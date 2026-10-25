Un rival electric pentru Porsche Taycan, cu 1.140 CP și încărcare în 9 minute. Denza Z9 GT devine și mai inteligent în Europa

Sistemul God’s Eye învață să gestioneze intersecții, sensuri giratorii și traficul aglomerat

Denza, marca premium din grupul BYD, a confirmat că modelul Z9 GT va fi primul din portofoliul european care va primi City Navigation on Driving Assistant, prescurtat CNOA. Este vorba despre un sistem capabil să asiste conducerea automobilului între două destinații, inclusiv pe străzi urbane complexe, nu doar pe autostrăzi sau pe drumuri cu benzi clar delimitate.

Potrivit producătorului, sistemul va putea opri la semafoare, respecta limitele de viteză, acorda prioritate la intrarea în sensurile giratorii, executa viraje la stânga și schimba banda pentru a evita vehicule staționate neregulamentar. De asemenea, va detecta pietoni și bicicliști în apropierea mașinii. Într-un oraș precum Bucureștiul, unde intersecțiile complicate, parcările pe carosabil și traficul imprevizibil reprezintă situații cotidiene, asemenea funcții ar putea avea o utilitate practică evidentă.

Un detaliu important este că aceste capacități nu trebuie confundate cu autonomia completă. Șoferul rămâne responsabil pentru conducerea vehiculului și trebuie să supravegheze permanent comportamentul sistemului. BYD pregătește adaptarea tehnologiei la reglementările europene, inclusiv prin monitorizarea privirii, poziției capului și a mâinilor conducătorului auto. Lansarea depinde de obținerea aprobărilor necesare, astfel încât calendarul exact poate varia între piețe.

Hardware-ul necesar este deja instalat pe Denza Z9 GT. Acesta cuprinde un senzor LiDAR, 11 camere video, trei radare cu unde milimetrice și 12 senzori ultrasonici. Practic, automobilele pot primi funcționalități suplimentare fără ca proprietarii să cumpere alt model, una dintre cele mai interesante consecințe ale dezvoltării vehiculelor definite prin software.

Încărcare în 9 minute, 1.140 CP și un preț care îl plasează lângă Porsche Taycan

Dincolo de software, Denza Z9 GT impresionează prin caracteristicile sale tehnice. Versiunea integral electrică folosește trei motoare cu o putere combinată de aproximativ 1.140 CP și un cuplu de 1.210 Nm. Acumulatorul are o capacitate de 122,49 kWh, iar autonomia omologată în ciclul european WLTP ajunge până la 599 de kilometri.

Producătorul promovează și o autonomie de până la 1.036 de kilometri pentru anumite configurații destinate Chinei, însă această valoare provine din ciclul CLTC și nu trebuie comparată direct cu rezultatele WLTP. Diferențele dintre metodologiile de testare pot fi considerabile, mai ales în cazul deplasărilor la viteze ridicate.

Poate cel mai spectaculos argument rămâne încărcarea rapidă. Prin tehnologia Flash Charging și la o stație compatibilă, capabilă să livreze până la 1.500 kW, bateria poate trece de la 10% la 70% în aproximativ cinci minute și de la 10% la 97% în nouă minute. Chiar și la temperaturi de minus 30 de grade Celsius, BYD anunță o încărcare de la 20% la 97% în aproximativ 12 minute. Aceste rezultate depind de infrastructura specializată și nu pot fi reproduse automat la orice încărcător public.