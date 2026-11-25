TCL P80 Ultra se adresează celor care vor mai multă flexibilitate la fotografiere

Cea mai importantă diferență dintre cele trei telefoane se regăsește în sistemul foto al modelului TCL P80 Ultra. Acesta include o cameră telefoto periscopică dedicată de 50 MP, cu zoom optic 3x, concepută pentru fotografierea subiectelor aflate la distanță. Spre deosebire de o simplă mărire digitală, obiectivul dedicat permite apropierea cadrului fără să se bazeze exclusiv pe decuparea imaginii realizate de camera principală.

Funcția poate fi utilă în călătorii, la fotografierea clădirilor, a monumentelor sau a detaliilor care nu pot fi surprinse de aproape. Camera beneficiază și de stabilizare optică a imaginii, o caracteristică importantă pentru reducerea efectelor mișcărilor involuntare ale mâinii.

Sistemul foto este completat de o cameră principală de 50 MP, tot cu stabilizare optică, una ultra-wide de 8 MP și o cameră frontală de 32 MP. Obiectivul ultra-wide permite includerea unei suprafețe mai mari în fotografie, fiind potrivit pentru peisaje sau imagini de grup.

TCL P80 Pro și TCL P80 au, la rândul lor, camere principale de 50 MP cu stabilizare optică, senzori ultra-wide de 8 MP și camere frontale de 32 MP. Diferența importantă este că niciunul dintre aceste două modele nu beneficiază de camera telefoto periscopică dedicată.

Prin urmare, P80 Ultra este varianta de luat în calcul pentru cei care fotografiază frecvent subiecte aflate la distanță și vor mai multe posibilități de încadrare. Dacă fotografiile realizate în mod obișnuit sunt suficiente pentru nevoile zilnice, diferența dintre modelele seriei trebuie analizată și prin prisma celorlalte funcții.

Ce oferă ecranele TCL P80 și de ce contează tehnologia NXTPAPER

Toate cele trei smartphone-uri au ecrane AMOLED de 6,83 inchi, cu rezoluție 1.5K și rată de refresh de 120 Hz. Dimensiunea generoasă este potrivită pentru vizionarea videoclipurilor, citirea articolelor, navigarea pe internet sau utilizarea mai multor aplicații. Rata de refresh de 120 Hz contribuie la fluiditatea derulării conținutului și a animațiilor de pe ecran.

Diferența apare în cazul modelelor TCL P80 Ultra și TCL P80 Pro, care includ și tehnologia NXTPAPER. Aceasta adaugă opțiuni de vizualizare concepute pentru reducerea reflexiilor și limitarea expunerii la lumina albastră, aspecte relevante pentru persoanele care petrec mult timp citind sau lucrând de pe telefon.