Cloud sau servere proprii? ASUS explică unde ar trebui să ruleze inteligența artificială a unei companii

Cloudul, alegerea rapidă pentru proiecte care cresc repede

Cloudul este, de regulă, cea mai simplă variantă pentru companiile care vor să testeze rapid proiecte bazate pe AI. În loc să cumpere servere puternice și să investească din prima în infrastructură proprie, acestea pot închiria putere de calcul de la furnizori specializați și pot plăti în funcție de consum.

Modelul este potrivit mai ales pentru startup-uri, firme mici și echipe care experimentează. Poți porni un proiect, îl poți extinde când ai nevoie de mai multe resurse și îl poți reduce atunci când cererea scade. În plus, serviciile gestionate de furnizorii cloud reduc din presiunea pusă pe echipele IT interne, care nu trebuie să administreze permanent hardware-ul.

ASUS subliniază însă că această flexibilitate are și limite. Dacă un sistem AI funcționează continuu, procesează volume mari de date și are nevoie constant de resurse, factura de cloud poate deveni greu de anticipat. Există și situații în care întârzierea provocată de transferul datelor către un server aflat la distanță poate fi o problemă, mai ales pentru aplicații care trebuie să răspundă aproape instantaneu.

Tot mai multe companii investesc în infrastructură AI, tocmai pentru că folosirea inteligenței artificiale nu mai înseamnă doar un chatbot integrat pe site. În spate pot exista sisteme care analizează date, creează conținut, verifică documente, detectează fraude sau ajută echipele de suport.

Serverele proprii oferă mai mult control asupra datelor

Varianta on-premises înseamnă că organizația își rulează soluțiile AI pe servere proprii, aflate într-un centru de date intern sau într-un spațiu controlat direct. Această alegere presupune cheltuieli inițiale mai mari, fiind nevoie de hardware performant, sisteme de răcire, echipe tehnice și mentenanță constantă.

În schimb, compania are un control mai mare asupra datelor. Acest lucru poate fi esențial pentru spitale, instituții publice, bănci, firme din industrie sau organizații care procesează informații confidențiale. Datele nu trebuie trimise în afara infrastructurii proprii, iar regulile de acces și securitate pot fi gestionate mai strict.

Serverele locale pot fi utile și în situațiile în care viteza contează enorm. De exemplu, o fabrică ce folosește AI pentru a detecta în timp real defecte pe o linie de producție nu își permite să aștepte răspunsul unui sistem aflat la sute sau mii de kilometri distanță. La fel se întâmplă în domenii precum securitatea, medicina sau transporturile.