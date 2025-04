YOU, sezonul final: cum serialul de pe Netflix îți arată fața ascunsă a relațiilor disfuncționale

Serialul YOU este inspirat din trilogia omonimă scrisă de Caroline Kepnes, formată din romanele You (2014), Hidden Bodies (2016) și You Love Me (2021), la care se adaugă și For You and Only You (2023), un volum recent ce continuă povestea lui Joe Goldberg într-un cadru academic.

Spre deosebire de adaptarea de pe Netflix, cărțile oferă o perspectivă mult mai întunecată și cinică, narată integral din mintea bolnavă a lui Joe. Tonul este mult mai sarcastic și grotesc, iar violența emoțională și fizică este mai explicită. Deși serialul urmărește în linii mari structura cărților în primele două sezoane, ulterior își croiește un drum propriu, îmbogățind personajele secundare și explorând teme sociale contemporane precum cultura rețelelor sociale, privilegiul și falsa moralitate urbană. Dacă ești curios să descoperi versiunea originală a poveștii lui Joe, romanele lui Kepnes merită atenția ta, mai ales că ele aruncă o lumină și mai întunecată asupra realităților relațiilor disfuncționale.