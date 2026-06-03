Alternativa la Dacia vine din Serbia. Este mai eficientă și mai ieftină, perfectă pentru oraș
Când a fost anunțată revenirea mărcii Yugo, mulți s-au întrebat dacă noua generație de modele va folosi tehnologie provenită de la Fiat, așa cum s-a întâmplat în trecut. La un an de la prezentarea conceptului care a stârnit interes în industria auto europeană, primele informații tehnice sugerează însă o direcție complet diferită.
Constructorul sârb pare decis să își construiască identitatea în jurul unei formule simple: mașini compacte, foarte eficiente și accesibile, într-un segment pe care mulți producători l-au abandonat în ultimii ani. Dacă planurile anunțate se vor concretiza, noul Yugo ar putea deveni unul dintre cele mai interesante proiecte auto europene ale deceniului.
Yugo păstrează designul original și mizează pe o soluție hibridă neobișnuită
Reprezentanții companiei au confirmat că primul model de serie va păstra în mare măsură aspectul prezentat anterior. Vorbim despre un hatchback de segment B, cu trei uși, o alegere surprinzătoare într-o perioadă în care aproape toți producătorii au renunțat la această configurație în favoarea versiunilor cu cinci uși, scrie presa olandeză.
Decizia nu este întâmplătoare. Constructorul consideră că această abordare ajută la reducerea costurilor de producție și contribuie la menținerea unui preț cât mai competitiv. În plus, noul model încearcă să păstreze o parte din spiritul automobilului original care a făcut celebră marca în Europa de Est.
Partea cu adevărat interesantă este însă sub capotă. Yugo a renunțat la ideea unui motor convențional simplu și lucrează la o motorizare hibridă compactă, în care propulsia este asigurată în principal electric, în timp ce motorul termic are rolul de a genera energia necesară funcționării sistemului.
Potrivit informațiilor comunicate până acum, noul sistem nu va necesita încărcare la priză, iar bateria va avea dimensiuni reduse. Marele argument de vânzare este consumul estimat de numai 2,2 litri la 100 de kilometri, o valoare care, dacă va fi confirmată în condiții reale, ar plasa modelul printre cele mai eficiente automobile din clasa sa.
Prețul de 12.000 de euro ar putea schimba regulile jocului în Europa
Deși producătorul nu a dezvăluit încă furnizorul sistemului de propulsie, există speculații că tehnologia ar putea proveni de la unul dintre marile grupuri care au dezvoltat în ultimii ani unități hibride compacte și ușor de integrat pe diverse platforme.
Important este însă rezultatul final. Yugo țintește un preț de pornire de aproximativ 12.000 de euro pentru versiunea echipată cu această tehnologie hibridă. În contextul actual al pieței auto europene, unde modelele de oraș și compacte devin tot mai scumpe, o astfel de poziționare ar putea atrage rapid atenția cumpărătorilor.
Strategia vizează exact segmentul care s-a restrâns semnificativ în ultimii ani. Mulți constructori au migrat către modele mai mari și mai profitabile, iar mașinile accesibile au devenit din ce în ce mai rare. În acest context, Yugo încearcă să se prezinte drept alternativa pentru cei care caută costuri reduse atât la achiziție, cât și în utilizarea de zi cu zi.
Planul companiei este ca până în 2027 să fie prezentate prototipuri complet funcționale, capabile să intre în programele extinse de testare. Ulterior vor fi anunțate și detaliile privind producția de serie.
Deocamdată nu se știe unde vor fi construite primele exemplare, însă oficialii companiei lasă să se înțeleagă că există deja o soluție industrială identificată, iar calculele financiare au fost făcute pornind de la obiectivul unui preț final de 12.000 de euro.
Dacă promisiunile privind consumul și costul de achiziție vor deveni realitate, noul Yugo ar putea ocupa rapid spațiul rămas liber în zona automobilelor ultra-accesibile. Iar pentru Dacia, care a urcat treptat către segmente de preț mai ridicate, apariția unui nou concurent în această nișă ar putea reprezenta o provocare pe care nu o mai întâlnea de mulți ani.