Șoferi Tesla filmați dormind la volan: 43 de clipuri pun sistemul FSD sub o presiune uriașă

Congresul cere răspunsuri despre monitorizarea șoferului

Reprezentantul Raja Krishnamoorthi i-a cerut secretarului american al Transporturilor să răspundă până la 30 septembrie la cinci întrebări despre capacitatea autorităților de a interveni. Solicitarea vine în timp ce administrația americană analizează aproximativ 3,2 milioane de vehicule echipate cu sistemul FSD, într-o investigație tehnică ce urmărește comportamentul mașinilor în condiții dificile.

Dosarul include nouă incidente raportate în situații de vizibilitate redusă, dintre care unul mortal și unul soldat cu rănirea unei persoane. Existența anchetei nu înseamnă automat că toate accidentele au aceeași cauză sau că va urma o rechemare. Ea arată însă că autoritățile caută să determine dacă avertismentele și mecanismele de supraveghere sunt suficiente pentru a preveni utilizarea periculoasă.

Mașinile moderne pot urmări poziția mâinilor pe volan și privirea șoferului printr-o cameră din habitaclu. Problema este că unele mecanisme pot fi ignorate sau păcălite, iar încrederea excesivă se instalează tocmai atunci când sistemul funcționează bine sute de kilometri. O singură situație neprevăzută poate cere o reacție pe care un șofer adormit nu o poate avea.

Ce ar trebui să înțeleagă un șofer român din acest caz

În România, funcțiile disponibile și limitele legale pot diferi de cele din Statele Unite, dar regula de bază rămâne aceeași. Asistența la menținerea benzii, pilotul adaptiv și schimbarea automată a benzii nu transformă automobilul într-un vehicul fără șofer. Dacă folosești un asemenea sistem, trebuie să urmărești drumul și să fii pregătit să preiei controlul imediat.

Riscul nu apare doar la Tesla. Numeroase mărci oferă sisteme de nivel 2, iar denumirile comerciale pot crea o impresie de autonomie mai mare. Înainte să activezi funcția, citește limitele din manual, observă în ce condiții se dezactivează și nu presupune că marcajele, lucrările sau vremea vor fi interpretate corect de fiecare dată.

Cazul american poate împinge industria către camere interioare mai stricte, alerte imposibil de ignorat și blocarea temporară a funcției după abateri repetate. Pentru șofer, acestea pot părea intruzive, dar sunt consecința directă a folosirii unui ajutor electronic ca înlocuitor al atenției. Tehnologia poate reduce oboseala, însă nu poate acorda permisiunea de a dormi la volan.