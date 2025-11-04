Zi de doliu la Roma în memoria românului mort în prăbușirea unui turn medieval. „Împărtăşim durerea acestei pierderi”

Ultima ora
Prințul William, transformare spectaculoasă. Viitorul rege, filmat în timp ce juca fotbal cu mai mulți tineri
04 nov. 2025 | 17:37
de Diana Dumitrache

Zi de doliu la Roma în memoria românului mort în prăbușirea unui turn medieval.
Torre dei Conti, construit în secolul al XIII-lea, s-a prăbuşit parţial (Foto: Profimedia)

Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a anunțat că miercuri, 5 noiembrie, va fi zi de doliu în capitala Italiei, în memoria lui Octav Stroici, muncitorul român care și-a pierdut viața în urma prăbușirii parțiale a turnului medieval Torre dei Conti, aflat în renovare. Decizia a fost luată „în semn de respect și solidaritate față de familia victimei și față de toți cei afectați de această tragedie”.

Zi de doliu la Roma

„Roma este alături de familia, colegii și toți cei care l-au iubit, împărtășind durerea acestei pierderi tragice”, a transmis primarul, potrivit unui comunicat al Primăriei Romei. Steagurile vor fi arborate în bernă pe toate clădirile municipale, ca semn de doliu oficial.

Octav Stroici, în vârstă de 66 de ani, originar din Suceava, lucra de mulți ani în Italia în domeniul construcțiilor, fiind un muncitor calificat implicat în proiecte de restaurare a clădirilor istorice. Luni dimineață, în timp ce efectua lucrări la Torre dei Conti — o construcție istorică situată între Colosseum și Forumul Roman —, o parte a edificiului s-a prăbușit. Doi colegi au reușit să se salveze, iar un muncitor italian a fost grav rănit. Stroici a rămas însă prins sub dărâmături.

Operațiunea de salvare a fost una complexă, durând peste 11 ore, timp în care echipele de intervenție au folosit drone, camere termice și echipamente de aspirare a molozului. Potrivit salvatorilor, românul a fost conștient o bună parte din timp și a comunicat cu echipele de intervenție, dar, din păcate, a decedat ulterior, la spital, în noaptea de luni spre marți.

„Grăbiți-vă, nu pot să mă mișc, nu mai rezist, salvați-mă”. Presa italiană descrie ultimele ore din viața românului care a murit după prăbuşirea Torre dei Conti

Primarul Gualtieri și-a exprimat „condoleanțele sincere” și a mulțumit echipelor de salvare pentru „profesionalismul și devotamentul” de care au dat dovadă în aceste momente dramatice.

Giorgia Meloni, mesaj de compasiune

La rândul său, premierul Italiei, Giorgia Meloni, a transmis un mesaj de compasiune pe platforma X (fostul Twitter):

„În numele meu și al guvernului, îmi exprim profunda tristețe și condoleanțe pentru moartea tragică a lui Octav Stroici. Suntem alături de familia și colegii săi în acest moment de suferință de nedescris.”

Torre dei Conti, construit în secolul al XIII-lea, este unul dintre cele mai importante monumente medievale din Roma. Turnul, aflat în apropierea Colosseumului, era în proces de restaurare în cadrul unui proiect început în 2021. Zona a fost închisă complet traficului pietonal după incident, în timp ce autoritățile italiene anchetează cauzele exacte ale prăbușirii tragice care a curmat viața muncitorului român.

