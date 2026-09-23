ASUS pregătește „fabricile AI” pentru următoarea generație de inteligență artificială. NVIDIA Vera Rubin NVL72 intră în centrul strategiei

Nu mai contează doar cât de puternic este un GPU

Una dintre ideile repetate de ASUS la eveniment este că performanța brută nu mai este suficientă. Pe măsură ce modelele AI devin mai mari și agenții autonomi execută fluxuri de lucru tot mai complexe, costurile de operare și consumul infrastructurii devin probleme la fel de importante ca numărul de acceleratoare instalate.

ASUS vorbește despre optimizarea simultană a energiei, răcirii, conectivității și automatizării. CH Hsieh, Corporate Vice President al centrului R&D ASUS, a rezumat abordarea prin ideea „Every Signal. Every Watt. Every Degree. Every Second”. În practică, obiectivul este reducerea pierderilor din întregul sistem și scăderea costului necesar pentru procesarea și generarea informațiilor de către modelele AI.

Această presiune asupra eficienței se vede în toată industria. NVIDIA estimează o piață uriașă pentru infrastructura AI, în timp ce AMD dezvoltă sisteme rivale, precum Helios, pentru a concura în centrele de date unde sistemele complete contează tot mai mult decât un singur cip.

Vera Rubin NVL72 ajunge în sistemele rack-scale ASUS

Printre soluțiile prezentate la Seul se află platforme enterprise pentru inteligență artificială, sisteme NVIDIA HGX destinate antrenării modelelor și implementări ASUS AI POD la nivelul întregului rack. Cele mai avansate folosesc noua platformă NVIDIA Vera Rubin NVL72 și sunt proiectate pentru antrenarea modelelor AI la scară mare și pentru sarcini de supercomputing.

Vera Rubin reprezintă generația care urmează Blackwell în ecosistemul NVIDIA. Playtech a explicat deja cum Vera Rubin NVL72 combină zeci de acceleratoare într-un singur sistem și de ce această arhitectură este importantă pentru modelele AI care necesită cantități uriașe de memorie și putere de calcul.

Pentru ASUS, miza este să nu vândă doar servere individuale. Compania încearcă să construiască întregul strat de infrastructură pe care companiile îl pot folosi pentru implementare, antrenare, inferență, administrare și guvernanță AI.

De la AI generativ la agenți și roboți

Schimbarea este determinată și de tipul de inteligență artificială pe care companiile încearcă să îl implementeze. ASUS vorbește despre tranziția de la AI generativ la agentic AI și physical AI. Prima categorie include agenți care pot lua decizii și executa acțiuni, în timp ce a doua mută inteligența artificială în roboți, mașini și alte sisteme care interacționează direct cu lumea fizică.