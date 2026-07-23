Unde este mai sigur să-ți ții economiile? Românii au două favorite clare, aşa încearcă să nu piardă bani din cauza inflației

Locuințele rămân investiția preferată a românilor

În România, proprietatea continuă să fie sinonimă cu stabilitatea financiară. Potrivit datelor Eurostat pentru 2024, 94% dintre români locuiesc într-o casă sau un apartament pe care îl dețin, cel mai ridicat procent din Uniunea Europeană, unde media este de doar 68%.

Această tradiție explică și încrederea ridicată în piața imobiliară. Pentru multe familii, locuința reprezintă principalul activ, unul care poate fi transmis copiilor, poate genera venituri din chirii și, în timp, își poate crește valoarea.

Totuși, investițiile imobiliare presupun și un efort financiar considerabil. Este nevoie de un capital inițial mare, există taxe și costuri de întreținere, iar vânzarea unei proprietăți poate dura luni sau chiar ani.

Aurul câștigă tot mai mult teren

Dacă în trecut aurul era privit mai ales ca o rezervă de valoare pentru perioade dificile, astăzi el este perceput aproape la același nivel cu investițiile imobiliare.

Studiul arată că 21% dintre românii care economisesc consideră că investițiile imobiliare protejează cel mai bine puterea de cumpărare, în timp ce 20% indică aurul de investiții și alte metale prețioase. Diferența de doar un punct procentual arată cât de mult a crescut încrederea în aur ca instrument de protecție împotriva inflației.

Spre deosebire de o locuință, aurul poate fi cumpărat treptat, în funcție de bugetul fiecărei persoane, este ușor de transportat și poate fi valorificat mai rapid. În schimb, el nu produce venituri recurente, precum chiria, și nu oferă dobânzi sau dividende.

Siguranța este mai importantă decât câștigul

Unul dintre cele mai interesante rezultate ale cercetării este că 86% dintre românii care economisesc spun că principalul motiv pentru care pun bani deoparte este siguranța financiară, nu dorința de a obține randamente cât mai mari.