Microsoft și autoritățile japoneze lovesc o rețea uriașă de fraude online. Peste un miliard de mesaje-capcană, trimise în 150 de țări

YAM Store funcționa ca un magazin pentru escroci

Investigația a început la sfârșitul lui 2025, după ce Agenția Națională de Poliție din Japonia a informat Microsoft despre mai multe campanii de fraudă care vizau utilizatori japonezi. Urmărirea infrastructurii folosite în atacuri i-a condus pe investigatori către un ecosistem de criminalitate cibernetică în limba chineză, în care infractorii puteau cumpăra aproape tot ce aveau nevoie pentru a lansa o campanie de phishing.

YAM Store funcționa practic ca un magazin online pentru infractori. Clienții puteau cumpăra conturi Microsoft și Google obținute fraudulos, infrastructură cloud și alte resurse care puteau fi folosite pentru trimiterea mesajelor false sau găzduirea paginilor de phishing. Microsoft spune că operatorii identificau inclusiv domenii expirate ale unor organizații reale, le preluau și reconstruiau site-uri care să pară legitime, pentru a obține apoi conturi Microsoft 365 pe care le revindeau.

Schema arată cât de sofisticate au devenit campaniile moderne de fraudă. Nu mai este suficient să verifici dacă un mesaj vine de pe o adresă aparent legitimă. Playtech a prezentat anterior inclusiv o campanie de phishing care folosea infrastructură oficială Microsoft, tocmai pentru a face mesajele mai greu de diferențiat de cele autentice.

Iron Man oferea peste 2.300 de modele gata de folosit

CoGUI și Iron Man rezolvau o altă problemă pentru escroci: crearea paginilor și mesajelor false. Aceste servicii ofereau kituri de phishing gata configurate, astfel încât un infractor să nu mai fie nevoit să știe să programeze sau să construiască de la zero un site care imită o bancă, o companie de curierat sau o instituție publică.

Microsoft a identificat în Iron Man peste 2.300 de șabloane pentru imitarea unor bănci, magazine, furnizori de servicii medicale, companii de transport, instituții guvernamentale și chiar departamente de poliție. Analiza tehnică mai detaliată a Microsoft indică peste 2.335 de template-uri adaptate pentru peste 139 de țări. Scopul era furtul parolelor, datelor cardurilor bancare și altor informații personale.

Printre cele mai folosite momeli se aflau notificările despre livrări și plățile aparent mici. Acestea sunt eficiente tocmai pentru că nu par suficient de grave încât utilizatorul să le analizeze mult timp. În astfel de fraude, o presupusă taxă de câțiva lei pentru un colet poate fi doar pretextul pentru furtul datelor cardului, după cum explică și materialul Playtech despre fraudele cu taxe inventate pentru livrări.

Microsoft a închis peste 20.000 de conturi și a blocat 100.000 de domenii

Pentru perturbarea rețelei, Microsoft și organizația Health-ISAC au obținut un ordin de la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Sud al Floridei. Acesta le-a permis să preia și să redirecționeze domenii care făceau parte din infrastructura YAM Store, CoGUI și Iron Man. Compania precizează că a dezactivat deja peste 20.000 de conturi asociate YAM Store și a blocat mai mult de 100.000 de domenii utilizate pentru impersonare și fraude.