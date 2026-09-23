Cine poate fi președinte de bloc, potrivit legii. Nu orice locatar poate ocupa această funcție
Funcția de președinte al asociației de proprietari nu poate fi ocupată de orice persoană care locuiește într-un bloc. Legea nr. 196/2018 stabilește cine poate candida, cum este ales președintele și ce atribuții are acesta în cadrul asociației de proprietari.
Președintele trebuie să fie membru al asociației
Potrivit Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, președintele este ales dintre membrii asociației. Legea precizează că acesta este „candidatul, membru al asociației de proprietari, ales prin voința sa și a jumătate plus unu din numărul proprietarilor prezenți în cadrul adunării generale”.
Legea definește asociația de proprietari drept o formă de asociere autonomă și fără scop lucrativ a proprietarilor dintr-un condominiu. Totodată, „membru al asociației de proprietari” este definit ca proprietarul semnatar al acordului de asociere sau al unei cereri depuse la asociație.
Prin urmare, un simplu locatar care nu este proprietar nu poate ocupa funcția de președinte al asociației. Aceeași regulă se aplică și în cazul unui chiriaș care locuiește în apartament, dar nu deține o proprietate în condominiu.
Președintele nu este ales ca un angajat al asociației
Funcția de președinte este diferită de cea a unui angajat sau administrator al asociației. Alegerea se face în cadrul adunării generale, iar legea prevede în mod expres că președintele poate fi remunerat pe baza unui contract de mandat, dacă adunarea generală a proprietarilor hotărăște acest lucru.
Astfel, proprietarii pot decide acordarea unei remunerații pentru activitatea desfășurată de președinte. Plata este legată de contractul de mandat și de hotărârea adunării generale, nu de ocuparea unui post printr-un contract individual de muncă.
Ce se întâmplă dacă președintele nu își mai poate exercita funcția
Legea îi permite președintelui să își delege atribuțiile, însă această posibilitate este limitată. El poate transfera atribuțiile unui membru al comitetului executiv pentru cel mult 90 de zile pe an.
Delegarea nu înseamnă însă că președintele scapă de răspunderea juridică. Legea precizează că acesta poate delega atribuțiile „fără a fi exonerat de răspundere juridică”, astfel că responsabilitatea sa rămâne prevăzută chiar și în perioada în care atribuțiile sunt exercitate de membrul comitetului executiv.
Dacă mandatul președintelui încetează înainte de termen, situația trebuie rezolvată prin alegerea unui nou președinte. Comitetul executiv are obligația să convoace o adunare generală în cel mult cinci zile de la încetarea mandatului.
Ce atribuții are președintele asociației de proprietari
Rolul președintelui nu se limitează la relația cu locatarii blocului. Printre atribuțiile stabilite de lege se află reprezentarea asociației de proprietari în relațiile cu terții, inclusiv în acțiunile în instanță, în baza mandatului acordat de adunarea generală.
Președintele semnează documentele asociației și trebuie să urmărească punerea corectă în aplicare a hotărârilor adunării generale. De asemenea, acesta supraveghează respectarea statutului și a acordului de asociere, precum și aplicarea deciziilor luate de comitetul executiv.
O altă obligație importantă este legată de sesizările și contestațiile formulate de proprietari. Președintele trebuie să răspundă în scris acestora în termen de maximum zece zile de la primirea lor.
Tot președintele se ocupă de anumite documente și activități administrative ale asociației. Printre acestea se află păstrarea și completarea la zi a cărții tehnice a construcției și a celorlalte documente privind activitatea asociației, precum și pregătirea unor documente pentru adunările generale.
Alegerea președintelui aparține proprietarilor
Legea stabilește că adunarea generală a proprietarilor membri ai asociației are atribuția de a alege și revoca președintele. În același timp, membrii comitetului executiv sunt desemnați tot de adunarea generală, dintre membrii asociației de proprietari. (Legislație Justității)
Prin urmare, funcția de președinte este legată direct de calitatea de membru al asociației și de votul proprietarilor. O persoană care doar locuiește în imobil, fără să fie proprietar și membru al asociației, nu poate fi aleasă în această funcție.
Regulile sunt stabilite prin Legea nr. 196/2018, actul normativ care reglementează înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, precum și administrarea condominiilor.
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