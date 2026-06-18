Adio telefoane și cozi la programări. Pacienții vor putea ajunge la medic printr-o platformă online națională
Accesul pacienților la serviciile medicale din sistemul public de sănătate ar putea trece printr-o transformare importantă în perioada următoare. O nouă platformă digitală, denumită „e-SănătateaMea”, urmează să ofere asiguraților posibilitatea de a consulta informații medicale personale și de a interacționa mai ușor cu furnizorii de servicii medicale. Printre cele mai importante funcționalități anunțate se numără introducerea unui portal electronic de programări, care ar urma să elimine o parte dintre dificultățile întâmpinate în prezent de pacienți atunci când încearcă să obțină o consultație.
Programările la medic vor putea fi făcute printr-un portal electronic
Una dintre principalele noutăți prevăzute în proiect este lansarea unui sistem online pentru programarea pacienților în cadrul sistemului public de sănătate. Potrivit documentului, începând cu trimestrul al patrulea al anului 2026, acest portal va deveni operațional în cadrul platformei „e-SănătateaMea”.
Mai mult decât atât, toți furnizorii de servicii medicale din sistem vor avea obligația de a utiliza această platformă pentru gestionarea programărilor. Până la implementarea completă, autoritățile vor desfășura un proiect pilot destinat testării și operaționalizării noului sistem.
Măsura este inclusă într-un proiect legislativ depus de ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, în calitate de senator. Implementarea platformei reprezintă și unul dintre obiectivele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Pacienții vor avea acces la istoricul medical și la rețetele electronice
Noua platformă nu se va limita doar la programări. Portalul „e-SănătateaMea” este gândit ca un instrument digital integrat în cadrul Platformei Informatice din Asigurările de Sănătate (PIAS), administrată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.
Prin intermediul acestui sistem, asigurații vor putea consulta informațiile medicale personale generate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. Astfel, utilizatorii vor avea acces securizat la istoricul serviciilor medicale de care au beneficiat, la documentele medicale emise în sistem și la prescripțiile electronice.
În plus, platforma va include și informații referitoare la medicamentele utilizate în cadrul tratamentelor, precum și la dispozitivele medicale folosite de pacienți.
Potrivit proiectului legislativ, „Începând cu semestrul II al anului 2026, Casa Națională de Asigurări de Sănătate dezvoltă, administrează și pune la dispoziția asiguraților portalul «e-SănătateaMea», funcționalitate a Platformei informatice din asigurările de sănătate”.
Dezvoltarea platformei face parte din modernizarea sistemului PIAS
Implementarea portalului este inclusă în proiectul „Redimensionarea, standardizarea și optimizarea PIAS”, finanțat prin PNRR. În acest context, vor fi dezvoltate noi instrumente informatice care să permită digitalizarea unor servicii importante din sistemul public de sănătate.
Proiectul prevede reglementări referitoare la dezvoltarea, administrarea și funcționarea portalului, precum și la modul în care acesta va fi utilizat de asigurați și furnizori.
Autorii inițiativei susțin că noua platformă va contribui la facilitarea accesului cetățenilor la informațiile medicale care îi privesc și la creșterea transparenței în relația dintre pacienți și instituțiile din sistemul sanitar.
Interacțiunea dintre pacienți și furnizori va fi digitalizată
Pe lângă accesul la documente și programări, portalul va oferi și servicii electronice destinate comunicării dintre asigurați și furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale.
Conform proiectului, această funcționalitate are rolul de a simplifica procesele administrative și de a permite cetățenilor să găsească mai rapid informațiile de care au nevoie.
Inițiatorii subliniază că măsura este în concordanță cu prevederile Legii drepturilor pacientului, care stipulează că fiecare pacient are dreptul să fie informat cu privire la serviciile medicale disponibile și la modalitatea de accesare a acestora.
„Dacă proiectul va fi implementat conform calendarului propus, începând din octombrie 2026 pacienții vor putea utiliza noul portal electronic pentru programări, în timp ce accesul la istoricul medical, documentele emise în sistem și rețetele electronice va fi disponibil prin platforma „e-SănătateaMea”, administrată de CNAS.