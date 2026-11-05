Maya Hawke din „Stranger Things” intră într-un nou univers fantasy. Actrița va juca în filmul „Magic: The Gathering”

De la „Stranger Things” la una dintre cele mai cunoscute francize fantasy

Maya Hawke a devenit cunoscută publicului internațional datorită rolului Robin Buckley din „Stranger Things”, personaj introdus în sezonul al treilea al serialului Netflix. Interpretarea sa a fost apreciată pentru naturalețe, umor și dinamica alături de Steve Harrington, jucat de Joe Keery.

De atunci, actrița și-a diversificat cariera prin apariții în producții precum „Little Women”, „Do Revenge” și „Asteroid City”. Implicarea într-o adaptare fantasy de asemenea amploare marchează o nouă etapă profesională.

Deocamdată, rolul pe care îl va interpreta în „Magic: The Gathering” nu a fost dezvăluit. Surse apropiate producției indică faptul că personajul său va avea o importanță semnificativă, însă detaliile despre poveste sunt păstrate secrete.

Universul „Magic: The Gathering” oferă numeroase posibilități pentru o adaptare cinematografică. Jocul, lansat în 1993, se bazează pe confruntări între vrăjitori capabili să folosească diverse tipuri de magie și să călătorească între lumi diferite.

Cine regizează filmul și ce planuri au studiourile

Regia îi va reveni lui Matt Johnson, cunoscut pentru „BlackBerry”, filmul despre ascensiunea și declinul celebrului producător de telefoane mobile. Johnson va participa și la scrierea scenariului, alături de Noah Gardner și Aidan Fitzgerald.

Alegerea regizorului este interesantă, deoarece Johnson nu este asociat în primul rând cu producțiile fantasy de mari dimensiuni. Experiența sa în construirea personajelor și în dezvoltarea poveștilor cu umor și tensiune ar putea contribui la o interpretare originală a universului.

Legendary Entertainment și Hasbro Entertainment urmăresc dezvoltarea unei francize care să includă atât filme, cât și producții pentru televiziune. Această strategie ar permite explorarea numeroaselor lumi, personaje și conflicte care au apărut de-a lungul celor peste trei decenii de existență a jocului.