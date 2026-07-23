Unde este mai sigur să-ți ții economiile? Românii au două favorite clare, aşa încearcă să nu piardă bani din cauza inflației
Inflația din ultimii ani i-a făcut pe tot mai mulți români să se întrebe cum își pot proteja economiile, iar răspunsul pare să fie tot mai clar: activele tangibile rămân favorite. Potrivit unui studiu realizat de Tavex România privind comportamentul de economisire și investiții, locuințele și aurul de investiții sunt considerate cele mai bune soluții pentru conservarea valorii banilor, în timp ce dorința de siguranță cântărește mai mult decât obținerea unor câștiguri spectaculoase.
Datele vin într-un context în care românii au la dispoziție mult mai multe opțiuni de investiții decât în urmă cu un deceniu, de la acțiuni, ETF-uri și obligațiuni până la criptomonede sau metale prețioase.
Locuințele rămân investiția preferată a românilor
În România, proprietatea continuă să fie sinonimă cu stabilitatea financiară. Potrivit datelor Eurostat pentru 2024, 94% dintre români locuiesc într-o casă sau un apartament pe care îl dețin, cel mai ridicat procent din Uniunea Europeană, unde media este de doar 68%.
Această tradiție explică și încrederea ridicată în piața imobiliară. Pentru multe familii, locuința reprezintă principalul activ, unul care poate fi transmis copiilor, poate genera venituri din chirii și, în timp, își poate crește valoarea.
Totuși, investițiile imobiliare presupun și un efort financiar considerabil. Este nevoie de un capital inițial mare, există taxe și costuri de întreținere, iar vânzarea unei proprietăți poate dura luni sau chiar ani.
Aurul câștigă tot mai mult teren
Dacă în trecut aurul era privit mai ales ca o rezervă de valoare pentru perioade dificile, astăzi el este perceput aproape la același nivel cu investițiile imobiliare.
Studiul arată că 21% dintre românii care economisesc consideră că investițiile imobiliare protejează cel mai bine puterea de cumpărare, în timp ce 20% indică aurul de investiții și alte metale prețioase. Diferența de doar un punct procentual arată cât de mult a crescut încrederea în aur ca instrument de protecție împotriva inflației.
Spre deosebire de o locuință, aurul poate fi cumpărat treptat, în funcție de bugetul fiecărei persoane, este ușor de transportat și poate fi valorificat mai rapid. În schimb, el nu produce venituri recurente, precum chiria, și nu oferă dobânzi sau dividende.
Siguranța este mai importantă decât câștigul
Unul dintre cele mai interesante rezultate ale cercetării este că 86% dintre românii care economisesc spun că principalul motiv pentru care pun bani deoparte este siguranța financiară, nu dorința de a obține randamente cât mai mari.
„Un potențial mai mare de câștig vine întotdeauna la pachet cu un risc mai ridicat. O administrare sănătoasă a finanțelor personale nu ar trebui să înceapă cu întrebarea care investiție poate aduce cel mai mare câștig, ci cu rolul pe care fiecare parte a economiilor trebuie să îl îndeplinească. O parte din bani trebuie să rămână lichidă, o altă parte poate fi orientată către creștere pe termen lung, iar o altă componentă poate avea ca obiectiv conservarea valorii în timp”, explică Victor Dima, Manager de Trezorerie la Tavex România.
De ce nu există investiția perfectă
Specialiștii atrag atenția că fiecare tip de investiție are avantaje și dezavantaje. Acțiunile, ETF-urile și fondurile de investiții pot aduce câștiguri importante pe termen lung, însă sunt influențate de fluctuațiile piețelor financiare. Obligațiunile oferă, în general, venituri mai previzibile, dar nu sunt complet ferite de efectele inflației sau de evoluția dobânzilor. Bitcoin poate avea randamente spectaculoase, însă este unul dintre cele mai volatile active.
În acest context, aurul și proprietățile sunt apreciate pentru faptul că sunt active reale, ușor de înțeles și percepute ca fiind mai stabile în perioade de incertitudine economică.
„Nu există o investiție universal valabilă pentru toată lumea. Imobiliarele și aurul răspund unor nevoi diferite, însă au un element comun important: sunt percepute ca active reale, tangibile. Acest sentiment de control și de proprietate devine cu atât mai valoros atunci când obiectivul nu este profitul pe termen scurt, ci protejarea patrimoniului familiei”, spune Victor Dima.
Concluzia studiului este că adevărata siguranță financiară nu vine din plasarea tuturor economiilor într-un singur activ, ci din diversificare. Rezervele de lichidități, investițiile orientate spre creștere și activele destinate conservării valorii, precum locuințele și aurul, pot avea roluri diferite, dar complementare, în construirea și protejarea patrimoniului unei familii.