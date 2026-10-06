Americanii vin cu un rival pentru DeepSeek și Qwen. Beam promite performanță mare cu mult mai puțină putere de calcul

Beam are 501 miliarde de parametri, dar folosește doar o fracțiune din ei

Beam este construit pe o arhitectură Mixture-of-Experts, sau MoE. În loc să activeze toți cei 501 miliarde de parametri pentru fiecare solicitare, sistemul utilizează aproximativ 23 de miliarde, alegând componentele relevante în funcție de sarcină. Această abordare poate reduce semnificativ cantitatea de calcul necesară pentru generarea unui răspuns.

Modelul a fost preantrenat pe 23,8 trilioane de tokenuri, provenite din web, surse publice și seturi de date licențiate. Reflection spune că a acordat o atenție specială codului, explicațiilor tehnice, matematicii și informațiilor științifice, deoarece Beam este gândit în special pentru programare și sarcini complexe executate de agenți AI.

O altă caracteristică importantă este fereastra de context de un milion de tokenuri. În teorie, aceasta îi permite modelului să lucreze simultan cu volume foarte mari de text, documentație sau cod, fără să piardă informațiile relevante din părțile îndepărtate ale conversației.

Reflection îl poziționează în aceeași categorie cu modele precum GLM-5.2 al Z.ai. Modelul chinezesc GLM-5.2 are aproximativ 744 de miliarde de parametri în total și 40 de miliarde activați, fiind remarcat tocmai pentru raportul bun dintre performanță și cost.

Reflection spune că Beam rivalizează cu modelele chinezești la costuri mai mici

Marea promisiune nu este însă numărul de parametri, ci eficiența. Reflection susține că Beam obține rezultate comparabile cu GLM-5.2 în anumite teste avansate de raționament, folosind de trei până la patru ori mai puțin compute la inferență. Compania spune că avantajul devine și mai mare atunci când modelul este comparat cu sisteme de ordinul trilioanelor de parametri.

Aceste rezultate trebuie însă privite cu precauție. Benchmark-urile publicate odată cu lansarea provin de la Reflection și nu au fost încă verificate independent, după cum notează TechCrunch. Pe unele teste Beam ajunge la nivelul modelelor chinezești puternice, în timp ce pe altele produse precum Kimi K3, Qwen sau DeepSeek rămân înainte.

Chiar Reflection admite că Kimi K3 rămâne superior în ceea ce privește performanța brută pe unele sarcini. Avantajul pe care startup-ul încearcă să îl vândă este, mai degrabă, eficiența: suficientă inteligență pentru sarcini enterprise, dar cu mai puține resurse consumate pentru fiecare rezultat.