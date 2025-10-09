Zăpadă de aproape 1 metru pe Transalpina. Drumarii folosesc utilaje de mare capacitate VIDEO

Transalpina, cea mai înaltă șosea din România, a fost acoperită de un strat gros de zăpadă care, în unele locuri, depășește aproape un metru. Mai mulți ciobani au rămas blocați în zona Obârșia Lotrului, alături de turmele lor, și au cerut ajutor prin 112. Drumarii intervin cu utilaje de mare capacitate pentru a redeschide drumul, însă ninsorile abundente îngreunează acțiunea.

Cum au rămas blocați ciobanii pe munte

Ninsorile puternice care au lovit zona montană în ultimele zile au surprins zeci de oameni aflați cu turmele pe munte. Luni dimineață, mai mulți ciobani din Gorj și Vaideeni (Vâlcea) au cerut sprijinul autorităților după ce au rămas izolați pe Transalpina, în apropiere de Obârșia Lotrului.

”Nu avea probleme medicale, pentru că ei sunt obişnuiţi cu vremea de la munte, dar nici nu pot fi lăsaţi să stea acolo în zăpadă, pentru că nu pot să îşi abandoneze turmele. Au sunat sâmbătă dimineaţa la 112, după ce unul dintre ciobanii din Vaideeni se rătăcise pe timpul nopţii. Ne-am mobilizat noi din Vâlcea, de la Voineasa şi cu cei din Gorj şi l-am găsit după mai multe ore de căutări. Nu au plecat pentru că au sperat că vremea se va îndrepta şi vor putea să coboare în siguranţă. Sunt cred că vreo şapte stâne în zonă de unde nu au plecat ciobanii cu oile şi din informaţiile noastre va ninge şi astăzi şi mâine (luni şi marţi, n.r.)”, a declarat șeful Salvamont Vâlcea, pentru Agerpres.

În total, aproximativ 10.000 de oi au rămas blocate în munți, fiind imposibil de coborât din cauza zăpezii care atinge, în unele zone, aproape un metru.

Ce măsuri au luat drumarii

Șoseaua Transalpina (DN 67C) este închisă circulației între Rânca și Obârșia Lotrului încă de joi, însă drumarilor li s-a cerut să intervină pentru a permite coborârea ciobanilor. Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova spun că acțiunile sunt limitate de condițiile meteo severe.

”Este zăpadă destul de mare pe partea carosabilă şi ninge în continuare. Prognozele ne anunţă că urmează în continuare ninsori, ceea ce face imposibilă redeschiderea acestui tronson de drum. Dacă se va opri ninsoarea şi temperaturile vor reveni la normal pentru această perioadă – noaptea să nu mai îngheţe – se va interveni şi se va deschide. Dacă nu, circulaţia va rămâne închisă până când vom putea asigura condiţii de circulaţie în siguranţă atât pentru participanţii la trafic, cât şi pentru colegii noştri care intervin pe acest sector de drum montan”, a transmis Cristi Tudor, reprezentant DRDP Craiova.

Cât va mai rămâne închisă Transalpina

Potrivit meteorologilor, în zona Obârșia Lotrului vor continua ninsorile și în următoarele zile, iar temperaturile negative vor menține stratul de zăpadă. În acest moment, în unele sectoare de drum, zăpada măsoară peste 50 de centimetri, iar în zonele expuse viscolului se apropie de un metru.

Drumarii intervin cu utilaje de mare capacitate, însă redeschiderea completă a circulației va fi posibilă doar după ce ninsoarea se oprește. Până atunci, accesul pe Transalpina rămâne interzis, iar autoritățile îi sfătuiesc pe turiști să evite zona.