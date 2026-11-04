73% dintre gameri amână cumpărarea jocurilor noi până la reduceri. Cât sunt dispuși să plătească pentru un titlu
Prețurile jocurilor video îi determină pe tot mai mulți pasionați să amâne achizițiile și să aștepte perioadele de reduceri. Un studiu realizat de Newzoo și G2A.COM arată că 73% dintre gamerii din segmentul premium consideră că jocurile noi sunt prea scumpe la lansare. În plus, aproape 60% dintre achiziții au loc la mai mult de o lună de la apariția unui titlu, ceea ce indică o schimbare a modului în care publicul își planifică bugetul pentru gaming.
Raportul „Game purchasing behavior in an era of choice” analizează comportamentul persoanelor care joacă pe PC și console, de la prețurile considerate acceptabile până la influența abonamentelor și a magazinelor digitale alternative. Cercetarea se bazează pe răspunsurile a 6.166 de participanți din Regatul Unit, Statele Unite, Germania, Polonia, Brazilia și Arabia Saudită.
Cât trebuie să scadă prețul unui joc pentru a deveni atractiv
Potrivit studiului, gamerii consideră că un joc începe să aibă un preț rezonabil atunci când beneficiază de o reducere de aproximativ 29%. O scădere de 45% este percepută drept o ofertă foarte bună, în timp ce reducerile de circa 70% pot ridica semne de întrebare privind calitatea sau relevanța titlului.
Datele arată că 73% dintre respondenți amână achiziția unui joc până când prețul scade. În schimb, 37% profită de ofertele de precomandă sau de reducerile disponibile înainte de lansare și în prima lună de la apariția unui titlu.
Momentul lansării nu mai reprezintă, așadar, principala perioadă în care sunt cumpărate jocurile. Conform raportului, 58% dintre achiziții sunt realizate la mai mult de o lună după lansare, iar 36% au loc la peste șase luni de la apariție.
Această tendință prelungește perioada în care un joc poate genera vânzări și schimbă modul în care companiile își pot planifica veniturile. Alexis Pamboris, Research Director la Newzoo, consideră că publisherii au nevoie de strategii de monetizare care să țină cont de interesul publicului pe termen lung, nu doar de primele săptămâni de după lansare.
Abonamentele îi fac pe gameri să cumpere mai puține jocuri, dar să cheltuiască mai mult
Serviciile de abonament influențează și ele deciziile de cumpărare. Dintre persoanele care folosesc astfel de servicii premium, 44% spun că au început să cumpere mai puține jocuri individuale după ce s-au abonat. Cu toate acestea, 54% declară că, per total, cheltuiesc mai mult pentru gaming de când au acces la aceste platforme.
O parte importantă a bugetului este direcționată către conținut suplimentar. În toate piețele analizate, gamerii din segmentul premium cheltuiesc în medie 368 de dolari pe an pentru jocuri, abonamente și conținut adițional.
Raportul mai arată că până la 36% dintre abonați preferă să cumpere obiecte și alte elemente din jocurile accesate prin intermediul serviciilor de abonament. Procentul este mai mare decât în cazul titlurilor cumpărate individual, unde până la 19% dintre respondenți aleg să cheltuiască pentru astfel de conținut.
Rezultatele sugerează că abonamentele nu elimină cheltuielile pentru jocuri, ci le pot redistribui. Jucătorii ajung să cumpere mai puține titluri separat, dar pot investi mai mult în accesul la servicii și în achizițiile realizate în interiorul jocurilor.
Magazinele alternative au un rol tot mai vizibil pe piața jocurilor digitale
Magazinele oficiale rămân principala opțiune pentru cei care caută jocuri, însă o parte dintre cumpărători apelează și la alte canale. Potrivit studiului, marketplace-urile terțe sunt folosite de 24% dintre respondenți, iar distribuitorii autorizați de 16%.
Aceste platforme pot oferi prețuri competitive, acces la conținut digital și promoții care nu sunt întotdeauna disponibile în magazinele oficiale. Diversitatea canalelor de achiziție le permite gamerilor să compare mai multe variante înainte de a lua o decizie.
Katarzyna Jakubiec, Chief Business Officer la G2A.COM, afirmă că deciziile de cumpărare sunt tot mai atent analizate, iar publicul ia în calcul nu doar prețul, ci și momentul achiziției, disponibilitatea și confortul oferit de fiecare platformă.
La rândul său, Alexis Pamboris subliniază că reducerile și abonamentele pot contribui la menținerea interesului pentru jocuri și la creșterea cheltuielilor totale. În opinia sa, publisherii trebuie să țină cont de faptul că o mare parte dintre vânzări se realizează la luni distanță de lansare, nu doar în perioada de debut.
Cine a participat la cercetarea Newzoo și G2A.COM
Studiul a inclus 6.166 de persoane din șase piețe: Regatul Unit, Statele Unite, Germania, Polonia, Brazilia și Arabia Saudită. Cercetarea s-a concentrat asupra categoriei „premium gamers”, definită de Newzoo drept persoane cu vârste între 18 și 55 de ani, care joacă activ pe PC sau console și care au cumpărat sau au jucat cel puțin un titlu AAA sau AA în ultimul an.
Datele au fost ponderate folosind rezultatele Global Gamer Study realizat de Newzoo, pentru a asigura reprezentativitatea eșantionului în funcție de vârstă și sex în regiunile analizate.