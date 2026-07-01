ADN uman de acum peste 2.000 de ani, găsit pe pereții unor peșteri: descoperirea care poate rescrie preistoria

ADN vechi de mii de ani, ascuns în rocă

Echipa de cercetare a analizat 24 de panouri cu artă rupestră din 11 peșteri aflate în Spania și Portugalia. Probele au fost prelevate atât de pe suprafețe cu pigment, cât și din zone aparent simple, fără desene vizibile. Cercetătorii au folosit proceduri de extragere și secvențiere adaptate ADN-ului antic, extrem de degradat și vulnerabil la contaminare.

Rezultatele au fost surprinzătoare. Din cele 120 de probe colectate, cinci au conținut ADN mitocondrial uman antic autentic. Una dintre ele provenea dintr-o crustă de calcit care acoperea pigmentul de pe un perete din peștera Escoural, din Portugalia. Alte două probe au fost recuperate din zone nepictate ale aceleiași peșteri, iar alte două din apropierea unor panouri de artă rupestră din peștera Covarón, din nordul Spaniei. (MPG)

ADN-ul a fost datat ca având cel puțin 2.000 de ani, însă cercetătorii spun că este posibil ca unele urme să fie chiar mai vechi. Trei probe au indicat în principal ADN feminin, una ADN masculin, iar o alta nu a putut fi atribuită sigur unui sex biologic. În cazul probelor din Covarón, analiza ADN-ului nuclear a sugerat legături cu grupul genetic al vânătorilor-culegători vest-europeni.

Descoperirea este cu atât mai interesantă cu cât pereții de peșteră nu au fost considerați până acum surse promițătoare pentru astfel de analize. ADN-ul se degradează în timp din cauza umezelii, bacteriilor, temperaturii, apei și intervenției oamenilor moderni. În anumite condiții, însă, mineralele și crustele de calcit pot proteja fragmente extrem de mici de material genetic, transformând roca într-un fel de arhivă biologică.

Pereții peșterilor pot păstra urmele celor care le-au atins

Două dintre probele pozitive din peștera Escoural nu conțineau ADN animal detectabil, un detaliu foarte important pentru interpretarea descoperirii. Cercetătorii spun că absența urmelor de ADN faunistic face mai probabilă depunerea directă a ADN-ului prin contact uman, de exemplu prin atingerea pereților, transpirație, salivă sau alte fluide biologice.

În alte trei probe au fost găsite atât urme de ADN uman, cât și ADN animal. În aceste cazuri, materialul genetic ar fi putut ajunge pe pereți indirect, prin apă, praf, sedimente sau transfer de materie organică din interiorul peșterii. Tocmai de aceea, oamenii de știință insistă că rezultatele nu demonstrează încă faptul că ADN-ul aparține autorilor desenelor rupestre.

Această precauție este esențială. Deși una dintre probe a fost extrasă dintr-o zonă cu pigment, cercetătorii nu pot spune cu certitudine că persoana care a lăsat ADN-ul a pictat sau a atins intenționat desenul. Peșterile au fost folosite de comunități diferite, uneori timp de mii de ani, iar un perete putea fi atins de numeroși oameni în epoci complet diferite.