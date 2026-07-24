AMD schimbă regulile jocului în AI: noile tehnologii care aduc inteligența artificială de la cloud direct pe birou. Helios, Instinct MI400 și platforma ROCm, doar câteva exemple

AMD Helios este fabrica de AI construită la nivelul unui rack

În vârful noii oferte se află AMD Helios, prima soluție rack-scale completă a companiei pentru modele de frontieră, antrenare, ajustare și inferență la scară foarte mare. Un singur rack include 72 de acceleratoare AMD Instinct MI455X și 18 procesoare server EPYC „Venice” din generația a șasea. Conectivitatea este asigurată prin tehnologii AMD Pensando, în timp ce ROCm formează fundația software a întregului sistem.

Rezultatul este o platformă care nu mai tratează GPU-ul, procesorul, memoria și rețeaua ca produse separate. Toate componentele sunt optimizate pentru a funcționa împreună, deoarece un accelerator oricât de rapid nu ajută foarte mult dacă datele nu ajung suficient de repede la el sau dacă interconectarea dintre zeci de GPU-uri devine un punct de blocaj.

Potrivit datelor publicate de AMD, un rack Helios poate furniza până la 2,9 exaflops de performanță FP4 și 1,4 exaflops FP8, beneficiind de 31 TB de memorie HBM4 și o lățime de bandă cumulată de 1,7 petabytes pe secundă. Compania susține că soluția livrează cu până la 30% mai mulți tokeni pentru fiecare dolar investit comparativ cu principala alternativă concurentă. Fiind vorba despre măsurători furnizate de producător, rezultatele vor trebui confirmate în implementări independente, dar amploarea configurației arată foarte clar direcția urmărită de AMD.

Helios este gândit să pornească de la un singur rack și să ajungă la clustere de ordinul gigawaților. OpenAI, Anthropic și Meta se numără printre companiile care colaborează cu AMD pentru validarea, optimizarea sau implementarea acestei infrastructuri. OpenAI intenționează să aducă primele sisteme Helios online în trimestrul al patrulea din 2026, cu accelerarea instalărilor în 2027, iar Anthropic a anunțat un plan de implementare care poate ajunge la două gigawați de acceleratoare Instinct MI455X.

Instinct MI400, motorul din spatele noii infrastructuri AMD

Seria Instinct MI400 reprezintă nucleul de calcul al acestei strategii. Nu vorbim despre o singură placă destinată tuturor scenariilor, ci despre acceleratoare optimizate pentru cerințe diferite. Instinct MI455X este orientat către fabrici de AI, antrenarea modelelor de frontieră și inferență la volum mare. Instinct MI430X vizează calculul științific, infrastructura AI suverană și sarcinile în care precizia numerică ridicată este esențială.

MI455X aduce memorie HBM4, conectivitate de mare viteză și funcții hardware avansate de securitate. AMD afirmă că noul accelerator poate oferi un debit de tokeni de până la 34 de ori mai mare decât MI355X, în funcție de sarcină și configurație. MI430X, pe de altă parte, oferă până la 288 TFLOPS FP64 accelerați hardware, o caracteristică importantă pentru simulări științifice, cercetare și sisteme HPC în care aproximațiile utilizate frecvent de modelele generative nu sunt suficiente.

Diferențierea contează pentru că piața AI devine din ce în ce mai specializată. Un centru de cercetare, o companie care deservește milioane de solicitări și o instituție care vrea să-și păstreze modelele și datele în interiorul propriilor granițe au nevoi complet diferite. AMD încearcă să le acopere prin aceeași arhitectură deschisă, evitând pe cât posibil dependența de un singur tip de sistem, rețea sau instrument software.