Un startup cumpără o companie ca să-i pună AI-ul director general: experimentul care poate transforma șeful într-un algoritm

Primul interviu pentru postul de CEO a avut loc într-un joc

Înainte să-i ofere inteligenței artificiale cheile unei companii reale, fondatorii Skyfall AI au testat-o în „RollerCoaster Tycoon”. Jocul pune utilizatorul în rolul administratorului unui parc de distracții. Trebuie construite atracții. Trebuie angajați oameni. Prețurile trebuie ajustate. Iar vizitatorii trebuie păstrați mulțumiți.

Sam Pasupalak, unul dintre fondatori, spune că rezultatele obținute în joc au oferit echipei încredere. Sistemul a reușit să opereze o afacere simulată și să urmărească obiective financiare pe termen lung. Următorul pas este însă mult mai riscant. Clienții, angajații și banii vor fi reali.

Skyfall AI a fost fondat de Sam Pasupalak, Kaheer Suleman și Sumit Pasupalak. Primii doi au participat anterior la dezvoltarea startupului Maluuba. Compania specializată în deep learning a fost cumpărată de Microsoft în 2017.

Fondatorii cred că modelele precum ChatGPT, Claude și Gemini se descurcă bine la sarcini izolate. Problemele apar atunci când o decizie produce efecte după săptămâni sau luni. Un CEO nu trebuie doar să scrie un e-mail. El trebuie să anticipeze ce se întâmplă după ce reduce un preț, schimbă strategia sau concediază oameni.

AI-ul va decide prețurile, marketingul și bugetele

Compania căutată trebuie să aibă un produs real și clienți care plătesc. Poate fi un serviciu SaaS destinat altor firme. Poate fi și un magazin online. După achiziție, sistemele Skyfall vor prelua treptat procesele esențiale.

AI-ul ar urma să analizeze veniturile și cheltuielile. Va propune prețuri. Va conduce campanii de marketing. Va răspunde clienților. Va urmări operațiunile și va decide unde trebuie investite resursele. Experimentul duce la extrem tendința prin care AI-ul înlocuiește deja o parte dintre managerii intermediari.

Skyfall nu folosește doar un chatbot căruia îi trimite rapoarte. Startupul dezvoltă ceea ce numește „modele ale lumii pentru companii”. Aceste sisteme trebuie să învețe continuu. Ele trebuie să observe schimbările din piață și să înțeleagă legăturile dintre decizii.