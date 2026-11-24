Conceptul are rădăcini în principiile interacțiunii om-calculator. Cercetătorul Don Norman, cunoscut pentru contribuțiile sale la dezvoltarea designului centrat pe utilizator, a explicat rolul feedbackului în înțelegerea funcționării obiectelor și interfețelor. Utilizatorii trebuie să poată observa consecințele propriilor acțiuni.

În universul jocurilor video, acest principiu capătă o dimensiune emoțională. Un atac reușit poate fi însoțit de vibrații, efecte luminoase și un sunet puternic. Combinația transmite senzația de impact și eficiență, chiar dacă acțiunea există exclusiv într-un mediu virtual.

Designul sonor în jocurile video contribuie astfel la percepția controlului. Un răspuns imediat face interacțiunea mai ușor de înțeles, în timp ce întârzierile sau efectele neclare pot provoca frustrare.

De ce creierul reacționează atât de puternic la sunete și efecte vizuale

Creierul uman combină permanent informațiile primite prin diferite simțuri. Când un sunet coincide cu o mișcare vizibilă, cele două semnale pot consolida percepția unui eveniment.

Cercetările despre integrarea multisenzorială arată că informațiile auditive și vizuale se pot influența reciproc. Un exemplu celebru este studiul publicat în 2000, în revista Nature, de Ladan Shams, Yukiyasu Kamitani și Shinsuke Shimojo. Cercetătorii au demonstrat că anumite semnale sonore pot modifica numărul de flashuri luminoase percepute de participanți.

În jocurile video, această relație explică de ce o explozie însoțită de un sunet profund pare mai impresionantă decât aceeași animație prezentată fără sunet.

Ritmul contribuie la intensitatea experienței. Muzica accelerată poate amplifica tensiunea unei urmăriri, în timp ce liniștea poate transforma explorarea unui coridor întunecat într-un moment de suspans.