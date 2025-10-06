Transalpina rămâne închisă pe un sector de drum. Stratul de zăpadă este între 20-40 centimetri. Când s-ar putea redeschide circulația

Veste importantă pentru toți pasionații de călătorii montane și pentru șoferii care obișnuiau să tranziteze cel mai spectaculos și mai înalt drum public din România. Deși mulți așteptau vești despre o posibilă redeschidere integrală sau pe sectoare a acestui traseu emblematic, autoritățile de la Drumurile Naționale au luat o decizie fermă, bazată pe condițiile actuale din teren.

Segmentul critic: Rânca și Obârșia Lotrului

Sectorul de drum vizat de această restricție este unul dintre cele mai pitorești, dar și cel mai expus la intemperii. Măsura impusă de Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova vizează un segment de pe Transalpina, cunoscut și sub denumirea de DN 67C.

Decizia de a menține drumul închis nu este una ușoară, având în vedere interesul major al publicului, dar prioritatea absolută rămâne siguranța participanților la trafic. Restricția se aplică strict pe porțiunea cuprinsă între localitatea montană Rânca și Obârșia Lotrului. Acesta este, de altfel, segmentul care urcă la cea mai mare altitudine și unde condițiile meteorologice sunt, de regulă, extreme.

Autoritățile au explicat clar motivele care au stat la baza acestei măsuri de precauție. Factorii determinanți sunt multipli, combinând prognoza meteo cu starea fizică a șoselei.

Strat consistent de zăpadă și prognoze nefavorabile

Principala problemă semnalată la această oră este stratul consistent de zăpadă care acoperă partea carosabilă. Măsurătorile efectuate pe acest sector indică o cantitate semnificativă de precipitații sub formă solidă, care variază între 20 și 40 de centimetri. O astfel de acumulare face ca traficul auto, indiferent de categoria de vehicul, să devină extrem de periculos, chiar și cu anvelope adecvate.

Pe lângă starea actuală a drumului, decizia DRDP Craiova ține cont și de prognozele meteo pe termen scurt și mediu. Perspectiva unor condiții de iarnă în continuare aspre, cu temperaturi scăzute și posibile noi ninsori, a cântărit greu în menținerea barierei. Drumarii nu doresc să își asume riscul de a permite accesul autovehiculelor într-o zonă unde intervenția în caz de urgență sau de viscol ar fi extrem de dificilă.

Reprezentanții DRDP Craiova au emis o informare oficială, clarificând fără echivoc situația actuală a DN 67C:

„DN 67C, sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului, rămâne închis circulației rutiere pentru toate categoriile de autovehicule”.

Acest lucru înseamnă că, pentru moment, toate categoriile de autovehicule – de la autoturisme mici la camioane – au accesul interzis pe porțiunea menționată. Șoferii sunt sfătuiți să respecte indicatoarele și să aleagă rute alternative pentru a ajunge la destinațiile dorite.

Când s-ar putea redeschide circulația?

Întrebarea care stă pe buzele tuturor este când se va ridica, în sfârșit, această interdicție. Deși nu a fost comunicată o dată certă, decizia de redeschidere va fi luată doar în momentul în care prognozele meteo se vor îmbunătăți considerabil, iar partea carosabilă va fi complet degajată și sigură pentru circulație.

Până atunci, sectoarele care rămân deschise ale Transalpinei sunt practicabilă în condiții de prudență, dar șoferii trebuie să se aștepte ca punctul cel mai înalt, inima traseului, să rămână inaccesibil.

Așadar, cei care plănuiesc o escapadă pe Transalpina în perioada imediat următoare trebuie să își revizuiască planurile, ținând cont că segmentul Rânca – Obârșia Lotrului este deocamdată exclus de pe harta rutieră, din motive de siguranță publică, justificate de stratul de zăpadă cuprins între 20 și 40 de centimetri.