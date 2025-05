Zoë Kravitz și Austin Butler, prinși într-o cursă cu gangsteri în „Caught Stealing”. Când vezi filmul la cinema?

Trailerul noului film regizat de Darren Aronofsky, Caught Stealing, promite acțiune urbană și umor noir, cu o distribuție impresionantă.

Sony Pictures a lansat primul trailer oficial pentru Caught Stealing, un thriller cu accente comice regizat de Darren Aronofsky, cu Austin Butler și Zoë Kravitz în rolurile principale, potrivit Mashable.

Ce știm, până acum, despre Caught Stealing

Filmul marchează o schimbare de ton pentru cineastul cunoscut pentru stilul său intens și dramatic, apropiindu-se mai mult de estetica alertă și ironică a filmelor semnate de Guy Ritchie.

Povestea îi urmărește pe Hank Thompson (interpretat de Butler), un fost jucător de baseball, și pe Yvonne (Kravitz), partenera sa, a căror relație este perturbată de o solicitare aparent banală: un vecin, Russ (jucat de Matt Smith), le cere să aibă grijă de pisica sa.

Situația se complică rapid, deoarece se dovedește că Russ are legături periculoase cu un grup de gangsteri, care nu întârzie să apară. Ceea ce părea o simplă activitate de weekend se transformă într-o cursă haotică pentru supraviețuire prin subteranele unui oraș populat de personaje dubioase și violente.

Scenariul este scris de Charlie Huston, după propriul său roman cu același nume. Tonul este unul jucăuș, dar tensionat, îmbinând romantismul, violența stilizată și umorul absurd.

Din distribuție mai fac parte Regina King, Liev Schreiber, Vincent D’Onofrio, Griffin Dunne, Carol Kane și Benito A Martínez Ocasio (cunoscut și ca Bad Bunny), completând o galerie de personaje excentrice.

Matt Smith, cunoscut publicului larg din The Crown și Doctor Who, atrage atenția în trailer printr-un look ieșit din tipare, cu creastă punk și atitudine imprevizibilă.

Când poți merge la cinema ca să vezi filmul?

Trailerul sugerează o dinamică vizuală rapidă, cu urmăriri, confruntări violente și un ritm susținut de o coloană sonoră retro-modernă.

Data lansării oficiale în cinematografe este 29 august 2025.

Concret, cu o echipă creativă solidă și o distribuție variată, Caught Stealing se anunță a fi una dintre surprizele cinematografice ale sfârșitului de vară.

Este de văzut dacă schimbarea de registru a lui Aronofsky va fi primită bine de publicul său clasic, dar primele imagini promit o experiență cinematografică dinamică și imprevizibilă.

Trailer-ul filmului poate fi urmărit aici: