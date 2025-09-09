Ultima ora
Social
Cu câți bani rămâne în mână un pensionar din Germania dacă pensia brută e 1.800 de euro. Cât reține statul
Cat incaseaza efectiv un pensionar din Germania. Sursa foto: Profimedia

O pensie brută de 1.800 de euro pe lună poate părea o sumă considerabilă pentru mulți seniori, însă realitatea financiară după ce se scad impozitele și contribuțiile sociale este mult diferită. În Germania, sistemul de pensii implică taxe și contribuții obligatorii care reduc semnificativ venitul net, iar pentru mulți seniori această sumă nu garantează un trai lipsit de griji.

Deduceri obligatorii: asigurări de sănătate și îngrijire medicală

Pensionarii din Germania sunt obligați să contribuie la sistemul de asigurări de sănătate și la cel de îngrijire medicală. Contribuția la asigurarea de sănătate este de 7,3% din pensie, plus o contribuție suplimentară de 1,25% pentru fondul de sănătate, ceea ce, pentru o pensie de 1.800 de euro, înseamnă 153,90 euro pe lună.

În cazul asigurării de îngrijire medicală, seniorii cu copii plătesc 3,4% din pensie (61,20 euro), iar cei fără copii 4% (72 euro). Aceste sume sunt deduse automat din pensia brută, reducând substanțial venitul disponibil pentru cheltuielile zilnice.

Impozitul pe pensie și venitul net

Începând cu 2025, 83,5% din pensie este supus impozitării, procent care va crește anual până la 100% în 2058. Pentru un pensionar care se retrage în 2025, venitul impozabil lunar este de 1.503 euro, iar după deducerea indemnizației de bază, rămâne un venit impozabil anual de 5.940 euro.

Cu o cotă de impozitare de 14%, pensionarul va plăti aproximativ 831 euro pe an, adică 69,25 euro pe lună. Astfel, după deducerea contribuțiilor sociale și a impozitului pe pensie, venitul net lunar este de circa 1.515,65 euro pentru cei cu copii și 1.504,85 euro pentru cei fără copii.

Este pensia suficientă pentru un trai decent?

Deși suma netă poate părea suficientă, realitatea pentru mulți pensionari din Germania este diferită. Cheltuielile pentru locuință reprezintă o parte semnificativă a bugetului, mai ales în orașele mari, unde chiria pentru o locuință modestă poate depăși 1.000 de euro pe lună. La aceasta se adaugă costurile pentru alimente, utilități, transport și medicamente, care mai scad disponibilul financiar.

Inflația și creșterea prețurilor reduc constant puterea de cumpărare a seniorilor, astfel că o pensie de 1.800 de euro brut nu garantează automat un trai confortabil. Planificarea atentă a bugetului și utilizarea tuturor resurselor disponibile rămân esențiale pentru a asigura o bătrânețe sigură și decentă.

