Reguli noi pe feribotul Keramoti–Thassos. Ce trebuie să știe șoferii cu mașini electrice, hibride sau GPL

Bateria mașinilor electrice și hibride nu poate depăși 40%

Potrivit regulamentelor aplicate de operatorii de ferry din Grecia, mașinile complet electrice și cele hibride plug-in trebuie să ajungă la îmbarcare cu bateria încărcată la maximum 40% din capacitate. Dacă nivelul de încărcare este mai mare, operatorul poate refuza transportul vehiculului.

Măsura a fost introdusă din motive de siguranță și are scopul de a reduce riscurile în cazul unui eventual incident care implică bateriile de înaltă tensiune. Regulile se aplică pe numeroase curse operate de companii grecești încă din 2024 și sunt menținute și în sezonul 2026.

De asemenea, vehiculele trebuie să fie în stare tehnică bună și să nu prezinte deteriorări la sistemul de baterii.

Reguli și pentru mașinile cu GPL sau CNG

Restricțiile nu vizează doar mașinile electrice. Șoferii care conduc vehicule alimentate cu GPL sau gaz natural comprimat (CNG) trebuie să se asigure că rezervorul este umplut în proporție de cel mult 50% înainte de îmbarcare.

Această cerință face parte din măsurile de siguranță aplicate pe feriboturile de pasageri din Grecia și are rolul de a limita riscurile în timpul traversării.

Totodată, încărcarea mașinilor electrice sau hibride pe durata călătoriei cu feribotul este interzisă.

Ce trebuie să facă șoferii înainte de îmbarcare

Pentru a evita problemele înainte de traversarea dintre Keramoti și Thassos, șoferii sunt sfătuiți să: