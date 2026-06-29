Agenții care îl păzesc pe președintele SUA foloseau telefoane personale în misiuni secrete. Care sunt riscurile
Un raport al inspectorului general din cadrul Department of Homeland Security arată o problemă greu de ignorat pentru una dintre cele mai importante instituții de protecție din SUA. Angajați ai Secret Service au folosit în mod repetat telefoane personale pentru activități oficiale, inclusiv în misiuni de protecție desfășurate în țară și în străinătate, deoarece dispozitivele primite de la instituție nu le ofereau mereu funcțiile de care aveau nevoie.
Situația este cu atât mai sensibilă cu cât vorbim despre agenți responsabili de protecția președintelui Statelor Unite, a vicepreședintelui, a unor oficiali de rang înalt și a liderilor străini aflați în vizită. Un telefon personal nesecurizat poate expune nu doar conversații, fotografii și contacte, ci și date de localizare sau detalii despre deplasările persoanelor protejate.
Telefoanele de serviciu nu puteau face ce aveau nevoie agenții
Raportul arată că problema nu a apărut din comoditate, ci din limitările dispozitivelor oficiale. Angajații Secret Service au reclamat că telefoanele primite de la instituție se deconectau frecvent de la VPN, nu permiteau descărcarea unor aplicații esențiale și nu ofereau acces la unele servicii sau site-uri necesare în timpul misiunilor.
În cazul deplasărilor internaționale, situația devenea și mai complicată. Agenții aveau nevoie să comunice cu poliții locale, reprezentanți ai ambasadelor, șoferi, personal militar sau alte instituții partenere. Unele aplicații de mesagerie folosite în mod curent de aceste organizații nu erau disponibile pe telefoanele guvernamentale. În consecință, mulți angajați au ajuns să se bazeze pe propriile dispozitive.
Inspectorii au analizat milioane de apeluri și au identificat peste 15.000 de situații în care angajații Secret Service au comunicat cu colegi prin telefoane personale în timpul unor evenimente de protecție. Au fost găsite și aproximativ 24.000 de mesaje între telefoane personale și dispozitive de serviciu, însă analiza nu a putut acoperi conversațiile purtate exclusiv între telefoane private sau prin aplicații de mesagerie.
Un episod menționat în raport leagă direct problema de tentativa de asasinat împotriva lui Donald Trump din Butler, Pennsylvania, în iulie 2024. Înainte de atac, un angajat ar fi primit pe propriul telefon o fotografie transmisă de forțele locale de ordine, deoarece telefonul guvernamental avea probleme cu trimiterea și primirea imaginilor prin mesaje.
De ce este riscant un telefon personal într-o misiune oficială
Un telefon personal nu este administrat și securizat în același mod ca un dispozitiv controlat de instituție. Dacă nu este actualizat, dacă are aplicații vulnerabile, dacă se conectează la o rețea nesigură sau dacă este infectat cu malware, un atacator poate intercepta comunicații, poate urmări locația utilizatorului sau poate încerca să înregistreze conversații.
Pentru Secret Service, riscul este mai mare decât în cazul unui angajat obișnuit. Datele unui agent pot arăta unde se află echipa de protecție, ce traseu urmează, cine participă la o întâlnire sau ce persoane sunt implicate într-o misiune. În anumite situații, simpla localizare a telefonului poate sugera și poziția unui președinte, vicepreședinte sau lider străin.
Raportul mai arată că telefoanele guvernamentale folosite în deplasări externe nu aveau instalat software de protecție mobilă împotriva amenințărilor cibernetice până în august 2025. Acest tip de soluție ar trebui să ajute la detectarea malware-ului, aplicațiilor periculoase și atacurilor care vizează dispozitivele conectate în afara SUA.
O altă problemă ține de ștergerea datelor după întoarcerea din deplasări. Politica Secret Service prevedea ca telefoanele să fie resetate în maximum 24 de ore după revenirea în țară, însă inspectorii au descoperit că această regulă nu era respectată constant. Un angajat a declarat că telefonul său nu fusese șters niciodată după opt ani și aproximativ 20 de deplasări internaționale, inclusiv în țări considerate cu risc ridicat.
Secret Service promite schimbări după raport
Inspectorul general a formulat cinci recomandări. Printre ele se numără dezvoltarea unei proceduri clare prin care telefoanele instituției să primească funcțiile necesare pentru desfășurarea misiunilor, instruirea angajaților privind securitatea cibernetică și comunicarea fermă a regulii potrivit căreia telefoanele personale nu trebuie folosite pentru activități oficiale.
Instituția a acceptat toate recomandările și susține că a făcut deja modificări în politicile și protocoalele de comunicare. Totuși, raportul arată o problemă mai amplă, care nu se rezolvă doar printr-un e-mail intern sau printr-o regulă nouă: oamenii vor continua să caute soluții alternative dacă echipamentul oficial nu funcționează atunci când au nevoie de el.
Cazul este și un avertisment pentru orice organizație care lucrează cu informații sensibile. Nu este suficient să interzici telefoanele personale în documente. Trebuie să oferi angajaților instrumente sigure, rapide și utile, altfel regula va fi ocolită tocmai în momentele în care securitatea contează cel mai mult. Poți citi și despre phishingul de pe telefon, care devine mai periculos decât e-mailul, o amenințare care arată cât de vulnerabile pot fi dispozitivele mobile atunci când sunt folosite fără protecție suficientă.