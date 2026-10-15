Microsoft și autoritățile japoneze lovesc o rețea uriașă de fraude online. Peste un miliard de mesaje-capcană, trimise în 150 de țări
Microsoft, alături de autoritățile japoneze și mai mulți parteneri din industria de securitate, a perturbat infrastructura unei ample rețele de criminalitate cibernetică folosite pentru campanii de phishing la nivel mondial. În centrul operațiunii se aflau marketplace-ul YAM Store și platformele CoGUI și Iron Man, despre care Microsoft spune că au facilitat, din ianuarie 2026, trimiterea a peste un miliard de mesaje malițioase către mai mult de 75.000 de organizații din peste 150 de țări.
Dintre acestea, peste 750 de milioane de mesaje au vizat clienți Microsoft. Victimele potențiale includeau persoane fizice, instituții financiare, organizații din domeniul sănătății și companii, iar operatorii serviciilor ar fi generat venituri de ordinul zecilor de milioane de dolari. Mesajele foloseau pretexte extrem de familiare: colete care nu pot fi livrate, taxe de parcare restante, probleme cu un cont bancar sau solicitări aparent oficiale. Sunt exact genul de capcane întâlnite și în România, unde Playtech a relatat recent despre SMS-urile false privind taxele de parcare.
YAM Store funcționa ca un magazin pentru escroci
Investigația a început la sfârșitul lui 2025, după ce Agenția Națională de Poliție din Japonia a informat Microsoft despre mai multe campanii de fraudă care vizau utilizatori japonezi. Urmărirea infrastructurii folosite în atacuri i-a condus pe investigatori către un ecosistem de criminalitate cibernetică în limba chineză, în care infractorii puteau cumpăra aproape tot ce aveau nevoie pentru a lansa o campanie de phishing.
YAM Store funcționa practic ca un magazin online pentru infractori. Clienții puteau cumpăra conturi Microsoft și Google obținute fraudulos, infrastructură cloud și alte resurse care puteau fi folosite pentru trimiterea mesajelor false sau găzduirea paginilor de phishing. Microsoft spune că operatorii identificau inclusiv domenii expirate ale unor organizații reale, le preluau și reconstruiau site-uri care să pară legitime, pentru a obține apoi conturi Microsoft 365 pe care le revindeau.
Schema arată cât de sofisticate au devenit campaniile moderne de fraudă. Nu mai este suficient să verifici dacă un mesaj vine de pe o adresă aparent legitimă. Playtech a prezentat anterior inclusiv o campanie de phishing care folosea infrastructură oficială Microsoft, tocmai pentru a face mesajele mai greu de diferențiat de cele autentice.
Iron Man oferea peste 2.300 de modele gata de folosit
CoGUI și Iron Man rezolvau o altă problemă pentru escroci: crearea paginilor și mesajelor false. Aceste servicii ofereau kituri de phishing gata configurate, astfel încât un infractor să nu mai fie nevoit să știe să programeze sau să construiască de la zero un site care imită o bancă, o companie de curierat sau o instituție publică.
Microsoft a identificat în Iron Man peste 2.300 de șabloane pentru imitarea unor bănci, magazine, furnizori de servicii medicale, companii de transport, instituții guvernamentale și chiar departamente de poliție. Analiza tehnică mai detaliată a Microsoft indică peste 2.335 de template-uri adaptate pentru peste 139 de țări. Scopul era furtul parolelor, datelor cardurilor bancare și altor informații personale.
Printre cele mai folosite momeli se aflau notificările despre livrări și plățile aparent mici. Acestea sunt eficiente tocmai pentru că nu par suficient de grave încât utilizatorul să le analizeze mult timp. În astfel de fraude, o presupusă taxă de câțiva lei pentru un colet poate fi doar pretextul pentru furtul datelor cardului, după cum explică și materialul Playtech despre fraudele cu taxe inventate pentru livrări.
Microsoft a închis peste 20.000 de conturi și a blocat 100.000 de domenii
Pentru perturbarea rețelei, Microsoft și organizația Health-ISAC au obținut un ordin de la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Sud al Floridei. Acesta le-a permis să preia și să redirecționeze domenii care făceau parte din infrastructura YAM Store, CoGUI și Iron Man. Compania precizează că a dezactivat deja peste 20.000 de conturi asociate YAM Store și a blocat mai mult de 100.000 de domenii utilizate pentru impersonare și fraude.
Operațiunea nu a aparținut exclusiv Microsoft și poliției japoneze. Japan Cybercrime Control Center, Health-ISAC, Resecurity, Cloudflare, Oracle, Proofpoint și TRM Labs au contribuit cu informații și suport tehnic, iar Microsoft spune că a colaborat și cu Secret Service din Statele Unite și cu alte autorități internaționale.
Desființarea infrastructurii nu înseamnă însă dispariția phishingului. Microsoft descrie YAM Store, CoGUI și Iron Man drept doar o parte a unei economii criminale mult mai mari, în care servicii specializate le permit unor atacatori cu puține cunoștințe tehnice să lanseze campanii la scară uriașă. Tocmai de aceea, o parolă complexă nu mai este întotdeauna suficientă, iar autentificarea rezistentă la phishing devine tot mai importantă pentru protejarea conturilor.
Pentru utilizator, regula rămâne simplă: dacă primești un mesaj care te presează să plătești urgent o taxă, să confirmi un colet sau să îți verifici contul, nu accesa direct linkul primit. Intră separat pe site-ul sau în aplicația oficială a serviciului respectiv și verifică acolo dacă solicitarea este reală.