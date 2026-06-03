Admiterea la liceele tehnologice se schimbă din 2026. Ce riscă elevii care nu dau Evaluarea Națională

De ce devine importantă Evaluarea Națională

Noua organizare îi obligă pe absolvenții clasei a VIII-a să participe la procesul de admitere utilizat pentru toate filierele liceale.

Directorii liceelor tehnologice avertizează că elevii care aleg să nu susțină Evaluarea Națională își pot reduce considerabil șansele de a obține locul dorit. Aceștia nu vor putea participa la prima etapă de repartizare computerizată și vor avea acces doar la locurile rămase libere după finalizarea repartizării inițiale.

Pentru mulți candidați, acest lucru poate însemna pierderea posibilității de a urma calificarea profesională pe care și-o doresc.

Reprezentanții unităților de învățământ îi sfătuiesc pe elevi să participe la examen indiferent de nivelul de pregătire sau de nota pe care cred că o pot obține. Chiar și o medie modestă oferă mai multe opțiuni decât lipsa participării la Evaluarea Națională.

Cum va funcționa noul sistem

Prin noua structură, elevii înscriși la profilul tehnologic vor putea obține o calificare profesională de nivel III la finalul clasei a XI-a sau vor putea continua studiile pentru obținerea unei calificări de nivel IV.

Practic, învățământul profesional este integrat în traseul liceal, iar admiterea către aceste specializări se realizează prin aceeași procedură aplicată și celorlalte profiluri.

Schimbarea urmărește creșterea nivelului de pregătire al absolvenților și apropierea sistemului educațional de cerințele actuale ale pieței muncii.