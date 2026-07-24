AMD schimbă regulile jocului în AI: noile tehnologii care aduc inteligența artificială de la cloud direct pe birou. Helios, Instinct MI400 și platforma ROCm, doar câteva exemple
Inteligența artificială a fost asociată până acum aproape inevitabil cu centre de date gigantice, servere costisitoare și servicii accesate prin cloud. Orice întrebare adresată unui chatbot, orice imagine generată sau document analizat presupune, de cele mai multe ori, trimiterea informațiilor către o infrastructură aflată la sute ori chiar mii de kilometri distanță. La Advancing AI 2026, AMD a arătat însă că următoarea etapă nu va mai fi construită exclusiv în jurul acestui model. Compania pregătește un ecosistem în care AI-ul rulează acolo unde are cel mai mult sens: într-un centru de date pentru modelele uriașe, în infrastructura unei companii pentru informațiile sensibile, pe un PC pentru activitățile personale și chiar într-un robot atunci când fiecare milisecundă contează.
Această schimbare nu înseamnă că norul dispare, ci că nu va mai fi singura destinație posibilă pentru inteligența artificială. AMD încearcă să creeze o continuitate între cloud, centrul de date, birou și dispozitivele aflate la marginea rețelei. Helios, acceleratoarele Instinct MI400, procesoarele EPYC din generația a șasea, platformele Ryzen AI Halo și noua experiență software ROCm.ai sunt piese diferite ale aceleiași strategii. Mesajul companiei este relativ simplu: viitorul AI nu va fi definit de un singur cip, ci de felul în care hardware-ul, software-ul și rețeaua funcționează împreună.
AMD Helios este fabrica de AI construită la nivelul unui rack
În vârful noii oferte se află AMD Helios, prima soluție rack-scale completă a companiei pentru modele de frontieră, antrenare, ajustare și inferență la scară foarte mare. Un singur rack include 72 de acceleratoare AMD Instinct MI455X și 18 procesoare server EPYC „Venice” din generația a șasea. Conectivitatea este asigurată prin tehnologii AMD Pensando, în timp ce ROCm formează fundația software a întregului sistem.
Rezultatul este o platformă care nu mai tratează GPU-ul, procesorul, memoria și rețeaua ca produse separate. Toate componentele sunt optimizate pentru a funcționa împreună, deoarece un accelerator oricât de rapid nu ajută foarte mult dacă datele nu ajung suficient de repede la el sau dacă interconectarea dintre zeci de GPU-uri devine un punct de blocaj.
Potrivit datelor publicate de AMD, un rack Helios poate furniza până la 2,9 exaflops de performanță FP4 și 1,4 exaflops FP8, beneficiind de 31 TB de memorie HBM4 și o lățime de bandă cumulată de 1,7 petabytes pe secundă. Compania susține că soluția livrează cu până la 30% mai mulți tokeni pentru fiecare dolar investit comparativ cu principala alternativă concurentă. Fiind vorba despre măsurători furnizate de producător, rezultatele vor trebui confirmate în implementări independente, dar amploarea configurației arată foarte clar direcția urmărită de AMD.
Helios este gândit să pornească de la un singur rack și să ajungă la clustere de ordinul gigawaților. OpenAI, Anthropic și Meta se numără printre companiile care colaborează cu AMD pentru validarea, optimizarea sau implementarea acestei infrastructuri. OpenAI intenționează să aducă primele sisteme Helios online în trimestrul al patrulea din 2026, cu accelerarea instalărilor în 2027, iar Anthropic a anunțat un plan de implementare care poate ajunge la două gigawați de acceleratoare Instinct MI455X.
Instinct MI400, motorul din spatele noii infrastructuri AMD
Seria Instinct MI400 reprezintă nucleul de calcul al acestei strategii. Nu vorbim despre o singură placă destinată tuturor scenariilor, ci despre acceleratoare optimizate pentru cerințe diferite. Instinct MI455X este orientat către fabrici de AI, antrenarea modelelor de frontieră și inferență la volum mare. Instinct MI430X vizează calculul științific, infrastructura AI suverană și sarcinile în care precizia numerică ridicată este esențială.
