14 aug. 2025 | 14:53
de Diana Dumitrache

Wizz Air introduce noi rute către Praga, Valencia și Pescara. De când vor putea românii călători direct în aceste oraşe
Noi rute anuntate de Wizz Air (Sursa foto: Pixabay)

Compania Wizz Air a anunțat joi lansarea a trei rute noi de pe aeroportul din Iași către Praga, Valencia și Pescara, urmând totodată să reia zborurile către Copenhaga.

Începând cu luna octombrie, pasagerii Wizz Air vor putea călători direct din Iași către Praga (Republica Cehă) și Valencia (Spania), iar din decembrie vor fi disponibile și zboruri către Pescara (Italia). De asemenea, din octombrie revin în programul de zboruri de la Iași cursele spre Copenhaga (Danemarca).

Noile rute vor fi operate cu două frecvențe săptămânale, iar tarifele pornesc de la 99 de lei. Biletele sunt deja disponibile.

„Ne-am consolidat și mai mult prezența în România în această vară. Anunțăm acum introducerea a încă patru conexiuni de la Iași. Aceste rute adăugate către destinații din întreaga Europă evidențiază angajamentul nostru continuu de a îmbunătăți conectivitatea, de a sprijini creșterea regională și de a oferi și mai multe opțiuni de călătorie accesibile pasagerilor noștri ieșeni”, a declarat Anastasia Novak, Corporate & Sustainability Communications Manager la Wizz Air, conform News.ro.

La rândul său, Romeo Vatră, directorul Aeroportului Iași, a spus că noile rute anunțate de Wizz Air erau așteptate de mult de ieșeni și au fost propuse de aeroport în discuțiile cu operatorii aerieni.

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a subliniat că prin aceste patru conexiuni cu Danemarca, Cehia, Spania și Italia, aeroportul Iași devine un hub tot mai important pentru regiunea de Nord-Est.

„Fiecare nouă rută este o punte de legătură între oameni, idei și oportunități. Extinderea rețelei noastre de destinații este o investiție în viitorul regiunii, în deschiderea către Europa și în consolidarea rolului Iașului ca poartă de intrare și ieșire din Moldova spre întreaga lume. Este încă un pas pe care îl facem împreună pentru ca județul nostru să fie un loc mai conectat, mai vizibil și mai puternic. Europa vine mai aproape de noi, iar Iașul ajunge mai departe”, a precizat Costel Alexe.

