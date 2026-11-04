73% dintre gameri amână cumpărarea jocurilor noi până la reduceri. Cât sunt dispuși să plătească pentru un titlu

Cât trebuie să scadă prețul unui joc pentru a deveni atractiv

Potrivit studiului, gamerii consideră că un joc începe să aibă un preț rezonabil atunci când beneficiază de o reducere de aproximativ 29%. O scădere de 45% este percepută drept o ofertă foarte bună, în timp ce reducerile de circa 70% pot ridica semne de întrebare privind calitatea sau relevanța titlului.

Datele arată că 73% dintre respondenți amână achiziția unui joc până când prețul scade. În schimb, 37% profită de ofertele de precomandă sau de reducerile disponibile înainte de lansare și în prima lună de la apariția unui titlu.

Momentul lansării nu mai reprezintă, așadar, principala perioadă în care sunt cumpărate jocurile. Conform raportului, 58% dintre achiziții sunt realizate la mai mult de o lună după lansare, iar 36% au loc la peste șase luni de la apariție.

Această tendință prelungește perioada în care un joc poate genera vânzări și schimbă modul în care companiile își pot planifica veniturile. Alexis Pamboris, Research Director la Newzoo, consideră că publisherii au nevoie de strategii de monetizare care să țină cont de interesul publicului pe termen lung, nu doar de primele săptămâni de după lansare.

Abonamentele îi fac pe gameri să cumpere mai puține jocuri, dar să cheltuiască mai mult

Serviciile de abonament influențează și ele deciziile de cumpărare. Dintre persoanele care folosesc astfel de servicii premium, 44% spun că au început să cumpere mai puține jocuri individuale după ce s-au abonat. Cu toate acestea, 54% declară că, per total, cheltuiesc mai mult pentru gaming de când au acces la aceste platforme.

O parte importantă a bugetului este direcționată către conținut suplimentar. În toate piețele analizate, gamerii din segmentul premium cheltuiesc în medie 368 de dolari pe an pentru jocuri, abonamente și conținut adițional.

Raportul mai arată că până la 36% dintre abonați preferă să cumpere obiecte și alte elemente din jocurile accesate prin intermediul serviciilor de abonament. Procentul este mai mare decât în cazul titlurilor cumpărate individual, unde până la 19% dintre respondenți aleg să cheltuiască pentru astfel de conținut.