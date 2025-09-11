Zeci de supermarketuri celebre în Germania se închid. Brandul cu tradiție, în fața unei crize importante

Piața de retail din Germania trece printr-o perioadă plină de turbulențe, în care chiar și brandurile cu tradiție sunt forțate să ia decizii drastice. Într-un sector extrem de competitiv, unde prețurile, eficiența și strategiile de business fac diferența, un lanț cunoscut pentru orientarea sa spre produse bio se confruntă cu una dintre cele mai dificile încercări din istoria sa recentă.

Primele magazine închise și restructurări în desfășurare

Lanțul german de supermarketuri Tegut, fondat în Fulda și apreciat pentru oferta variată de produse bio și regionale, se află în plină criză financiară. Conducerea companiei a început deja să închidă mai multe filiale, primele pe lista restructurărilor fiind magazinele din Hallstadt, lângă Bamberg, și din Ludwigsburg, în landul Baden-Württemberg. Acestea își vor închide definitiv porțile chiar în această lună, semnalând începutul unui proces mai amplu de reorganizare.

Problemele au fost anticipate încă din 2024, când grupul elvețian Migros, proprietarul Tegut, a anunțat intenția de a vinde 35 de locații din rețea. Totuși, până în prezent doar zece dintre acestea și-au găsit cumpărători, în timp ce restul, în special unitățile neprofitabile din sudul Germaniei, nu au atras interesul competitorilor.

Termen-limită pentru salvarea brandului

Pentru a evita un colaps iminent, Migros a impus un termen-limită strict: până la sfârșitul anului 2026, Tegut trebuie să revină pe profit. Dacă acest obiectiv nu va fi atins, viitorul lanțului în cadrul grupului ar putea fi serios pus sub semnul întrebării.

În prezent, compania a început să implementeze un plan de restructurare ambițios. Printre măsurile luate se numără reducerea costurilor, creșterea eficienței operaționale și repoziționarea brandului pe o bază mai solidă. Reprezentanții Tegut susțin că rolul angajaților este esențial în acest proces, mizând pe implicarea și loialitatea celor peste 7.700 de salariați.

O rețea cu tradiție, în pragul unei decizii cruciale

Cu o istorie îndelungată și recunoaștere pe piața germană, Tegut operează în prezent aproximativ 340 de magazine. De-a lungul anilor, brandul și-a construit identitatea prin promovarea produselor bio și regionale, diferențiindu-se astfel de alte lanțuri de supermarketuri.

Cu toate acestea, investițiile realizate în ultimii ani nu au reușit să stabilizeze pe deplin situația financiară a companiei. În ciuda notorietății și a portofoliului său de clienți fideli, presiunea concurenței și dificultățile din sectorul de retail fac ca viitorul Tegut să depindă în mod direct de rezultatele financiare pe care le va obține în perioada următoare.