Andrei Jianu, polițistul care l-a oprit pe bărbatul care a lovit un livrator străin, a povestit ce i-a spus bătăușul, de fapt, după ce a fost prins
30 aug. 2025 | 09:48
de Daoud Andra

Geamul unui avion Wizz Air, găsit spart chiar înainte de decolarea cursei Londra–Bacău. Zborul nu a fost anulat, cum a rezolvat echipajul problema

Actualitate
FOTO: wizzair.com

Pasagerii unei curse Wizz Air pe ruta Londra–Bacău au trăit clipe de panică după ce, chiar înainte de decolare, unul dintre geamurile aeronavei a fost descoperit spart. Incidentul a avut loc pe aeroportul londonez, în momentul verificărilor de rutină efectuate de personalul de siguranță.

Cum a fost rezolvată problema

Situația a fost observată la unul dintre hublourile avionului, iar pentru câteva minute s-a creat o stare de neliniște printre pasageri, mulți temându-se că zborul ar putea fi anulat sau amânat. Totuși, echipajul a decis să continue procedurile de pregătire pentru decolare.

După aproximativ 20 de minute, un inginer a intervenit și a aplicat o bandă adezivă peste partea afectată a geamului. Martorii susțin că, la prima vedere, banda semăna cu o simplă rolă de scotch, lucru care a sporit îngrijorările călătorilor pe durata celor trei ore de zbor. Aeronava a ajuns, însă, la Bacău fără niciun alt incident, conform relatărilor din presa locală.

Unii dintre pasageri au privit situația cu ironie, încercând să destindă atmosfera. „Dacă ar fi știut că bucata aia de bandă costă, probabil, cât un Logan, poate s-ar mai fi liniștit puțin…”, a notat cineva, în mediul online.

Potrivit experților în aviație, geamurile avioanelor sunt construite din trei straturi distincte: unul exterior, care este presurizat și asigură rezistența structurală; un strat intermediar, cu rol de siguranță; și unul interior, menit să protejeze cabina și să ofere confort pasagerilor.

FOTO: captură TikTok

Banda, o soluție aleasă frecvent

În acest caz, doar stratul interior a fost afectat, ceea ce înseamnă că siguranța zborului nu a fost compromisă. Totodată, specialiștii au explicat că banda aplicată de inginer ar putea fi „speed tape” – un material din aluminiu, special conceput pentru intervenții temporare în aviație. Spre deosebire de scotch-ul obișnuit, acest tip de bandă rezistă la temperaturi extreme și la presiunea ridicată întâlnită în timpul zborurilor.

De altfel, utilizarea speed tape este considerată o procedură standard, temporară, aplicată până la momentul în care aeronava poate fi supusă unei reparații permanente, la sol. În cazul cursei Londra–Bacău, banda a fost pusă la interior, astfel încât să elimine orice risc pentru pasageri.

Chiar dacă din punct de vedere tehnic nu a existat un pericol real, mulți dintre cei aflați la bord au recunoscut că s-au simțit nesiguri pe durata zborului, având în vedere aspectul improvizat al intervenției. Jurnaliștii Digi24 au solicitat o poziție oficială din partea companiei Wizz Air cu privire la modul în care a fost gestionată situația, însă până la această oră nu a fost oferit niciun răspuns oficial.

