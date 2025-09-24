Xiaomi 15T Series debutează oficial la München: Specificații Xiaomi 15T și Xiaomi 15T Pro

Xiaomi a lansat oficial noua gamă Xiaomi 15T Series pe 24 septembrie 2025, în cadrul unui eveniment organizat la München, Germania. Playtech a fost prezent pentru a transmite toate noutățile în timp real, într-un moment-cheie pentru piața smartphone-urilor. Seria 15T reunește două flagshipuri – Xiaomi 15T și Xiaomi 15T Pro – și aduce un salt important în materie de performanță, cameră foto și funcții inteligente. Xiaomi promite o combinație de hardware de top și prețuri competitive, continuând reputația de „flagship killer” care a consacrat gama T.

Această lansare marchează și debutul global al sistemului de operare Xiaomi HyperOS 3, alături de funcții inovatoare precum Astral Communication și Offline Communication. Astfel, utilizatorii pot comunica chiar și atunci când nu există semnal, redefinind modul în care un smartphone poate rămâne util în condiții extreme.

Pe lângă aceste noi telefoane, Xiaomi a anunțat astăzi șapte produse noi care extind portofoliul AIoT pe piețele globale: Xiaomi Watch S4 41mm, Xiaomi Open Wear Stereo Pro, Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition, Xiaomi Robot Vacuum 5 și Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro, Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 și Xiaomi Smart Camera C701.

Cum ziceam, lansarea a avut loc în Munchen care, deşi n-a fost cel mai însorit zilele acestea, este unul dintre cele mai dinamice orașe ale Germaniei, un loc unde tradiția bavareză se împletește cu inovația tehnologică. Astfel, cadrul cosmopolit a fost ideal pentru evenimentel dedicat lansării noii serii Xiaomi 15T.

Jurnaliști și creatori de conținut din toată Europa au avut ocazia să descopere noile smartphone-uri direct de la sursă, să testeze funcțiile inovatoare și să afle detalii tehnice direct de la echipa Xiaomi. Atmosfera a combinat prezentările informative cu sesiuni practice, oferind participanților șansa de a experimenta pe loc performanțele noilor dispozitive într-un oraș care reflectă perfect echilibrul dintre istorie și progres.

Xiaomi 15T, echilibru între design, putere și fotografie avansată

Modelul Xiaomi 15T impresionează de la prima vedere prin designul minimalist și culorile elegante Black, Gray și Rose Gold (pe acesta l-am avut la test două săptămâni – prin Bucureşti, prin Vama Veche, pe la grătar şi chiar la un botez. Şi, desigur, prin Munchen). Are doar 7,5 mm grosime și cântărește 194 g, oferind confort la utilizare zilnică. Sticla Corning Gorilla Glass 7i promite o rezistență la zgârieturi cu 100% mai bună, iar certificarea IP68 garantează protecție împotriva apei și prafului, inclusiv scufundări de până la 3 metri în apă dulce.

Ecranul AMOLED de 6,83 inci, cu rezoluție 2772 x 1280 și densitate de 447 ppi, atinge o luminozitate maximă de 3200 niți și suportă rata de refresh de 120 Hz, cu o rată de răspuns tactil de până la 480 Hz. Integrează standarde HDR10+ și Dolby Vision, plus certificări TÜV Rheinland pentru confort vizual, inclusiv Low Blue Light, Flicker Free și Circadian Friendly, alături de o tehnologie de diminuare PWM de 3840 Hz care reduce oboseala ochilor.

La interior, procesorul MediaTek Dimensity 8400-Ultra pe 4 nm rulează la până la 3,25 GHz și este însoțit de GPU Mali-G720 și NPU 880. Memoria LPDDR5X și stocarea UFS 4.1 vin în variante de 12 GB RAM cu 256 GB sau 512 GB spațiu. Sistemul de răcire Xiaomi 3D IceLoop menține temperaturile sub control, iar HyperOS 3 aduce multitasking rapid, lansări de aplicații instant și o interfață modernizată, cu noi widgeturi, ecrane de blocare și notificări reproiectate.

Autonomia este asigurată de o baterie de 5500 mAh, capabilă să ofere peste 13 ore de utilizare continuă. Încărcarea rapidă la 67W HyperCharge permite pornirea telefonului în mai puțin de patru secunde de la conectarea la priză. În plus, cipul dedicat Xiaomi Surge G1 protejează sănătatea bateriei și îi prelungește durata de viață.

Pe partea foto, Xiaomi 15T livrează o experiență profesională. Sistemul triplu de camere co-dezvoltat cu Leica include un senzor principal de 50 MP cu diafragmă f/1.7 și OIS, un teleobiectiv de 50 MP (f/1.9) și un ultra-wide de 12 MP cu unghi de 120°. Camera frontală de 32 MP are un câmp vizual de 90° și echivalent 21 mm. Utilizatorii pot filma la 4K 60fps cu HDR10+ pe toate distanțele focale, iar funcțiile Master Portrait și Leica street photography permit ajustarea individuală a efectelor de bokeh și acces direct la moduri clasice de fotografie de stradă. Platforma Xiaomi AISP 2.0, combinată cu AI Creativity Assistant și Xiaomi HyperAI, oferă culori realiste și un plus de creativitate.

Conectivitatea este de top: Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC și suport extins pentru benzi 5G SA și NSA. Funcția Xiaomi Offline Communication permite apeluri vocale între două dispozitive 15T pe o distanță de până la 1,3 km, chiar fără rețea celulară sau Wi-Fi, iar tehnologia Super Antenna Array cu AI Smart Antenna Switching optimizează semnalul în scenarii de streaming sau gaming.

