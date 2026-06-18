Adio telefoane și cozi la programări. Pacienții vor putea ajunge la medic printr-o platformă online națională

Mai mult decât atât, toți furnizorii de servicii medicale din sistem vor avea obligația de a utiliza această platformă pentru gestionarea programărilor. Până la implementarea completă, autoritățile vor desfășura un proiect pilot destinat testării și operaționalizării noului sistem.

Măsura este inclusă într-un proiect legislativ depus de ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, în calitate de senator. Implementarea platformei reprezintă și unul dintre obiectivele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Pacienții vor avea acces la istoricul medical și la rețetele electronice

Noua platformă nu se va limita doar la programări. Portalul „e-SănătateaMea” este gândit ca un instrument digital integrat în cadrul Platformei Informatice din Asigurările de Sănătate (PIAS), administrată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Prin intermediul acestui sistem, asigurații vor putea consulta informațiile medicale personale generate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. Astfel, utilizatorii vor avea acces securizat la istoricul serviciilor medicale de care au beneficiat, la documentele medicale emise în sistem și la prescripțiile electronice.

În plus, platforma va include și informații referitoare la medicamentele utilizate în cadrul tratamentelor, precum și la dispozitivele medicale folosite de pacienți.

Potrivit proiectului legislativ, „Începând cu semestrul II al anului 2026, Casa Națională de Asigurări de Sănătate dezvoltă, administrează și pune la dispoziția asiguraților portalul «e-SănătateaMea», funcționalitate a Platformei informatice din asigurările de sănătate”.

Dezvoltarea platformei face parte din modernizarea sistemului PIAS

Implementarea portalului este inclusă în proiectul „Redimensionarea, standardizarea și optimizarea PIAS”, finanțat prin PNRR. În acest context, vor fi dezvoltate noi instrumente informatice care să permită digitalizarea unor servicii importante din sistemul public de sănătate.