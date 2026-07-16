Caniculă și furtuni în România. ANM anunță temperaturi de până la 37 de grade. Județele vizate de Codul galben
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări privind vremea din următoarele zile, anunțând un val de căldură care va afecta o mare parte a țării. Temperaturile vor continua să crească, iar în unele regiuni maximele vor ajunge la 37 de grade Celsius. Totodată, meteorologii avertizează că disconfortul termic va deveni accentuat, iar în anumite zone vor fi înregistrate și nopți tropicale.
Informarea meteorologică este valabilă în intervalul 16 iulie, ora 12:00 – 18 iulie, ora 22:00, perioadă în care canicula se va extinde treptat în mai multe regiuni ale țării.
Cod galben de caniculă în șapte județe
ANM a emis și un Cod galben de caniculă, valabil până pe 18 iulie, ora 10:00, pentru județele Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare.
În aceste zone, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Meteorologii avertizează că și nopțile vor fi deosebit de călduroase, cu temperaturi minime între 20 și 22 de grade, caracteristice nopților tropicale.
Potrivit prognozei, joi și vineri valul de căldură va afecta Crișana, Banatul și vestul Olteniei, iar sâmbătă se va extinde în sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, precum și în jumătatea sudică a Munteniei.
Furtuni și vijelii în mai multe regiuni
Pe lângă temperaturile ridicate, meteorologii avertizează și asupra unor episoade de instabilitate atmosferică.
Joi, între orele 12:00 și 22:00, este în vigoare un Cod galben pentru cea mai mare parte a zonei montane, Maramureș, estul și sudul Transilvaniei, Muntenia, nordul și estul Olteniei și sudul Dobrogei. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50-70 km/h, precum și grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 l/mp, iar izolat vor depăși 30-50 l/mp.
Un nou Cod galben de instabilitate atmosferică va intra în vigoare și vineri, 17 iulie, între orele 12:00 și 21:00, pentru nordul Olteniei, nordul și nord-vestul Munteniei, sud-vestul Transilvaniei și local în Munții Apuseni. Și în aceste regiuni sunt prognozate ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină.
Cum va fi vremea în București
În Capitală, vremea va deveni tot mai călduroasă în următoarele zile.
Joi, temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 32 de grade, iar noaptea vor fi între 19 și 21 de grade. După-amiaza și seara sunt prognozate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 50-70 km/h. Izolat sunt posibile vijelii și grindină de mici dimensiuni.
Vineri, maximele vor urca la 32-34 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic. Spre seară există din nou posibilitatea apariției averselor și a descărcărilor electrice.
Sâmbătă, canicula va cuprinde și Bucureștiul. Meteorologii estimează temperaturi de 34-35 de grade, iar disconfortul termic va deveni accentuat. În a doua parte a zilei nu sunt excluse ploi de scurtă durată și intensificări temporare ale vântului.
Pentru municipiul București rămân în vigoare atât avertizarea de instabilitate atmosferică pentru ziua de joi, cât și informarea meteorologică privind valul de căldură, canicula și nopțile tropicale, valabilă până în seara zilei de 18 iulie.