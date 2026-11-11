CASS ar putea fi eliminată pentru unele venituri suplimentare. Condiția pe care trebuie să o îndeplinească salariații

Scutirea propusă ar putea fi aplicată, de exemplu, unui angajat care închiriază un apartament, unui salariat care primește dividende dintr-o firmă sau unei persoane care obține venituri suplimentare din drepturi de autor.

Astfel, ar putea beneficia și angajații care desfășoară activități independente, inclusiv prin PFA, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de proiect. Important este că scutirea nu se referă la contribuția reținută din salariu. Aceasta ar continua să fie plătită în mod obișnuit.

De asemenea, persoanele care nu au venituri salariale nu ar beneficia automat de noua excepție.

Cum s-ar calcula contribuția. Exemple pentru venituri de 60.000 și 150.000 de lei

Potrivit propunerii, plafonul anual de 120.000 de lei ar reprezenta limita până la care veniturile suplimentare ale unui salariat nu ar fi supuse CASS. De exemplu, un angajat care câștigă 60.000 de lei anual din închirierea unei proprietăți nu ar mai plăti contribuția de sănătate pentru această sumă.

La fel, dacă o persoană încasează 40.000 de lei din dividende și 30.000 de lei din drepturi de autor, totalul de 70.000 de lei s-ar situa sub plafonul propus. În schimb, pentru venituri suplimentare de 150.000 de lei, partea care depășește pragul ar fi de 30.000 de lei. Aplicând orientativ cota CASS de 10% asupra acestei diferențe, rezultatul ar fi 3.000 de lei.

Acest ultim exemplu ilustrează mecanismul propus, nu o obligație fiscală deja aplicabilă. Calculul definitiv ar depinde de formularea legii adoptate și de regulile specifice fiecărei categorii de venit.

De ce se propune eliminarea dublei contribuții la sănătate

În prezent, un salariat achită CASS din veniturile salariale, iar pentru anumite venituri suplimentare poate avea o obligație distinctă de plată. Inițiatorii proiectului consideră că această situație creează o povară fiscală disproporționată, deoarece contribuabilul este deja asigurat în sistemul public de sănătate.