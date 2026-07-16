Caniculă și furtuni în România. ANM anunță temperaturi de până la 37 de grade. Județele vizate de Codul galben

Cod galben de caniculă în șapte județe

ANM a emis și un Cod galben de caniculă, valabil până pe 18 iulie, ora 10:00, pentru județele Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare.

În aceste zone, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Meteorologii avertizează că și nopțile vor fi deosebit de călduroase, cu temperaturi minime între 20 și 22 de grade, caracteristice nopților tropicale.

Potrivit prognozei, joi și vineri valul de căldură va afecta Crișana, Banatul și vestul Olteniei, iar sâmbătă se va extinde în sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, precum și în jumătatea sudică a Munteniei.

Furtuni și vijelii în mai multe regiuni

Pe lângă temperaturile ridicate, meteorologii avertizează și asupra unor episoade de instabilitate atmosferică.

Joi, între orele 12:00 și 22:00, este în vigoare un Cod galben pentru cea mai mare parte a zonei montane, Maramureș, estul și sudul Transilvaniei, Muntenia, nordul și estul Olteniei și sudul Dobrogei. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50-70 km/h, precum și grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 l/mp, iar izolat vor depăși 30-50 l/mp.

Un nou Cod galben de instabilitate atmosferică va intra în vigoare și vineri, 17 iulie, între orele 12:00 și 21:00, pentru nordul Olteniei, nordul și nord-vestul Munteniei, sud-vestul Transilvaniei și local în Munții Apuseni. Și în aceste regiuni sunt prognozate ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină.

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