Ai centrala pornită, dar caloriferele nu se încălzesc bine? Greșeala simplă care poate crește și factura la gaze

Una dintre explicațiile frecvente este prezența aerului în instalația de încălzire. Un calorifer care nu a fost aerisit corespunzător nu mai distribuie eficient căldura, iar instalația poate avea nevoie de mai mult timp pentru a aduce locuința la temperatura setată.

Înainte de începutul sezonului rece, verificarea caloriferelor și a presiunii instalației poate preveni astfel de probleme.

Caloriferul este cald jos și rece sus? Poate avea aer în instalație

Unul dintre cele mai ușor de recunoscut semne este încălzirea neuniformă a caloriferului. Dacă partea de jos este caldă, iar zona superioară rămâne rece sau doar călduță, în interior poate exista aer care împiedică circulația normală a agentului termic.

Aerul acumulat reduce suprafața caloriferului care transferă efectiv căldură în cameră. În consecință, locuința se încălzește mai greu, iar centrala poate funcționa perioade mai lungi pentru a ajunge la temperatura stabilită prin termostat.

De aici poate apărea și un consum mai mare de gaze. Nu aerul din calorifer „consumă” direct gaz, ci eficiența mai redusă a sistemului poate determina centrala să funcționeze mai mult decât ar fi necesar într-o instalație care lucrează corect.

Aerul din calorifere poate fi indicat și de zgomote precum bolboroseli sau sunete asemănătoare curgerii apei.

Greșeala care poate duce la un consum inutil

O reacție frecventă atunci când în casă este frig este creșterea temperaturii din centrală sau a celei setate pe termostat. Dacă problema este însă circulația defectuoasă a agentului termic, setarea unei temperaturi tot mai mari nu rezolvă cauza.