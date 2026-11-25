TCL P80 Ultra, P80 Pro sau P80: ce diferențe există între cele trei telefoane și ce model merită ales
Alegerea unui smartphone nu se rezumă la procesor sau la numărul de megapixeli. Pentru unii contează mai mult fotografiile realizate în vacanță, pentru alții confortul atunci când citesc pe ecran sau autonomia bateriei pe parcursul unei zile aglomerate.
Seria TCL P80 include trei modele care pornesc de la nevoi diferite: P80 Ultra, P80 Pro și P80. Deși au câteva caracteristici comune, există diferențe importante la nivelul camerelor foto, al tehnologiei ecranului, al bateriei și al spațiului de stocare. Prețurile din România pornesc de la 1.749 de lei pentru modelul standard și ajung la 3.099 de lei pentru configurația superioară a variantei Ultra.
TCL P80 Ultra se adresează celor care vor mai multă flexibilitate la fotografiere
Cea mai importantă diferență dintre cele trei telefoane se regăsește în sistemul foto al modelului TCL P80 Ultra. Acesta include o cameră telefoto periscopică dedicată de 50 MP, cu zoom optic 3x, concepută pentru fotografierea subiectelor aflate la distanță. Spre deosebire de o simplă mărire digitală, obiectivul dedicat permite apropierea cadrului fără să se bazeze exclusiv pe decuparea imaginii realizate de camera principală.
Funcția poate fi utilă în călătorii, la fotografierea clădirilor, a monumentelor sau a detaliilor care nu pot fi surprinse de aproape. Camera beneficiază și de stabilizare optică a imaginii, o caracteristică importantă pentru reducerea efectelor mișcărilor involuntare ale mâinii.
Sistemul foto este completat de o cameră principală de 50 MP, tot cu stabilizare optică, una ultra-wide de 8 MP și o cameră frontală de 32 MP. Obiectivul ultra-wide permite includerea unei suprafețe mai mari în fotografie, fiind potrivit pentru peisaje sau imagini de grup.
TCL P80 Pro și TCL P80 au, la rândul lor, camere principale de 50 MP cu stabilizare optică, senzori ultra-wide de 8 MP și camere frontale de 32 MP. Diferența importantă este că niciunul dintre aceste două modele nu beneficiază de camera telefoto periscopică dedicată.
Prin urmare, P80 Ultra este varianta de luat în calcul pentru cei care fotografiază frecvent subiecte aflate la distanță și vor mai multe posibilități de încadrare. Dacă fotografiile realizate în mod obișnuit sunt suficiente pentru nevoile zilnice, diferența dintre modelele seriei trebuie analizată și prin prisma celorlalte funcții.
Ce oferă ecranele TCL P80 și de ce contează tehnologia NXTPAPER
Toate cele trei smartphone-uri au ecrane AMOLED de 6,83 inchi, cu rezoluție 1.5K și rată de refresh de 120 Hz. Dimensiunea generoasă este potrivită pentru vizionarea videoclipurilor, citirea articolelor, navigarea pe internet sau utilizarea mai multor aplicații. Rata de refresh de 120 Hz contribuie la fluiditatea derulării conținutului și a animațiilor de pe ecran.
Diferența apare în cazul modelelor TCL P80 Ultra și TCL P80 Pro, care includ și tehnologia NXTPAPER. Aceasta adaugă opțiuni de vizualizare concepute pentru reducerea reflexiilor și limitarea expunerii la lumina albastră, aspecte relevante pentru persoanele care petrec mult timp citind sau lucrând de pe telefon.
Cele două modele au și un buton dedicat, NXTPAPER Key, prin intermediul căruia pot fi accesate moduri speciale de afișare. Paper Mode permite utilizarea unor tonuri de culoare reglabile, inspirate de aspectul hârtiei, în timp ce Max Ink Mode trece la o afișare monocromă și limitează accesul la aplicații pentru a reduce distragerile.
