Wizz Air pariază pe România: zboruri mai multe, turiști mai mulți și un interes crescut pentru destinațiile interne

România devine una dintre piețele strategice pentru compania aeriană low-cost Wizz Air, care și-a consolidat operațiunile la nivel național mai mult decât în orice altă țară europeană. Cu peste 40 de aeronave operate local, dintre care aproape jumătate doar în București, compania își plasează țara noastră în centrul planurilor de creștere regională.

Într-un interviu recent pentru Economedia, Michael Delehant, Senior Chief Commercial and Operations Officer la Wizz Air, a explicat de ce România este esențială pentru companie, cum influențează taxele și inflația comportamentul pasagerilor și de ce destinațiile interne – de la castelele din Transilvania la zonele naturale mai puțin promovate – devin tot mai atractive, inclusiv pentru turiștii străini.

Wizz Air a investit în România mai mult decât în oricare altă piață din rețeaua sa europeană. Michael Delehant subliniază că numărul aeronavelor alocate bazei din București, dar și reluarea zborurilor de pe aeroportul Băneasa confirmă importanța strategică a pieței românești.

„România este una dintre primele noastre trei piețe – poate chiar prima – în funcție de trafic și investițiile în aeronave. Avem peste 40 de aeronave în România, mai multe decât în Italia sau Polonia”, a spus oficialul.

Această expansiune face parte din planul „Customer First Compass”, o inițiativă în valoare de 14 miliarde de euro lansată de companie pentru a îmbunătăți experiența clienților, a crește eficiența operațională și a moderniza flota. Delehant afirmă că investițiile în România se justifică prin creșterea continuă a cererii: tot mai mulți români călătoresc în străinătate, iar tot mai mulți străini aleg să descopere România.

Clasa de mijloc locală joacă un rol esențial în acest proces. Pe măsură ce veniturile cresc, călătoriile de agrement și vizitele la familie devin o constantă. „România nu avansează la fel de rapid ca Polonia, dar tendința e aceeași. Clasa de mijloc crește, iar asta se reflectă în mobilitate și consum”, a adăugat reprezentantul Wizz Air.

Prețurile din Turcia și Spania redirecționează turiștii spre România

Pe fondul scumpirilor semnificative din destinațiile clasice de vacanță, precum Turcia și Spania, România devine tot mai vizibilă pe harta turiștilor europeni. „Clienții noștri sunt sensibili la preț. Dacă o destinație devine prea scumpă, aleg una mai accesibilă. România rămâne puternică la acest capitol”, spune Delehant.

Zonele regionale – castelul Bran, Sighișoara, Maramureșul, Bucovina – câștigă teren în rândul turiștilor care caută experiențe autentice, fără costurile ridicate ale destinațiilor mediteraneene. Wizz Air observă o creștere constantă a traficului incoming, mai ales dinspre vestul Europei, unde interesul pentru Europa de Est a crescut datorită prețurilor competitive și peisajelor nealterate de turismul de masă.

România începe astfel să fie privită nu doar ca o sursă de călători, ci și ca o destinație turistică în sine. Compania aeriană analizează chiar posibilitatea de a derula campanii de promovare dedicate, similare cu programul „Let’s Get Lost” din Republica Moldova, care a stimulat traficul intern și regional.

„Dacă există interes din partea autorităților române, suntem deschiși la colaborare pentru a promova destinațiile locale”, a declarat Delehant.

Inflația și taxele, provocări pentru piața aviatică, dar Wizz Air rămâne optimistă

Pe fondul inflației în creștere și al introducerii unor taxe suplimentare în aviație, costurile operaționale au crescut peste tot în Europa. Oficialul Wizz Air recunoaște că taxele sunt inevitabile și, într-o anumită măsură, sunt transferate către pasageri. „Problema este mereu aceeași – dacă oferta devine prea scumpă, cererea scade. Noi reducem costurile unde putem, dar anumite taxe trebuie suportate de client”, a spus Delehant, oferind exemplul Vienei, unde tarifele aeroportuare s-au dublat în mai puțin de cinci ani.

Cu toate acestea, România rămâne una dintre cele mai competitive piețe din regiune în ceea ce privește costurile de operare și prețurile biletelor. Bucureștiul, în special, beneficiază de un echilibru între cerere și infrastructură, ceea ce permite companiei să mențină tarife atractive.

În perioadele de presiune economică, comportamentul pasagerilor se schimbă, dar nu dramatic. „Vizitele la familie și rude nu se reduc – oamenii trebuie să le facă. Călătoriile de leisure sunt primele care se taie, dar noi încercăm să menținem prețurile scăzute pentru a le păstra accesibile”, explică Delehant.

Pe lângă pasagerii tradiționali, Wizz Air observă o nouă categorie de clienți – micii antreprenori care combină deplasările personale cu cele de afaceri. „Zboară la familie, dar gestionează și o afacere. Costul contează, iar noi oferim un avantaj competitiv pentru acest segment”, a adăugat el.

Bucureștiul, un laborator de testare pentru noile servicii Wizz Air

Capitala României joacă un rol central în planurile de inovare ale companiei. Bucureștiul se numără printre cele cinci orașe europene alese de Wizz Air pentru a testa un serviciu de tip business la preț redus.

„Avem între 18 și 20 de aeronave la București, este baza noastră cea mai mare. Testăm aici pentru a înțelege ce își dorește consumatorul român”, a spus Delehant.

Deși segmentul de business rămâne mic comparativ cu leisure-ul, compania vrea să verifice interesul pentru pachete care includ servicii suplimentare – locuri preferențiale, îmbarcare rapidă sau flexibilitate la modificarea zborului.

În plus, extinderea operațiunilor pe aeroportul Băneasa confirmă interesul companiei pentru piața din România, dar și dorința de a diversifica opțiunile pentru pasageri.

În concluzie, Wizz Air mizează pe România nu doar ca sursă de trafic, ci ca partener strategic în dezvoltarea rețelei sale europene. În timp ce alte piețe se confruntă cu stagnare, aici cererea continuă să crească, iar infrastructura aeriană se extinde.

Creșterea clasei de mijloc, accesibilitatea prețurilor și diversificarea turismului intern transformă România într-un pol regional de interes pentru companiile aeriene. Iar dacă trendul se menține, țara noastră ar putea deveni în următorii ani centrul est-european al aviației low-cost, cu Bucureștiul drept hub principal al expansiunii Wizz Air.