Alternativa la Dacia vine din Serbia. Este mai eficientă și mai ieftină, perfectă pentru oraș

Yugo păstrează designul original și mizează pe o soluție hibridă neobișnuită

Reprezentanții companiei au confirmat că primul model de serie va păstra în mare măsură aspectul prezentat anterior. Vorbim despre un hatchback de segment B, cu trei uși, o alegere surprinzătoare într-o perioadă în care aproape toți producătorii au renunțat la această configurație în favoarea versiunilor cu cinci uși, scrie presa olandeză.

Decizia nu este întâmplătoare. Constructorul consideră că această abordare ajută la reducerea costurilor de producție și contribuie la menținerea unui preț cât mai competitiv. În plus, noul model încearcă să păstreze o parte din spiritul automobilului original care a făcut celebră marca în Europa de Est.

Partea cu adevărat interesantă este însă sub capotă. Yugo a renunțat la ideea unui motor convențional simplu și lucrează la o motorizare hibridă compactă, în care propulsia este asigurată în principal electric, în timp ce motorul termic are rolul de a genera energia necesară funcționării sistemului.

Potrivit informațiilor comunicate până acum, noul sistem nu va necesita încărcare la priză, iar bateria va avea dimensiuni reduse. Marele argument de vânzare este consumul estimat de numai 2,2 litri la 100 de kilometri, o valoare care, dacă va fi confirmată în condiții reale, ar plasa modelul printre cele mai eficiente automobile din clasa sa.

Prețul de 12.000 de euro ar putea schimba regulile jocului în Europa

Deși producătorul nu a dezvăluit încă furnizorul sistemului de propulsie, există speculații că tehnologia ar putea proveni de la unul dintre marile grupuri care au dezvoltat în ultimii ani unități hibride compacte și ușor de integrat pe diverse platforme.

Important este însă rezultatul final. Yugo țintește un preț de pornire de aproximativ 12.000 de euro pentru versiunea echipată cu această tehnologie hibridă. În contextul actual al pieței auto europene, unde modelele de oraș și compacte devin tot mai scumpe, o astfel de poziționare ar putea atrage rapid atenția cumpărătorilor.

Strategia vizează exact segmentul care s-a restrâns semnificativ în ultimii ani. Mulți constructori au migrat către modele mai mari și mai profitabile, iar mașinile accesibile au devenit din ce în ce mai rare. În acest context, Yugo încearcă să se prezinte drept alternativa pentru cei care caută costuri reduse atât la achiziție, cât și în utilizarea de zi cu zi.