Aceste funcții pot fi interesante pentru cei care citesc frecvent cărți digitale, articole sau documente pe smartphone. De asemenea, oferă alternative de afișare pentru diferite activități, fără să fie necesară utilizarea unui dispozitiv separat pentru lectură.
TCL P80 standard păstrează ecranul AMOLED de 6,83 inchi și rezoluția 1.5K, dar nu include tehnologia NXTPAPER și nici butonul dedicat. Așadar, diferența nu ține de dimensiunea sau rata de refresh a ecranului, ci de opțiunile suplimentare disponibile pe variantele Pro și Ultra.
Bateria, designul și spațiul de stocare pot influența alegerea
Autonomia este un alt criteriu care merită luat în calcul, mai ales pentru persoanele care folosesc telefonul pentru navigație, fotografii, apeluri video și vizionarea conținutului online. TCL P80 Ultra și TCL P80 Pro au baterii de 5.800 mAh, în timp ce modelul standard TCL P80 dispune de o baterie de 5.000 mAh.
Toate cele trei telefoane acceptă încărcare prin cablu de până la 45 W, cu un adaptor compatibil. Acesta nu este inclus în pachet, iar autonomia efectivă depinde de intensitatea utilizării, de aplicațiile active și de condițiile în care este folosit smartphone-ul.
În privința designului, TCL P80 se remarcă printr-un profil de aproximativ 7,5 mm. Telefonul este gândit pentru cei care pun accent pe o construcție subțire și pe un ecran mare, fără să aibă nevoie de toate funcțiile suplimentare ale modelelor superioare.
Spațiul de stocare diferă în funcție de variantă. TCL P80 Ultra și TCL P80 Pro sunt disponibile în configurații de 256 GB și 512 GB, în timp ce TCL P80 poate fi ales cu 128 GB sau 256 GB. Disponibilitatea acestora poate varia în funcție de piață și de canalul de vânzare.
Diferențele de capacitate contează mai ales pentru cei care păstrează multe fotografii, înregistrări video, jocuri și fișiere direct pe telefon. O variantă cu 512 GB oferă mai mult spațiu pentru conținut, dar nu este neapărat necesară pentru cine folosește în principal aplicații de comunicare, navigare și servicii online.
Cât costă TCL P80 Ultra, P80 Pro și P80 în România
Cele trei modele acoperă niveluri diferite de preț, iar diferențele dintre ele nu se limitează la capacitatea de stocare. Alegerea depinde în principal de importanța acordată fotografiei cu zoom optic, tehnologiei NXTPAPER și autonomiei.
TCL P80 Ultra pornește de la 2.799 de lei pentru configurația cu 256 GB și ajunge la 3.099 lei pentru varianta cu 512 GB. Este modelul care adaugă camera telefoto periscopică de 50 MP cu zoom optic 3x, păstrând ecranul NXTPAPER AMOLED și bateria de 5.800 mAh.
TCL P80 Pro costă 2.149 de lei pentru versiunea cu 256 GB și 2.499 de lei pentru cea cu 512 GB. Acesta păstrează principalele caracteristici de vizualizare ale variantei Ultra și aceeași capacitate a bateriei, dar renunță la camera telefoto dedicată.
Modelul standard TCL P80 este cel mai accesibil din serie. Prețul pornește de la 1.749 de lei pentru configurația cu 128 GB și ajunge la 1.899 lei pentru cea cu 256 GB. Telefonul oferă un ecran AMOLED de 6,83 inchi, o cameră principală de 50 MP și o baterie de 5.000 mAh, însă nu include funcțiile NXTPAPER.
În consecință, diferența de preț dintre cele trei variante reflectă în principal dotările suplimentare. P80 Ultra se adresează celor care vor și un obiectiv telefoto dedicat, P80 Pro păstrează tehnologia NXTPAPER și bateria mai mare, iar P80 oferă configurația de bază a seriei, la un cost mai redus.