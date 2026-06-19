Administrația Trump renunță la planul de a demonta rețeaua care monitorizează oceanele: senzorii salvați după revolta oamenilor de știință

OOI este formată din sute de instrumente amplasate în Atlantic și Pacific, inclusiv în zone din apropierea coastelor statelor Oregon, Washington, Alaska și Carolina de Nord, dar și în Marea Irminger, între Groenlanda și Islanda. Sistemul este activ de aproximativ un deceniu și a devenit o sursă importantă de date publice pentru universități, instituții guvernamentale și companii private.

Planul de demontare a provocat reacții dure

La finalul lunii mai, autoritățile americane au anunțat că vor reduce drastic Ocean Observatories Initiative, într-un proces descris drept „descoping”. În practică, acest lucru însemna eliminarea unei mari părți din infrastructura aflată în apă și oprirea colectării unor serii de date care nu pot fi reconstruite ulterior.

Decizia a fost criticată imediat de cercetători, care au atras atenția că datele culese de OOI nu sunt importante doar pentru studiile despre schimbările climatice. Sistemul este folosit și pentru prognoze meteo, avertizări privind furtunile, monitorizarea curenților oceanici, analiza biodiversității și gestionarea pescuitului.

O problemă majoră este continuitatea. Oceanele se schimbă lent, iar o serie de date colectată timp de zece ani devine cu adevărat utilă tocmai pentru că permite compararea unor perioade lungi. O pauză de câțiva ani sau dispariția senzorilor poate rupe această cronologie și poate face mai greu de observat fenomene importante, inclusiv felul în care oceanele absorb căldura și dioxidul de carbon.

Criticii planului au acuzat administrația că a încercat să elimine infrastructura fără o analiză științifică suficientă și fără consultarea celor care folosesc datele. Presiunea a crescut după ce mai mulți senatori, din ambele partide, au susținut o măsură care să blocheze demontarea sistemului.

Ce se întâmplă cu senzorii deja retrași din ocean

National Science Foundation a transmis acum că va opri lucrările de eliminare sau dezactivare a echipamentelor rămase. Mai important, instituția a anunțat că instrumentele care au fost deja scoase din apă vor fi trimise înapoi în zonele unde funcționau înainte.

Asta nu înseamnă neapărat că rețeaua a ieșit complet nevătămată din această perioadă. Unele observații au fost întrerupte, iar cercetătorii nu știu încă exact ce date au fost pierdute sau cât de repede pot fi repuse în funcțiune toate sistemele. În monitorizarea oceanică, chiar și o pauză scurtă poate complica analiza unor fenomene care evoluează în timp.