MI455X aduce memorie HBM4, conectivitate de mare viteză și funcții hardware avansate de securitate. AMD afirmă că noul accelerator poate oferi un debit de tokeni de până la 34 de ori mai mare decât MI355X, în funcție de sarcină și configurație. MI430X, pe de altă parte, oferă până la 288 TFLOPS FP64 accelerați hardware, o caracteristică importantă pentru simulări științifice, cercetare și sisteme HPC în care aproximațiile utilizate frecvent de modelele generative nu sunt suficiente.
Diferențierea contează pentru că piața AI devine din ce în ce mai specializată. Un centru de cercetare, o companie care deservește milioane de solicitări și o instituție care vrea să-și păstreze modelele și datele în interiorul propriilor granițe au nevoi complet diferite. AMD încearcă să le acopere prin aceeași arhitectură deschisă, evitând pe cât posibil dependența de un singur tip de sistem, rețea sau instrument software.
În același timp, procesoarele EPYC 9006 nu sunt simple componente auxiliare. Într-un centru de date construit pentru AI agentic, CPU-urile rulează agenții, pregătesc și livrează date către acceleratoare și susțin serviciile clasice de care depind acești agenți. AMD promovează generația a șasea EPYC drept o familie optimizată pentru densitate, consum și capacitatea de a menține GPU-urile alimentate continuu cu date.
ROCm.ai încearcă să rezolve problema pe care hardware-ul singur nu o poate rezolva
Cipurile performante reprezintă doar jumătate din ecuație. Pentru dezvoltatori, valoarea lor depinde de cât de ușor pot instala instrumentele necesare, muta proiecte existente, depana erori și obține performanța promisă. Acesta este motivul pentru care ROCm.ai ar putea deveni una dintre cele mai importante noutăți prezentate la Advancing AI 2026.
ROCm rămâne platforma software deschisă a AMD, cu biblioteci, compilatoare, instrumente și integrări pentru framework-uri precum PyTorch, Hugging Face, vLLM și SGLang. ROCm.ai adaugă însă un strat construit special pentru dezvoltarea asistată de inteligență artificială. Ideea este ca programatorul să poată descrie ceea ce dorește în limbaj natural, iar instrumentele AMD să-l ajute să instaleze, configureze, ruleze, depaneze și optimizeze sarcina pe hardware-ul disponibil.
ROCm CLI reunește instalarea, validarea, actualizarea, servirea modelelor și diagnosticarea într-o singură experiență în linie de comandă. Poate identifica hardware-ul disponibil, configura automat mediul și susține inclusiv instalări izolate de internet, importante pentru organizațiile care lucrează cu date sensibile.
AMD Skills introduce cunoștințele tehnice ale companiei direct în asistenți de programare precum Claude, Cursor și Codex. În loc să ofere recomandări generice, acești agenți pot înțelege particularitățile ROCm și pot ghida dezvoltatorul în migrarea, optimizarea sau repararea unei aplicații pentru platformele AMD.
O altă componentă, Hyperloom, automatizează procesul de optimizare a inferenței. Sistemul poate profila o sarcină, identifica punctele slabe, ajusta kernelurile și valida rezultatele. AMD spune că activități care necesitau anterior săptămâni de muncă specializată ar putea fi finalizate în câteva ore. Tot compania susține că optimizările software aduc, în medie, o creștere de 3,3 ori a performanței în inferență și de 2,4 ori în antrenare față de ROCm 7, pe același hardware. Disponibilitatea ROCm.ai este programată să înceapă în august 2026.
Aceasta este, probabil, și cea mai interesantă promisiune a noii platforme: hardware-ul existent poate deveni mai rapid prin software, fără înlocuirea imediată a infrastructurii. Într-o industrie în care costul acceleratoarelor și energia consumată sunt probleme majore, optimizarea fiecărui sistem deja instalat poate fi aproape la fel de importantă precum lansarea unei generații noi de cipuri.
