Agenții care îl păzesc pe președintele SUA foloseau telefoane personale în misiuni secrete. Care sunt riscurile

Telefoanele de serviciu nu puteau face ce aveau nevoie agenții

Raportul arată că problema nu a apărut din comoditate, ci din limitările dispozitivelor oficiale. Angajații Secret Service au reclamat că telefoanele primite de la instituție se deconectau frecvent de la VPN, nu permiteau descărcarea unor aplicații esențiale și nu ofereau acces la unele servicii sau site-uri necesare în timpul misiunilor.

În cazul deplasărilor internaționale, situația devenea și mai complicată. Agenții aveau nevoie să comunice cu poliții locale, reprezentanți ai ambasadelor, șoferi, personal militar sau alte instituții partenere. Unele aplicații de mesagerie folosite în mod curent de aceste organizații nu erau disponibile pe telefoanele guvernamentale. În consecință, mulți angajați au ajuns să se bazeze pe propriile dispozitive.

Inspectorii au analizat milioane de apeluri și au identificat peste 15.000 de situații în care angajații Secret Service au comunicat cu colegi prin telefoane personale în timpul unor evenimente de protecție. Au fost găsite și aproximativ 24.000 de mesaje între telefoane personale și dispozitive de serviciu, însă analiza nu a putut acoperi conversațiile purtate exclusiv între telefoane private sau prin aplicații de mesagerie.

Un episod menționat în raport leagă direct problema de tentativa de asasinat împotriva lui Donald Trump din Butler, Pennsylvania, în iulie 2024. Înainte de atac, un angajat ar fi primit pe propriul telefon o fotografie transmisă de forțele locale de ordine, deoarece telefonul guvernamental avea probleme cu trimiterea și primirea imaginilor prin mesaje.

De ce este riscant un telefon personal într-o misiune oficială

Un telefon personal nu este administrat și securizat în același mod ca un dispozitiv controlat de instituție. Dacă nu este actualizat, dacă are aplicații vulnerabile, dacă se conectează la o rețea nesigură sau dacă este infectat cu malware, un atacator poate intercepta comunicații, poate urmări locația utilizatorului sau poate încerca să înregistreze conversații.

Pentru Secret Service, riscul este mai mare decât în cazul unui angajat obișnuit. Datele unui agent pot arăta unde se află echipa de protecție, ce traseu urmează, cine participă la o întâlnire sau ce persoane sunt implicate într-o misiune. În anumite situații, simpla localizare a telefonului poate sugera și poziția unui președinte, vicepreședinte sau lider străin.

Raportul mai arată că telefoanele guvernamentale folosite în deplasări externe nu aveau instalat software de protecție mobilă împotriva amenințărilor cibernetice până în august 2025. Acest tip de soluție ar trebui să ajute la detectarea malware-ului, aplicațiilor periculoase și atacurilor care vizează dispozitivele conectate în afara SUA.