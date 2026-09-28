Aeroportul unde autobuzul vine fără șofer: două vehicule autonome de nivel 4 circulă deja singure prin Zürich

De la teste fără pasageri la transportul angajaților aeroportului

Programul a început în martie 2025 și a trecut prin mai multe etape înainte ca vehiculele să primească permisiunea de a circula fără monitor de siguranță la bord. Primele deplasări din actuala fază sunt realizate din nou fără pasageri, iar planul este ca, după aproximativ patru săptămâni de teste, shuttle-urile să înceapă să transporte angajați.

Traseul ales este controlat și nu intersectează pistele sau căile de rulare ale aeronavelor. Este un detaliu important, pentru că autonomia de nivel 4 nu înseamnă că vehiculul poate conduce oriunde, în orice condiții. Sistemul este autorizat pentru o zonă operațională bine definită.

Angajați ai companiilor Swissport și Krummen Kerzers sunt implicați în program, iar partenerii asigură și supravegherea de la distanță. În situații excepționale, un operator poate interveni prin sistemele de teleoperare, fără să fie fizic în autobuz.

Pentru un aeroport, un astfel de mediu este potrivit pentru automatizare. Traseele sunt repetitive, vitezele sunt relativ reduse, accesul publicului este controlat, iar vehiculele trebuie să parcurgă zilnic aceleași distanțe. În locul unei mașini autonome care trebuie să înțeleagă tot haosul unui oraș, shuttle-ul poate fi optimizat pentru un spațiu cunoscut în detaliu.

De ce un astfel de test ar conta și pentru aeroporturile din România

În România, discuția despre transport autonom este încă dominată de autoturisme și de sistemele de asistență oferite pe modelele noi. Aeroporturile, parcurile logistice și platformele industriale ar putea fi însă printre primele locuri în care autonomia avansată ar avea sens economic.

Un aeroport precum Otopeni presupune numeroase deplasări interne ale personalului, bagajelor și echipamentelor între zone fixe. Într-un asemenea mediu, un shuttle autonom nu trebuie să înlocuiască transportul public din București sau să navigheze prin intersecții aglomerate pentru a avea utilitate. Este suficient să execute predictibil aceeași rută, de sute de ori pe săptămână.

Electrificarea este la fel de importantă. Vehiculele care circulă permanent în interiorul unui aeroport pot acumula multe ore de funcționare, iar eliminarea emisiilor locale și reducerea zgomotului devin avantaje suplimentare. Încărcarea poate fi făcută într-un punct fix, fără nevoia unei rețele publice extinse.