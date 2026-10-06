Americanii vin cu un rival pentru DeepSeek și Qwen. Beam promite performanță mare cu mult mai puțină putere de calcul
Cursa globală pentru inteligență artificială primește un nou competitor american. Startup-ul Reflection AI a prezentat oficial Beam, primul său model AI frontieră cu greutăți deschise, construit pentru programare, raționament și sarcini realizate de agenți AI. Conform anunțului oficial Reflection AI, modelul are 501 miliarde de parametri în total, dintre care doar 23 de miliarde sunt activați pentru fiecare token procesat. Compania susține că această arhitectură îi permite să concureze cu unele dintre cele mai puternice modele chinezești folosind de trei până la patru ori mai puțină putere de calcul la inferență.
Lansarea vine într-un moment în care DeepSeek a reaprins cursa dintre China și Statele Unite, iar companii precum Alibaba, Z.ai și Moonshot AI au demonstrat că modelele chinezești pot rivaliza cu produsele celor mai mari laboratoare americane. Reflection încearcă acum să ofere un răspuns occidental care să combine performanța cu un cost mai mic de funcționare.
Beam are 501 miliarde de parametri, dar folosește doar o fracțiune din ei
Beam este construit pe o arhitectură Mixture-of-Experts, sau MoE. În loc să activeze toți cei 501 miliarde de parametri pentru fiecare solicitare, sistemul utilizează aproximativ 23 de miliarde, alegând componentele relevante în funcție de sarcină. Această abordare poate reduce semnificativ cantitatea de calcul necesară pentru generarea unui răspuns.
Modelul a fost preantrenat pe 23,8 trilioane de tokenuri, provenite din web, surse publice și seturi de date licențiate. Reflection spune că a acordat o atenție specială codului, explicațiilor tehnice, matematicii și informațiilor științifice, deoarece Beam este gândit în special pentru programare și sarcini complexe executate de agenți AI.
O altă caracteristică importantă este fereastra de context de un milion de tokenuri. În teorie, aceasta îi permite modelului să lucreze simultan cu volume foarte mari de text, documentație sau cod, fără să piardă informațiile relevante din părțile îndepărtate ale conversației.
Reflection îl poziționează în aceeași categorie cu modele precum GLM-5.2 al Z.ai. Modelul chinezesc GLM-5.2 are aproximativ 744 de miliarde de parametri în total și 40 de miliarde activați, fiind remarcat tocmai pentru raportul bun dintre performanță și cost.
Reflection spune că Beam rivalizează cu modelele chinezești la costuri mai mici
Marea promisiune nu este însă numărul de parametri, ci eficiența. Reflection susține că Beam obține rezultate comparabile cu GLM-5.2 în anumite teste avansate de raționament, folosind de trei până la patru ori mai puțin compute la inferență. Compania spune că avantajul devine și mai mare atunci când modelul este comparat cu sisteme de ordinul trilioanelor de parametri.
Aceste rezultate trebuie însă privite cu precauție. Benchmark-urile publicate odată cu lansarea provin de la Reflection și nu au fost încă verificate independent, după cum notează TechCrunch. Pe unele teste Beam ajunge la nivelul modelelor chinezești puternice, în timp ce pe altele produse precum Kimi K3, Qwen sau DeepSeek rămân înainte.
Chiar Reflection admite că Kimi K3 rămâne superior în ceea ce privește performanța brută pe unele sarcini. Avantajul pe care startup-ul încearcă să îl vândă este, mai degrabă, eficiența: suficientă inteligență pentru sarcini enterprise, dar cu mai puține resurse consumate pentru fiecare rezultat.
Este aceeași formulă care a ajutat DeepSeek să zguduie industria AI americană. Modelele chinezești au demonstrat că un sistem competitiv nu trebuie neapărat să consume resurse comparabile cu cele ale celor mai mari laboratoare din Silicon Valley.
Modelul va putea fi descărcat și modificat
Beam este un model open-weight, ceea ce înseamnă că Reflection intenționează să publice greutățile sale astfel încât dezvoltatorii și companiile să îl poată rula pe propria infrastructură și să îl adapteze. Termenul nu trebuie confundat automat cu „open-source”: deschiderea greutăților unui model nu înseamnă neapărat publicarea completă a datelor și proceselor folosite pentru antrenare.
Reflection spune că greutățile Beam vor fi publicate în cursul lunii octombrie sub licența Apache 2.0, împreună cu raportul tehnic, model card-ul și instrumentele necesare pentru rulare, evaluare și fine-tuning. Strategia seamănă cu cea adoptată de OpenAI pentru modelele gpt-oss, într-o perioadă în care presiunea modelelor deschise din China este tot mai mare.
Reflection intră astfel în competiție atât cu laboratoarele care dezvoltă modele proprietare, precum OpenAI și Anthropic, cât și cu Meta, Mistral, Cohere și companiile chinezești care și-au construit ecosisteme mari în jurul modelelor cu greutăți accesibile publicului.
Nvidia este unul dintre principalii susținători ai Reflection
Ambițiile companiei sunt susținute de investiții masive. Reflection a fost fondată în 2024 de foști cercetători Google DeepMind și a atras până acum aproximativ 4,7 miliarde de dolari, potrivit datelor citate de TechCrunch. Printre investitori se numără Nvidia, Sequoia Capital și Lightspeed Venture Partners.
Antrenarea Beam arată și dimensiunea infrastructurii necesare. Reflection afirmă că faza de reinforcement learning a utilizat 10.500 de GPU-uri Nvidia GB300 timp de patru săptămâni, producând peste 100 de milioane de rollouts. Preantrenarea a fost realizată pe un cluster cu 6.144 de GPU-uri GB300 NVL72.
Compania nu intenționează să vândă doar acces la un chatbot. Una dintre marile sale ținte este construirea așa-numitelor „AI factories”, infrastructuri prin care companiile și chiar statele să își poată antrena și adapta propriile sisteme pe date locale. Conceptul de „fabrică AI” promovat de Nvidia presupune transformarea centrelor de date în infrastructuri dedicate producerii și rulării inteligenței artificiale.
Reflection testează deja această strategie în Coreea de Sud, iar viitoarele modele sunt orientate către companii, administrații publice și state care vor mai mult control asupra tehnologiei și asupra datelor pe care aceasta le procesează.
Beam nu demonstrează deocamdată că Statele Unite au găsit răspunsul definitiv la DeepSeek, Qwen sau Z.ai. Benchmark-urile trebuie validate independent, iar modelul nici măcar nu este încă disponibil public în forma sa completă. Lansarea arată însă o schimbare importantă în competiția AI: lupta nu se mai duce doar pentru cine construiește cel mai puternic model, ci și pentru cine poate obține aceeași performanță cu mai puțină putere de calcul și la un cost mai mic.