Pământul ar fi putut trimite viață pe Europa: teoria spectaculoasă despre oceanul ascuns al lunii lui Jupiter

Cum ar putea pleca viața de pe Pământ

Ideea se leagă de panspermie, ipoteza potrivit căreia viața sau materialul biologic ar putea fi transportate prin spațiu de asteroizi, comete, meteoriți sau particule de praf. În forma ei mai prudentă, teoria nu spune că viața a venit sigur din altă parte sau că a colonizat alte planete, ci că transferul biologic între corpuri cerești nu este imposibil.

Zaza Osmanov, cercetător la Free University of Tbilisi, a pornit de la studii anterioare care arată că particule de praf aflate la altitudini mari în atmosfera Pământului ar putea primi suficientă energie, prin coliziuni cu praf cosmic, încât să scape de atracția gravitațională a planetei. Odată eliberate, aceste particule ar putea călători prin Sistemul Solar.

Pentru ca scenariul să fie relevant biologic, particulele trebuie să fie suficient de mari încât să poată adăposti bacterii și să nu fie încălzite până la temperaturi care le-ar distruge. Autorul studiului a încercat să ia în calcul astfel de constrângeri, inclusiv coliziuni care nu ar „găti” eventualele microorganisme.

Rezultatul este o estimare amplă: în perioada de 30–80 de milioane de ani, considerată relevantă pentru vârsta suprafeței înghețate a Europei, satelitul lui Jupiter ar fi putut primi aproximativ 3 × 10²³ până la 8 × 10²³ particule provenite de pe Pământ. Cifra maximă este echivalentă cu 800 de sextilioane, în sistemul numeric folosit în engleză.

De ce Europa este ținta ideală pentru o astfel de ipoteză

Europa nu a fost aleasă întâmplător. Luna lui Jupiter este acoperită de o crustă de gheață, dar sub această suprafață se crede că există un ocean global de apă lichidă. NASA consideră Europa una dintre cele mai promițătoare destinații pentru căutarea unor medii capabile să susțină viața.

Oceanul de sub gheață ar putea conține mai multă apă decât oceanele Pământului la un loc, iar contactul posibil cu un fund stâncos ar putea oferi condiții chimice interesante. Pe Pământ, unele forme de viață trăiesc în adâncurile oceanelor, în jurul izvoarelor hidrotermale, fără lumină solară directă. De aici vine tentația comparației cu Europa.

Totuși, există o mare problemă: chiar dacă particulele terestre au ajuns pe suprafața Europei, ele ar fi trebuit să pătrundă prin gheață până în oceanul subteran. Studiul discută această posibilitate, dar nu o transformă într-o certitudine. Europa este bombardată de radiații puternice din magnetosfera lui Jupiter, iar suprafața ei este un mediu extrem de ostil pentru molecule organice și microorganisme.