De la cloud la birou, prin Ryzen AI Halo
Partea care îi afectează cel mai direct pe utilizatori este extinderea AI-ului local. AMD Ryzen AI Halo oferă dezvoltatorilor, creatorilor și companiilor o platformă pe care pot construi, testa și rula modele fără să trimită în permanență informațiile în cloud.
Actuala platformă pune la dispoziție 128 GB de memorie unificată și poate rula modele cu până la 200 de miliarde de parametri. Sistemele bazate pe Ryzen AI Max PRO 400 vor urca la 192 GB și vor putea găzdui modele de până la 300 de miliarde de parametri. Aceste limite nu înseamnă automat că un astfel de PC va înlocui un centru de date. Ele arată însă cât de mult s-a redus distanța dintre un sistem personal și infrastructura care, în urmă cu doar câțiva ani, era necesară pentru rularea unor modele avansate.
Avantajele procesării locale sunt ușor de înțeles. Datele pot rămâne pe dispozitiv, răspunsurile pot veni mai repede, aplicațiile pot continua să funcționeze fără o conexiune permanentă, iar costurile recurente asociate serviciilor cloud pot fi reduse. În mediul profesional, un agent local ar putea analiza documente confidențiale, cod sursă sau baze de date interne fără ca informațiile respective să părăsească infrastructura companiei.
Parteneriatul extins cu Hugging Face ar trebui să faciliteze accesul la modele deschise și optimizate pentru aceste sisteme. În paralel, colaborarea cu Cisco combină platformele Ryzen AI Halo cu tehnologii de rețea, observabilitate, guvernanță și securitate. Cu alte cuvinte, o companie ar putea instala stații AI lângă angajați și date, dar le-ar putea monitoriza și administra centralizat. Este o abordare hibridă, în care procesarea locală oferă viteză și control, iar infrastructura centrală păstrează vizibilitatea necesară departamentului IT.
Cloud-ul nu dispare, dar nu va mai face singur toată munca
Formularea „AI de la cloud direct pe birou” nu trebuie interpretată ca o despărțire de centrele de date. Modelele de frontieră vor continua să necesite sisteme de dimensiunea Helios, cantități uriașe de memorie și clustere care consumă sute de megawați sau chiar gigawați. Diferența este că nu fiecare solicitare trebuie să ajungă acolo.
Un model local poate sorta informațiile, înțelege contextul și executa sarcinile obișnuite, apelând cloud-ul doar atunci când complexitatea depășește resursele disponibile. Această distribuire poate reduce latența, traficul, costul per interacțiune și riscul asociat transferului de date sensibile. În același timp, centrele de date rămân responsabile pentru antrenarea modelelor uriașe, actualizarea lor și rezolvarea celor mai dificile sarcini.
AMD extinde aceeași logică și către „AI-ul fizic”. Noile soluții Kria combină CPU, GPU, NPU și FPGA pentru roboți și sisteme autonome care trebuie să perceapă mediul, să ia decizii și să reacționeze în timp real. În asemenea situații, trimiterea fiecărui semnal către cloud nu este doar ineficientă, ci poate fi imposibilă sau chiar periculoasă.
Helios, Instinct MI400, EPYC, Ryzen AI Halo și ROCm.ai par produse foarte diferite, dar urmăresc același obiectiv: inteligența artificială trebuie să poată rula pe resursa potrivită, în locul potrivit. Uneori aceasta va fi o fabrică AI de dimensiunea unui centru de date, alteori un server izolat într-o companie, un computer așezat pe birou sau placa de control a unui robot.
Din acest punct de vedere, AMD nu încearcă doar să vândă acceleratoare mai rapide. Compania construiește un traseu complet pentru date și modele, de la cloud până în apropierea utilizatorului. Dacă promisiunile de performanță vor fi confirmate și software-ul va ține pasul cu hardware-ul, adevărata schimbare de reguli nu va consta într-un singur record tehnic. Va consta în faptul că AI-ul nu va mai fi un serviciu îndepărtat pe care îl accesăm, ci o resursă prezentă permanent în dispozitivele și sistemele cu care lucrăm.