Zile libere legale în decembrie 2025: câte minivacanțe au românii la final de an

Luna decembrie 2025 va aduce pentru angajații din România trei zile libere legale, conform calendarului stabilit prin Codul Muncii. Aceste zile, care marchează sărbători naționale și religioase importante, vor permite formarea a două minivacanțe. În funcție de modul în care se suprapun weekendurile, mulți români vor putea beneficia de perioade mai lungi de repaus, în special la începutul și la finalul lunii.

Trei zile libere legale în decembrie 2025

Conform Codului Muncii și calendarului oficial, românii vor beneficia în luna decembrie 2025 de trei zile libere legale:

1 decembrie (luni) – Ziua Națională a României

25 decembrie (joi) – Prima zi de Crăciun

26 decembrie (vineri) – A doua zi de Crăciun

Acestea sunt zile nelucrătoare la nivel național, atât pentru sectorul public, cât și pentru cel privat, cu excepția unor activități care nu pot fi întrerupte.

Prima minivacanță: 1 Decembrie

Luna debutează favorabil, deoarece Ziua Națională cade într-o zi de luni, creând automat un weekend prelungit. Astfel, perioada 29 noiembrie – 1 decembrie va fi una de trei zile libere consecutive.

Crăciunul, în prag de weekend

A doua parte a lunii aduce o perioadă și mai relaxată. În acest an, Crăciunul pică joi și vineri, ceea ce înseamnă că românii se vor bucura de patru zile libere consecutive – de pe 25 până pe 28 decembrie.

Cum arată calendarul de sărbători de la finalul anului