Xiaomi 15T Pro, performanță maximă și cameră super-telefoto cu 5x zoom optic

Fratele mai puternic, Xiaomi 15T Pro, duce specificațiile la un nivel superior. Păstrează ecranul AMOLED de 6,83 inci, dar crește rata de refresh la 144 Hz pentru o fluiditate excepțională. Marginea de doar 1,5 mm este cu 27% mai subțire decât la generația anterioară, iar luminozitatea maximă rămâne la 3200 niți, cu aceleași certificări TÜV pentru protecție oculară și suport pentru HDR10+ și Dolby Vision.

Designul elegant, disponibil în nuanțele Black, Gray și Mocha Gold, include un cadru din aliaj de aluminiu 6M13 pentru rezistență sporită la șocuri. Grosimea de 7,96 mm și greutatea de 210 g păstrează confortul, iar protecția Gorilla Glass 7i și certificarea IP68 permit scufundări de până la 3 metri.

Performanța este asigurată de noul procesor MediaTek Dimensity 9400+, realizat pe 3 nm, cu frecvență de până la 3,73 GHz, GPU Immortalis-G925 MC12 și NPU 890. Memoria LPDDR5X și stocarea UFS 4.1 ajung până la 12 GB RAM și 1 TB spațiu intern, iar sistemul 3D IceLoop menține temperaturi scăzute chiar și în gaming intens. Autonomia este susținută de aceeași baterie de 5500 mAh, dar încărcarea rapidă urcă la 90W pe fir și 50W wireless, telefonul pornind în sub patru secunde după conectarea la încărcător.

Capitolul foto este punctul central al modelului Pro. Camera principală Leica de 50 MP cu diafragmă f/1.62 și senzor Light Fusion 900 este acompaniată de un super-teleobiectiv de 50 MP (f/3.0) cu zoom optic 5x și zoom optic-level 10x, plus un ultra-wide de 12 MP. Modul Ultra Zoom 2.0 permite mărire digitală până la 20x, păstrând detaliile. Camera frontală de 32 MP completează setul. Filmarea urcă la 8K 30fps, 4K 120fps și HDR10+ pe toate distanțele focale, oferind flexibilitate pentru creații cinematografice.

Funcțiile Master Portrait primesc efecte bokeh noi, precum Wide și Bubbles, iar modul Leica street photography adaugă focale clasice de 28mm, 35mm, 50mm, 75mm și 135mm. Xiaomi AISP 2.0 și AI Creativity Assistant asigură culori fidele și profunzime de câmp spectaculoasă.

În materie de conectivitate, 15T Pro aduce Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 cu funcție duală, NFC și acoperire extinsă pentru benzi 5G. Funcția Xiaomi Offline Communication permite apeluri de până la 1,9 km între două dispozitive 15T Pro. Pachetul Astral Communication include și tunerul Xiaomi Surge T1S, precum și Super Antenna Array, optimizând semnalul pentru streaming, navigație GPS și gaming cu latență redusă.

Toate variantele Xiaomi 15T Pro și 15T sunt disponibile pe www.mi.com/ro. În plus, diferite variante de culoare și capacitate sunt, de acum, disponibile în rețelele Orange, Vodafone, Telekom, Digi, eMag, Altex și Flanco.

Xiaomi 15T Pro este disponibil la prețurile recomandate de:

• 12GB + 1T, 4.699 lei

• 12GB + 512GB, 4.299 lei

• 12GB + 256GB, 3.799 lei

Xiaomi 15T este disponibil la prețurile recomandate de:

• 12GB + 512GB, 3.299 lei

• 12GB + 256GB, 2.999 lei

Xiaomi 15T Pro este disponibil în trei variante de culoare: Black, Gray, Mocha Gold¹⁰

Xiaomi 15T este disponibil în trei variante de culoare: Black, Gray, Rose Gold¹⁰

În plus, beneficiile suplimentare oferiti utilizatorilor includ:

• Trei luni gratuite pentru Google AI Pro

• Trei luni gratuite pentru YouTube Premium

• Trei rate fără dobândă

• O înlocuire gratuită a ecranului în termen de șase luni

• O reparație în afara garanției, cu manoperă gratuită, în termen de 12 luni

• 24 de luni de servicii exclusive pentru clienții VIP.

Mai mult, exclusiv pe www.mi.com/ro, utilizatorii primesc și cadouri atunci când adaugă alte produse alături de Xiaomi 15T:

• Pentru achiziții de încă 99,99 lei, Xiaomi 90W HyperCharge Combo

• Pentru achiziții de încă 100 de lei, Redmi Pad 2 8 + 256 GB

• Pentru achiziții de încă 299,99 lei, Xiaomi Band 10 Glimmer Edition

• Pentru achiziții de încă 569,99 lei, Xiaomi OpenWear Stereo Pro

• Pentru achiziții de încă 599,99 lei, Xiaomi Watch S4 41mm

Și alături de Xiaomi 15T Pro:

• Pentru achiziții de încă 99,99 lei, Xiaomi 90W HyperCharge Combo

• Pentru achiziții de încă 100 de lei, Xiaomi Pad 7 8 + 128 GB

• Pentru achiziții de încă 299,99 lei, Xiaomi Band 10 Golden Edition

• Pentru achiziții de încă 569,99 lei, Xiaomi OpenWear Stereo Pro

• Pentru achiziții de încă 599,99 lei, Xiaomi Watch S4 41mm

Așadar, lansarea de la München din 24 septembrie 2025 a fost un moment definitoriu pentru piața smartphone-urilor. Playtech a fost acolo pentru a-ți aduce în timp real toate impresiile și testele inițiale cu noile Xiaomi 15T și Xiaomi 15T Pro, două dispozitive care îmbină performanța de vârf cu inovații de ultimă generație.