Setări YouTube pe care merită să le schimbi chiar acum. Îți fac aplicația mai rapidă, mai discretă și mai ușor de folosit

Așa scapi de funcțiile care îți consumă timpul și bateria

Dacă ai impresia că petreci prea mult timp urmărind clipuri Shorts, aplicația îți permite să stabilești o limită zilnică pentru acest tip de conținut. Chiar dacă restricția poate fi ignorată cu ușurință, ea reprezintă un memento util, mai ales dacă telefonul este folosit și de copii.

O altă funcție pe care mulți aleg să o dezactiveze este Autoplay. În mod implicit, YouTube pornește automat următorul videoclip imediat ce cel actual se termină. Dacă preferi să alegi singur ce urmărești, această opțiune poate fi oprită din setările aplicației, scrie ZDNet.

Merită dezactivate și previzualizările automate ale clipurilor care pornesc în timp ce navighezi prin recomandări. Pe lângă faptul că pot consuma trafic de date, acestea încarcă inutil interfața și pot deveni obositoare atunci când folosești aplicația în deplasare.

Ajustează calitatea video și viteza de redare și ai să zici „mulțumesc”

YouTube oferă posibilitatea de a seta separat calitatea videoclipurilor atunci când folosești date mobile și atunci când ești conectat la o rețea Wi-Fi.

Dacă vrei să economisești trafic de internet, poți activa modul care prioritizează consumul redus de date pe conexiunile mobile și să păstrezi calitatea maximă doar atunci când ești conectat la Wi-Fi.

În cazul tutorialelor sau al podcasturilor, o altă funcție foarte utilă este modificarea vitezei de redare. Multe persoane aleg să urmărească videoclipurile la 1,25x sau chiar 1,5x, reducând astfel timpul petrecut în fața ecranului fără să piardă informații importante.

Pentru cei care urmăresc conținut înainte de culcare, YouTube include și un Sleep Timer, care oprește automat redarea după perioada aleasă.