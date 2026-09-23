Cine poate fi președinte de bloc, potrivit legii. Nu orice locatar poate ocupa această funcție

Legea definește asociația de proprietari drept o formă de asociere autonomă și fără scop lucrativ a proprietarilor dintr-un condominiu. Totodată, „membru al asociației de proprietari” este definit ca proprietarul semnatar al acordului de asociere sau al unei cereri depuse la asociație.

Prin urmare, un simplu locatar care nu este proprietar nu poate ocupa funcția de președinte al asociației. Aceeași regulă se aplică și în cazul unui chiriaș care locuiește în apartament, dar nu deține o proprietate în condominiu.

Președintele nu este ales ca un angajat al asociației

Funcția de președinte este diferită de cea a unui angajat sau administrator al asociației. Alegerea se face în cadrul adunării generale, iar legea prevede în mod expres că președintele poate fi remunerat pe baza unui contract de mandat, dacă adunarea generală a proprietarilor hotărăște acest lucru.

Astfel, proprietarii pot decide acordarea unei remunerații pentru activitatea desfășurată de președinte. Plata este legată de contractul de mandat și de hotărârea adunării generale, nu de ocuparea unui post printr-un contract individual de muncă.

Ce se întâmplă dacă președintele nu își mai poate exercita funcția

Legea îi permite președintelui să își delege atribuțiile, însă această posibilitate este limitată. El poate transfera atribuțiile unui membru al comitetului executiv pentru cel mult 90 de zile pe an.

Delegarea nu înseamnă însă că președintele scapă de răspunderea juridică. Legea precizează că acesta poate delega atribuțiile „fără a fi exonerat de răspundere juridică”, astfel că responsabilitatea sa rămâne prevăzută chiar și în perioada în care atribuțiile sunt exercitate de membrul comitetului executiv.

Dacă mandatul președintelui încetează înainte de termen, situația trebuie rezolvată prin alegerea unui nou președinte. Comitetul executiv are obligația să convoace o adunare generală în cel mult cinci zile de la încetarea mandatului.