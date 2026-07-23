Reguli noi pe feribotul Keramoti–Thassos. Ce trebuie să știe șoferii cu mașini electrice, hibride sau GPL
Turiștii care ajung în Thassos cu mașina trebuie să fie atenți la regulile de îmbarcare dacă dețin un vehicul electric, plug-in hybrid sau alimentat cu GPL ori CNG. Companiile de transport maritim din Grecia aplică măsuri speciale de siguranță pentru aceste autovehicule, iar nerespectarea lor poate duce chiar la refuzul îmbarcării.
Regulile se aplică inclusiv pe ruta Keramoti–Thassos, cea mai utilizată de turiștii români care aleg să ajungă pe insulă cu propriul autoturism.
Bateria mașinilor electrice și hibride nu poate depăși 40%
Potrivit regulamentelor aplicate de operatorii de ferry din Grecia, mașinile complet electrice și cele hibride plug-in trebuie să ajungă la îmbarcare cu bateria încărcată la maximum 40% din capacitate. Dacă nivelul de încărcare este mai mare, operatorul poate refuza transportul vehiculului.
Măsura a fost introdusă din motive de siguranță și are scopul de a reduce riscurile în cazul unui eventual incident care implică bateriile de înaltă tensiune. Regulile se aplică pe numeroase curse operate de companii grecești încă din 2024 și sunt menținute și în sezonul 2026.
De asemenea, vehiculele trebuie să fie în stare tehnică bună și să nu prezinte deteriorări la sistemul de baterii.
Reguli și pentru mașinile cu GPL sau CNG
Restricțiile nu vizează doar mașinile electrice. Șoferii care conduc vehicule alimentate cu GPL sau gaz natural comprimat (CNG) trebuie să se asigure că rezervorul este umplut în proporție de cel mult 50% înainte de îmbarcare.
Această cerință face parte din măsurile de siguranță aplicate pe feriboturile de pasageri din Grecia și are rolul de a limita riscurile în timpul traversării.
Totodată, încărcarea mașinilor electrice sau hibride pe durata călătoriei cu feribotul este interzisă.
Ce trebuie să facă șoferii înainte de îmbarcare
Pentru a evita problemele înainte de traversarea dintre Keramoti și Thassos, șoferii sunt sfătuiți să:
- verifice nivelul bateriei dacă dețin un autoturism electric sau plug-in hybrid și să îl reducă la maximum 40%;
- se asigure că rezervorul mașinilor GPL sau CNG nu depășește 50% din capacitate;
- nu încerce să încarce vehiculul pe durata traversării;
- verifice dacă mașina nu are avarii la sistemul de baterii sau la instalația de alimentare cu combustibil alternativ.
Pentru majoritatea turiștilor care merg în vacanță în Thassos, traversarea cu feribotul durează aproximativ 35-40 de minute, însă respectarea acestor reguli este obligatorie pentru îmbarcare și contribuie la siguranța tuturor pasagerilor aflați la bord.