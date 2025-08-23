Ultima ora
23 aug. 2025 | 11:53
de Andrei Simion

Windows 11 permite acum reluarea aplicațiilor Android direct pe PC

Tehnologie, Știință & Digital
Imagine reprezentativă de ilustrație. (Foto: Playtech)

Microsoft lucrează la o funcționalitate nouă pentru Windows 11 care promite să facă trecerea între telefon și computer mult mai fluidă. În prezent, compania testează posibilitatea de a relua aplicațiile Android direct pe PC, într-un mod similar cu funcția Handoff de pe dispozitivele Apple.

Deocamdată, opțiunea este disponibilă doar pentru un număr limitat de utilizatori din programul Windows Insider, în versiunile Dev și Beta Channel, scriu cei d ela The Verge. Prima aplicație compatibilă este Spotify, ceea ce le permite celor care ascultă muzică pe telefon să continue redarea instantaneu pe computer, fără întreruperi.

Cum funcționează noua opțiune

Procesul este simplu: utilizatorul trebuie să aibă telefonul Android conectat la PC prin aplicația Link to Windows. Dacă redai o melodie pe Spotify în varianta mobilă, Windows 11 afișează pe ecran o notificare „Resume from your phone”, alături de logo-ul aplicației. Cu un click pe „Continue on this PC”, Spotify se deschide pe desktop și preia redarea exact din punctul în care ai rămas.

Dacă aplicația nu este instalată pe computer, Windows 11 te va îndruma să o descarci. Funcția este gândită pentru a face tranziția între dispozitive cât mai naturală, iar Microsoft a prezentat-o pentru prima dată într-un demo de la Build 2025, care ulterior a fost șters de pe internet.

Un pas spre integrarea completă telefon–PC

Deși momentan compatibilitatea se limitează la Spotify, Microsoft lasă să se înțeleagă că pe viitor ar putea extinde această funcție la alte aplicații Android. Scenariile posibile includ continuarea unui articol început pe telefon, completarea unui e-mail sau chiar reluarea altor tipuri de aplicații direct pe PC.

Noua abordare vine într-un moment în care companiile mari din tehnologie caută să creeze ecosisteme mai integrate, unde utilizatorii să poată trece fără fricțiuni între dispozitive. Apple oferă deja de ani buni acest tip de experiență prin Handoff, iar Microsoft pare hotărâtă să ofere o alternativă pentru utilizatorii Windows și Android.

De ce contează această funcționalitate

Pentru mulți utilizatori, smartphone-ul a devenit punctul de pornire al activităților zilnice, fie că este vorba despre muncă, divertisment sau comunicare. Posibilitatea de a muta activitățile de pe telefon pe computer, fără pași suplimentari, ar putea transforma modul în care Windows 11 este perceput ca platformă modernă și interconectată.

Rămâne de văzut cât de repede va reuși Microsoft să extindă funcționalitatea și la alte aplicații și dacă aceasta va deveni un instrument standard pentru toți utilizatorii Windows 11.

