Potrivit IGN, YouTuberul cunoscut sub numele de Memeio a avut nevoie de numai trei zile pentru a descifra indiciile lăsate de Rockstar Games. Secretul implică explorarea aproape întregii hărți din Leonida, descoperirea unui mesaj codificat și activarea unor întrerupătoare într-o ordine precisă.

Atenție, articolul conține spoilere despre unul dintre secretele ascunse în GTA 6.

Misterul începe într-un turn de cercetare din GTA 6

Întreaga aventură începe în turnul de cercetare și dezvoltare din Key Lento, zona în care debutează GTA 6. După ce a urcat în turn, Memeio a observat că interacțiunea cu o manetă și un buton declanșa un efect sonor familiar, preluat din GTA Vice City.

În aceeași încăpere, YouTuberul a descoperit un poster al companiei fictive de electricitate Leonida Power and Light (LPL). Acesta s-a dovedit a fi următorul indiciu dintr-un puzzle mult mai complex decât părea inițial.

Creatorul de conținut a început să exploreze harta în căutarea stațiilor electrice ale companiei. Pentru a le identifica pe toate, acesta a urmărit inclusiv cablurile electrice din lumea virtuală.

Pe pereții celor 12 stații electrice se aflau litere care, puse împreună, formau mesajul „Life is passing me by”. Fanii veterani ai francizei GTA ar putea recunoaște imediat această expresie, deoarece era asociată unui cod din Vice City care accelera trecerea timpului în joc.

Descoperirea se adaugă unei liste impresionante de secrete ascunse de Rockstar Games în GTA 6, printre care se numără referințe la Dexter, Arthur Morgan, OZN-uri și alte mistere care au captivat comunitatea.

As requested, here is the entire cutscene! I highly recommend you go and do this secret yourself, but I’m happy to share it with the world (I literally spent three days following powerlines in game to find the substations…) 🤓 https://t.co/3NuYYRqlCp — Memeio (@MemeioYT) November 23, 2026

Cum poți deschide portalul secret către Vice City în GTA 6

După ce a descifrat mesajul, Memeio și-a dat seama că trebuie să reproducă vechiul cod din GTA Vice City prin intermediul butoanelor și manetelor amplasate în stațiile electrice.

Pe PlayStation, combinația originală era următoarea:

Cerc, L1, Pătrat, L1, Pătrat, L1, Triunghi, Cerc, Triunghi.

YouTuberul a stabilit corespondența dintre comenzile originale și diferitele mecanisme din stațiile electrice. După ce le-a activat în ordinea corectă, fără să utilizeze funcția de călătorie rapidă, acesta a primit un mesaj pe telefonul din joc.

Mesajul îl îndruma către o locație denumită Reactor 2, într-un interval cuprins între orele 19:00 și 06:00, conform ceasului din joc.

Ajuns acolo, creatorul de conținut a asistat la deschiderea unui portal care l-a transportat într-o versiune retro a celebrului Malibu Club din GTA Vice City.

Spre deosebire de alte coduri și trucuri disponibile în GTA 6, acesta presupune o adevărată vânătoare de indicii, desfășurată în aproape întregul stat fictiv Leonida.

Kent Paul revine după mai bine de două decenii, iar jucătorii primesc două recompense nostalgice

Cea mai impresionantă parte a descoperirii este faptul că Rockstar Games nu s-a limitat la recrearea unei locații emblematice din jocul lansat în 2002. Dezvoltatorii au reprodus inclusiv grafica poligonală specifică acelei perioade, oferindu-le jucătorilor senzația că au călătorit în timp.

La etajul clubului Malibu, Memeio l-a întâlnit pe Kent Paul, unul dintre personajele cunoscute din GTA Vice City. Mai mult decât atât, actorul britanic Danny Dyer a revenit pentru a-i da voce personajului, înregistrând replici noi pentru această apariție specială.

Numele actorului figurează și în genericul oficial al GTA 6, în categoria dedicată populației locale.

I discovered this GTA 6 easter egg about 3 days ago, here it is in video form, I think I’m the first person to ever crack this code in the world so enjoy! #GTA6 https://t.co/vTORjUlYNi — Memeio (@MemeioYT) November 23, 2026



Pentru rezolvarea întregului mister, jucătorii primesc două recompense cu o puternică valoare sentimentală: celebra cămașă cu imprimeu tropical purtată de Tommy Vercetti și motocicleta Malibu, decorată cu stele.

Încă de la apariția primelor recenzii pentru GTA 6, atenția extraordinară acordată detaliilor a fost unul dintre principalele aspecte apreciate de critici.

Acest Easter egg reprezintă însă mai mult decât un simplu omagiu adus trecutului. Rockstar a transformat nostalgia într-o experiență interactivă, recompensând memoria, răbdarea și curiozitatea fanilor care urmăresc franciza de peste două decenii.

Iar dacă un asemenea secret a fost descoperit în numai trei zile, întrebarea firească este câte alte surprize de asemenea amploare mai ascunde GTA 6.