Maya Hawke din „Stranger Things” intră într-un nou univers fantasy. Actrița va juca în filmul „Magic: The Gathering”
După ce a devenit una dintre cele mai apreciate actrițe ale generației sale datorită serialului „Stranger Things”, Maya Hawke se pregătește pentru o nouă aventură într-un univers fantastic. Actrița a fost aleasă să joace în adaptarea cinematografică „Magic: The Gathering”, inspirată din celebrul joc de cărți care a atras milioane de pasionați din întreaga lume.
Potrivit informațiilor publicate de TheWrap, Legendary Entertainment și Hasbro Entertainment dezvoltă un film live-action bazat pe franciza fantasy. Maya Hawke este primul nume important asociat distribuției, iar proiectul ar putea reprezenta începutul unui univers cinematografic și de televiziune mai amplu.
De la „Stranger Things” la una dintre cele mai cunoscute francize fantasy
Maya Hawke a devenit cunoscută publicului internațional datorită rolului Robin Buckley din „Stranger Things”, personaj introdus în sezonul al treilea al serialului Netflix. Interpretarea sa a fost apreciată pentru naturalețe, umor și dinamica alături de Steve Harrington, jucat de Joe Keery.
De atunci, actrița și-a diversificat cariera prin apariții în producții precum „Little Women”, „Do Revenge” și „Asteroid City”. Implicarea într-o adaptare fantasy de asemenea amploare marchează o nouă etapă profesională.
Deocamdată, rolul pe care îl va interpreta în „Magic: The Gathering” nu a fost dezvăluit. Surse apropiate producției indică faptul că personajul său va avea o importanță semnificativă, însă detaliile despre poveste sunt păstrate secrete.
Universul „Magic: The Gathering” oferă numeroase posibilități pentru o adaptare cinematografică. Jocul, lansat în 1993, se bazează pe confruntări între vrăjitori capabili să folosească diverse tipuri de magie și să călătorească între lumi diferite.
Cine regizează filmul și ce planuri au studiourile
Regia îi va reveni lui Matt Johnson, cunoscut pentru „BlackBerry”, filmul despre ascensiunea și declinul celebrului producător de telefoane mobile. Johnson va participa și la scrierea scenariului, alături de Noah Gardner și Aidan Fitzgerald.
Alegerea regizorului este interesantă, deoarece Johnson nu este asociat în primul rând cu producțiile fantasy de mari dimensiuni. Experiența sa în construirea personajelor și în dezvoltarea poveștilor cu umor și tensiune ar putea contribui la o interpretare originală a universului.
Legendary Entertainment și Hasbro Entertainment urmăresc dezvoltarea unei francize care să includă atât filme, cât și producții pentru televiziune. Această strategie ar permite explorarea numeroaselor lumi, personaje și conflicte care au apărut de-a lungul celor peste trei decenii de existență a jocului.
Adaptarea se înscrie într-o tendință mai amplă a Hollywoodului de a transforma jocurile populare în producții cinematografice. Succesul unor proiecte inspirate din universuri interactive a demonstrat că există interes pentru asemenea povești, cu condiția ca adaptările să funcționeze și pentru spectatorii care nu cunosc materialul original.
În cazul „Magic: The Gathering”, principala provocare va fi construirea unei povești accesibile unui public nou, fără a pierde complexitatea universului apreciat de fanii jocului.
Maya Hawke vine în acest proiect după încheierea serialului principal „Stranger Things”, al cărui univers continuă prin alte producții, inclusiv serialul animat „Tales From ’85”.
Deocamdată, filmul „Magic: The Gathering” nu are anunțată o dată de lansare. Nici ceilalți membri ai distribuției nu au fost confirmați public.