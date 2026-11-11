CASS ar putea fi eliminată pentru unele venituri suplimentare. Condiția pe care trebuie să o îndeplinească salariații
Românii care au un loc de muncă și obțin venituri suplimentare din chirii, dividende, drepturi de autor sau activități independente ar putea beneficia de o scutire importantă la plata contribuției de sănătate. Un proiect legislativ depus la Senat propune eliminarea CASS pentru aceste venituri, dacă nu depășesc 120.000 de lei anual. Măsura urmărește să reducă povara fiscală pentru persoanele care contribuie deja la sistemul public de sănătate prin salariu.
Cine ar putea fi scutit de plata CASS
Propunerea legislativă vizează persoanele care obțin venituri salariale pentru care contribuția de asigurări sociale de sănătate este reținută lunar de angajator. Dacă acestea mai câștigă bani din alte surse, nu ar mai datora CASS pentru veniturile suplimentare care, cumulate, nu depășesc 120.000 de lei într-un an.
Scutirea propusă ar putea fi aplicată, de exemplu, unui angajat care închiriază un apartament, unui salariat care primește dividende dintr-o firmă sau unei persoane care obține venituri suplimentare din drepturi de autor.
Astfel, ar putea beneficia și angajații care desfășoară activități independente, inclusiv prin PFA, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de proiect. Important este că scutirea nu se referă la contribuția reținută din salariu. Aceasta ar continua să fie plătită în mod obișnuit.
De asemenea, persoanele care nu au venituri salariale nu ar beneficia automat de noua excepție.
Cum s-ar calcula contribuția. Exemple pentru venituri de 60.000 și 150.000 de lei
Potrivit propunerii, plafonul anual de 120.000 de lei ar reprezenta limita până la care veniturile suplimentare ale unui salariat nu ar fi supuse CASS. De exemplu, un angajat care câștigă 60.000 de lei anual din închirierea unei proprietăți nu ar mai plăti contribuția de sănătate pentru această sumă.
La fel, dacă o persoană încasează 40.000 de lei din dividende și 30.000 de lei din drepturi de autor, totalul de 70.000 de lei s-ar situa sub plafonul propus. În schimb, pentru venituri suplimentare de 150.000 de lei, partea care depășește pragul ar fi de 30.000 de lei. Aplicând orientativ cota CASS de 10% asupra acestei diferențe, rezultatul ar fi 3.000 de lei.
Acest ultim exemplu ilustrează mecanismul propus, nu o obligație fiscală deja aplicabilă. Calculul definitiv ar depinde de formularea legii adoptate și de regulile specifice fiecărei categorii de venit.
De ce se propune eliminarea dublei contribuții la sănătate
În prezent, un salariat achită CASS din veniturile salariale, iar pentru anumite venituri suplimentare poate avea o obligație distinctă de plată. Inițiatorii proiectului consideră că această situație creează o povară fiscală disproporționată, deoarece contribuabilul este deja asigurat în sistemul public de sănătate.
Plata unei contribuții suplimentare nu îi oferă un pachet mai mare de servicii medicale și nici prioritate la consultații sau tratamente.
În expunerea de motive este invocat principiul constituțional al „justei așezări a sarcinilor fiscale”, potrivit căruia obligațiile fiscale trebuie stabilite într-o manieră echitabilă.
Totuși, CASS este o contribuție de solidaritate, nu o plată individuală pentru fiecare serviciu medical primit. Prin urmare, existența mai multor obligații de contribuție nu este, în sine, ilegală.
Ce efecte ar putea avea modificarea pentru contribuabili
Potrivit inițiatorilor, eliminarea CASS pentru veniturile suplimentare de până la 120.000 de lei ar putea încuraja angajații să desfășoare activități independente, să investească sau să obțină venituri din închirierea proprietăților.
Deși măsura ar reduce încasările statului, autorii proiectului susțin că impactul bugetar ar putea fi limitat prin menținerea contribuției pentru veniturile care depășesc plafonul. Este important de precizat faptul că deocamdată, scutirea nu este în vigoare. Propunerea trebuie să parcurgă procedura parlamentară, să fie adoptată, promulgată și publicată în Monitorul Oficial pentru a produce efecte.
Până atunci, salariații care obțin venituri suplimentare trebuie să respecte regulile actuale privind declararea și plata CASS, inclusiv plafoanele și bazele de calcul specifice fiecărei categorii de venit.