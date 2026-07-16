Ai primit un SMS ciudat? Cum recunoști un mesaj fals de tip phishing înainte să fie prea târziu

Semnele care îți arată că SMS-ul este o tentativă de phishing

În cele mai multe cazuri, mesajele frauduloase încearcă să creeze un sentiment de urgență. Poți primi un SMS în care ești informat că un colet nu poate fi livrat, că ai o problemă cu banca sau că trebuie să confirmi rapid o plată.

Dacă mesajul îți cere să apeși pe un link pentru a evita blocarea unui cont, plata unei taxe sau pierderea unui serviciu, este un prim semnal de alarmă.

Un alt indiciu îl reprezintă adresa site-ului către care ești trimis. La prima vedere poate părea legitimă, însă dacă o analizezi cu atenție vei observa mici diferențe față de domeniul oficial. Infractorii folosesc adesea litere înlocuite cu cifre, caractere suplimentare sau extensii neobișnuite pentru a păcăli utilizatorii.

De asemenea, fii atent la greșelile gramaticale, formulările nefirești sau traducerile automate. Deși multe campanii de phishing sunt din ce în ce mai bine realizate, numeroase mesaje conțin încă astfel de erori.

Ce nu ar trebui să faci niciodată

Dacă primești un SMS suspect, nu accesa linkurile și nu descărca fișierele atașate. Chiar dacă mesajul pare trimis de banca ta sau de o companie cunoscută, verifică informațiile folosind aplicația oficială sau site-ul accesat manual, fără să folosești linkul primit prin SMS.

În plus, nu introduce niciodată parole, coduri PIN, datele cardului bancar sau codurile de autentificare primite prin SMS pe pagini deschise din astfel de mesaje. Instituțiile financiare și companiile serioase nu solicită aceste informații în acest mod.

Dacă ai dubii, contactează direct compania care apare în mesaj folosind datele de contact de pe site-ul oficial.