că între timp părțile sociale au fost cesionate nu înseamnă automat că foștii administratori sau asociați nu mai pot fi trași la răspundere.
În practica ANAF, termenul de prescripție pentru atragerea răspunderii solidare este considerat de cinci ani de la declararea stării de insolvabilitate a societății. Totuși, există și opinii juridice potrivit cărora ar trebui aplicat termenul general de trei ani prevăzut de Codul civil, întrucât legislația fiscală nu stabilește expres un alt termen.
O decizie recentă a Tribunalului București arată că răspunderea administratorilor are natură civilă, iar termenul de prescripție poate începe să curgă din momentul în care societatea este declarată insolvabilă.
Recomandarea specialiștilor pentru antreprenori
Experții recomandă antreprenorilor care nu mai doresc să desfășoare activitate să nu lase societatea pur și simplu abandonată. Soluțiile sunt fie lichidarea firmei, fie declararea inactivității temporare la Registrul Comerțului, acolo unde sunt îndeplinite condițiile legale.
De asemenea, este important ca administratorii să urmărească permanent corespondența primită de la ANAF, atât prin Spațiul Privat Virtual (SPV), cât și prin poștă. Ignorarea notificărilor poate face ca măsurile de executare silită să fie dispuse fără ca persoanele vizate să reacționeze la timp.
Specialiștii avertizează că oprirea activității și renunțarea la serviciile contabilului nu înseamnă și dispariția obligațiilor fiscale. În timp, dobânzile și penalitățile pot depăși valoarea datoriei inițiale, iar recuperarea sumelor poate fi făcută direct de la administratori sau asociați.