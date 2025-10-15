Ultima ora
Planul celor peste 3.000 de km de autostrăzi şi drumuri expres din România. Unde se vor construi şosele rapide
15 oct. 2025 | 21:48
de Badea Violeta

Pregătiri intense pentru Târgul de Crăciun din Craiova. Deschiderea are loc pe 14 noiembrie

ACTUALITATE
Pregătiri intense pentru Târgul de Crăciun din Craiova. Deschiderea are loc pe 14 noiembrie
5imagini
Craiova a intrat in febra pregatirilor pentru Targul de Craciun. Sursa foto: TVR Craiova/Facebook

Craiova intră în atmosfera sărbătorilor încă de la mijlocul toamnei, odată cu pregătirile pentru Târgul de Crăciun 2025, care va fi deschis oficial pe 14 noiembrie. Luminițele și decorurile instalate în Centrul Vechi creează deja o scenă de basm, atrăgând turiști și localnici dornici să simtă magia iernii. Hotelierii din oraș se aliniază acestei perioade festive, pregătind surprize culinare și decoruri speciale, iar gradul de rezervări pentru sărbători a depășit, în multe locații, 80%.

Cum se pregătește orașul Craiova pentru deschiderea Târgului de Crăciun

Primăria Craiova a intensificat lucrările de montare a instalațiilor luminoase și a decorurilor tematice, pentru a asigura o experiență de poveste.

Marina Andronache, purtător de cuvânt al instituției, a declarat că orașul va fi iluminat feeric și că toate atracțiile vor fi gata la timp pentru 14 noiembrie.

Tema ediției din acest an este ”Spărgătorul de nuci”, iar peste două milioane de beculețe și decorațiuni vor transforma centrul orașului într-un spațiu de basm. Magia sărbătorilor se simte deja, iar turiștii veniți din țară și din străinătate sunt încântați de atmosfera creată.

”Am plecat din Italia, am venit aici, apoi mergem la Constanța. Ne pare rău că plecăm”, spun vizitatorii, potrivit tvrinfo.ro, în timp ce alții adaugă: ”Ne place tot, chiar ne bucurăm că vin mulți turiști”.

Localnicii, la rândul lor, apreciază schimbările: ”Eu am fost plecată în străinătate, e foarte interesant ce se întâmplă aici”, spune o craioveancă revenită acasă.

Ce surprize pregătesc hotelierii și restaurantele

Reprezentanții sectorului Horeca se implică activ în atmosfera festivă.

”Ne pregătim cu toții, facem aranjamente în ton cu restul orașului”, a declarat Marius Bănică, președintele Asociației Horeca Oltenia.

Hotelierii și restaurantele vor oferi preparate tradiționale și meniuri speciale pentru turiști, iar în weekendurile de sărbători cererea este foarte mare, inclusiv din străinătate și de la școli sau turiști individuali.

”Ne pregătim ca în fiecare an, cu produse tradiționale și preparate cu specific oltenesc. Vom decora și de Crăciun”, a adăugat Laura Pătru, reprezentant al unui hotel și restaurant din oraș.

Ce alte târguri de Crăciun se deschid în aceeași perioadă

Târgul de Crăciun din Craiova va fi deschis în aceeași zi cu cel din Sibiu, pe 14 noiembrie, oferind o competiție plăcută între orașele românești pentru cea mai spectaculoasă atmosferă de iarnă.

În București și Cluj-Napoca, târgurile vor fi gata la sfârșitul lunii noiembrie, lăsând Craiova să strălucească timpuriu și să atragă vizitatori dornici să descopere magia sărbătorilor în Bănie.

Cu o combinație de lumini, decorațiuni și experiențe culinare, Târgul de Crăciun din Craiova promite să fie unul dintre cele mai spectaculoase evenimente de iarnă din România în acest an.

