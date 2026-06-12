Comenzi ascunse în contacte și mesaje aparent normale

Cercetătorii de la Imperva au analizat modul în care OpenClaw transmite către modelul AI anumite date primite prin aplicații de mesagerie. Vulnerabilitatea descoperită ținea de felul în care obiecte precum un contact partajat, o carte de vizită digitală sau o locație erau transformate în text și introduse în promptul agentului.

În loc ca aceste informații să fie tratate clar ca date nesigure venite din exterior, ele ajungeau în conversația internă a agentului fără o delimitare suficient de fermă. Practic, modelul putea interpreta anumite fragmente ca instrucțiuni, nu ca simple date. În testele cercetătorilor, acest lucru a permis declanșarea unor acțiuni periculoase, inclusiv executarea unui cod controlat de atacator.

Partea îngrijorătoare este că victima nu vedea neapărat comanda ascunsă. De exemplu, numele unui contact putea fi afișat trunchiat pe ecran, în timp ce agentul primea mai mult text în fundal. Pentru utilizator, totul părea un contact obișnuit. Pentru AI, însă, acel contact putea conține o instrucțiune mascată.

OpenClaw a remediat această problemă în versiunea 2026.4.23, prin mutarea acestor câmpuri într-o zonă tratată ca metadate nesigure, nu ca instrucțiuni normale. Totuși, cercetătorii atrag atenția că problema nu este un caz izolat. Orice agent AI care amestecă date venite din exterior cu instrucțiunile proprii poate ajunge să nu mai facă diferența între ce trebuie să citească și ce trebuie să execute.

Emailul care convinge AI-ul să trimită secrete

A doua cercetare, realizată de Varonis Threat Labs, a mers pe o direcție diferită: nu instrucțiuni ascunse, ci manipulare socială clasică. Echipa a construit un agent numit Pinchy pe platforma OpenClaw, l-a conectat la o căsuță Gmail, la instrumente de browser și la servicii Google Workspace, apoi i-a dat acces la date interne false, dar realiste.

Cercetătorii au vrut să vadă dacă un agent AI poate cădea în capcanele de phishing în care cad și oamenii. Rezultatul a fost neliniștitor. Într-un test, un email care părea să vină de la un coleg a cerut acces la un mediu de testare, invocând o problemă urgentă. Agentul a căutat în datele disponibile și a trimis mai departe chei AWS simulate, parole pentru baze de date și date de acces SSH.

Într-un alt scenariu, cererea a fost mult mai banală: un presupus coleg a solicitat un export de clienți pentru o prezentare. Agentul a livrat un set de date fals, dar construit realist, cu informații despre sute de clienți. Asta arată că nu doar urgența poate păcăli un AI, ci și normalitatea unei cereri care pare parte din rutina de lucru.