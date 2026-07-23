Un startup cumpără o companie ca să-i pună AI-ul director general: experimentul care poate transforma șeful într-un algoritm
Un startup american vrea să cumpere o companie reală și să lase inteligența artificială să o conducă aproape singură. Skyfall AI caută o afacere software sau de comerț electronic pentru care este dispus să plătească până la un milion de dolari. Potrivit publicației internaționale Gizmodo, obiectivul este ca un „CEO AI” să ia decizii despre prețuri, marketing, finanțe, relația cu clienții și operațiuni.
Experimentul nu va elimina complet oamenii din prima zi. Implicarea lor ar urma să fie redusă treptat. Fondatorii vor să vadă dacă sistemul poate administra o firmă de la un capăt la altul. Ținta este ambițioasă. Veniturile companiei cumpărate ar trebui să se dubleze în numai șase luni.
Primul interviu pentru postul de CEO a avut loc într-un joc
Înainte să-i ofere inteligenței artificiale cheile unei companii reale, fondatorii Skyfall AI au testat-o în „RollerCoaster Tycoon”. Jocul pune utilizatorul în rolul administratorului unui parc de distracții. Trebuie construite atracții. Trebuie angajați oameni. Prețurile trebuie ajustate. Iar vizitatorii trebuie păstrați mulțumiți.
Sam Pasupalak, unul dintre fondatori, spune că rezultatele obținute în joc au oferit echipei încredere. Sistemul a reușit să opereze o afacere simulată și să urmărească obiective financiare pe termen lung. Următorul pas este însă mult mai riscant. Clienții, angajații și banii vor fi reali.
Skyfall AI a fost fondat de Sam Pasupalak, Kaheer Suleman și Sumit Pasupalak. Primii doi au participat anterior la dezvoltarea startupului Maluuba. Compania specializată în deep learning a fost cumpărată de Microsoft în 2017.
Fondatorii cred că modelele precum ChatGPT, Claude și Gemini se descurcă bine la sarcini izolate. Problemele apar atunci când o decizie produce efecte după săptămâni sau luni. Un CEO nu trebuie doar să scrie un e-mail. El trebuie să anticipeze ce se întâmplă după ce reduce un preț, schimbă strategia sau concediază oameni.
AI-ul va decide prețurile, marketingul și bugetele
Compania căutată trebuie să aibă un produs real și clienți care plătesc. Poate fi un serviciu SaaS destinat altor firme. Poate fi și un magazin online. După achiziție, sistemele Skyfall vor prelua treptat procesele esențiale.
AI-ul ar urma să analizeze veniturile și cheltuielile. Va propune prețuri. Va conduce campanii de marketing. Va răspunde clienților. Va urmări operațiunile și va decide unde trebuie investite resursele. Experimentul duce la extrem tendința prin care AI-ul înlocuiește deja o parte dintre managerii intermediari.
Skyfall nu folosește doar un chatbot căruia îi trimite rapoarte. Startupul dezvoltă ceea ce numește „modele ale lumii pentru companii”. Aceste sisteme trebuie să învețe continuu. Ele trebuie să observe schimbările din piață și să înțeleagă legăturile dintre decizii.
Ideea este apropiată de trecerea de la AI folosit pentru texte la AI integrat în procesele unei afaceri. Diferența este că Skyfall nu vrea doar să automatizeze facturi sau mesaje. Vrea ca algoritmul să stabilească direcția companiei.
Un CEO artificial nu poate fi tras la răspundere
Fondatorii recunosc că responsabilitatea nu poate fi transferată complet unui sistem informatic. Un algoritm nu poate merge în instanță. Nu poate fi concediat în sensul obișnuit. Nici nu poate răspunde moral pentru efectele deciziilor asupra angajaților.
Kaheer Suleman susține că oamenii trebuie să rămână responsabili într-o anumită măsură. Tocmai aici apare problema centrală a experimentului. AI-ul poate recomanda concedieri, investiții sau modificări de preț. Persoanele din spatele său vor trebui însă să aprobe deciziile cu efecte juridice și umane.
Testul ar putea arăta și limitele tehnologiei. Modelele AI pot interpreta greșit datele. Pot urmări un obiectiv financiar fără să înțeleagă consecințele indirecte. Pot reduce costurile pe termen scurt și distruge relațiile cu angajații sau clienții. De aceea, experții avertizează asupra riscurilor care apar atunci când managerii deleagă prea multe decizii algoritmilor.
Skyfall visează la o lume în care oamenii se ocupă de artă, sport, știință și proiecte creative, iar mașinile rezolvă activitățile monotone. Până la această utopie există însă un experiment de un milion de dolari. Pentru angajații companiei cumpărate, acesta nu va fi un joc. Va fi primul loc de muncă în care șeful nu doarme, nu ia concediu și poate analiza fiecare cifră în orice moment.