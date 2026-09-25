Ai centrala pornită, dar caloriferele nu se încălzesc bine? Greșeala simplă care poate crește și factura la gaze
Odată cu scăderea temperaturilor, centralele termice încep să funcționeze din nou după lunile în care au fost folosite foarte puțin sau doar pentru prepararea apei calde.
Uneori, însă, apare o situație frustrantă: centrala funcționează, consumul de gaze crește, dar caloriferele rămân reci sau se încălzesc doar parțial.
Una dintre explicațiile frecvente este prezența aerului în instalația de încălzire. Un calorifer care nu a fost aerisit corespunzător nu mai distribuie eficient căldura, iar instalația poate avea nevoie de mai mult timp pentru a aduce locuința la temperatura setată.
Înainte de începutul sezonului rece, verificarea caloriferelor și a presiunii instalației poate preveni astfel de probleme.
Caloriferul este cald jos și rece sus? Poate avea aer în instalație
Unul dintre cele mai ușor de recunoscut semne este încălzirea neuniformă a caloriferului. Dacă partea de jos este caldă, iar zona superioară rămâne rece sau doar călduță, în interior poate exista aer care împiedică circulația normală a agentului termic.
Aerul acumulat reduce suprafața caloriferului care transferă efectiv căldură în cameră. În consecință, locuința se încălzește mai greu, iar centrala poate funcționa perioade mai lungi pentru a ajunge la temperatura stabilită prin termostat.
De aici poate apărea și un consum mai mare de gaze. Nu aerul din calorifer „consumă” direct gaz, ci eficiența mai redusă a sistemului poate determina centrala să funcționeze mai mult decât ar fi necesar într-o instalație care lucrează corect.
Aerul din calorifere poate fi indicat și de zgomote precum bolboroseli sau sunete asemănătoare curgerii apei.
Greșeala care poate duce la un consum inutil
O reacție frecventă atunci când în casă este frig este creșterea temperaturii din centrală sau a celei setate pe termostat. Dacă problema este însă circulația defectuoasă a agentului termic, setarea unei temperaturi tot mai mari nu rezolvă cauza.
Centrala poate continua să funcționeze pentru perioade mai lungi, în timp ce încăperea nu se încălzește suficient de repede. Înainte să modifici semnificativ setările centralei, verifică dacă toate caloriferele se încălzesc uniform.
Aerul poate fi eliminat cu ajutorul aerisitorului caloriferului. Operațiunea trebuie făcută cu atenție, deoarece după eliminarea aerului începe să iasă apă. Este indicat să ai la îndemână un recipient și o lavetă și să urmezi instrucțiunile producătorului instalației.
După aerisirea caloriferelor trebuie verificată și presiunea centralei, deoarece aceasta poate scădea în timpul operațiunii.
Ce presiune trebuie să aibă centrala
Valoarea corectă depinde de modelul centralei și de instalație, motiv pentru care reperul principal trebuie să fie manualul producătorului. Pentru multe centrale termice de apartament, presiunea instalației atunci când aceasta este rece se situează în jurul valorii de 1–1,5 bari.
Dacă presiunea este prea mică, circulația agentului termic și funcționarea centralei pot fi afectate. Nici introducerea unei cantități prea mari de apă în instalație nu este o soluție, deoarece presiunea excesivă poate determina evacuarea apei prin supapa de siguranță sau poate indica alte probleme.
Dacă presiunea scade repetat după ce instalația a fost adusă la valoarea recomandată, este indicată verificarea de către un specialist. Pierderea frecventă de presiune poate avea cauze care nu se rezolvă prin simpla aerisire a caloriferelor.
Nu toate caloriferele reci au nevoie de aerisire
Contează și unde este rece caloriferul. Dacă partea de sus este rece, aerul din instalație este o posibilă explicație. Dacă radiatorul este mai rece în partea de jos, cauza poate fi diferită, inclusiv acumularea de depuneri sau nămol în instalație.
Dacă un singur calorifer rămâne rece, problema poate ține și de robinet, de capul termostatic sau de modul în care este echilibrată instalația. Dacă toate caloriferele sunt reci, deși centrala pare să funcționeze, trebuie verificată funcționarea întregului sistem, nu doar radiatoarele.
În cazul unei instalații vechi sau dacă problema reapare la scurt timp după aerisire, este mai sigur să fie chemat un instalator autorizat.
Ce să verifici înainte să înceapă frigul
Înainte ca centrala să funcționeze zilnic, merită să pornești încălzirea și să urmărești câteva lucruri: dacă toate caloriferele se încălzesc, dacă temperatura este relativ uniformă pe suprafața lor, dacă apar zgomote neobișnuite și dacă presiunea centralei rămâne în intervalul indicat de producător.
Și poziția mobilierului contează. Canapelele, dulapurile sau perdelele groase amplasate chiar în fața caloriferelor pot împiedica distribuirea eficientă a căldurii în cameră.
Așadar, dacă centrala merge, dar în locuință rămâne frig, creșterea imediată a temperaturii nu este întotdeauna soluția. Un calorifer cu aer sau o instalație care nu funcționează corect poate face încălzirea mai puțin eficientă și poate prelungi timpul de funcționare al centralei, cu efect asupra consumului de gaze.