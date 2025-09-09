Wi-Fi-ul care poate măsura ritmul cardiac fără ceasuri sau senzori. Prin ce se remarcă Pulse-Fi

O echipă de ingineri de la Universitatea din California, Santa Cruz, a dezvoltat o tehnologie inovatoare care poate monitoriza ritmul cardiac folosind semnalele Wi-Fi, fără a fi nevoie de ceasuri inteligente, curele toracice sau alte dispozitive purtabile.

Proiectul, denumit Pulse-Fi, demonstrează că echipamentele wireless obișnuite pot fi adaptate pentru a furniza date precise despre sănătate, oferind o alternativă non-invazivă și accesibilă la monitorizarea vitalelor.

Cum funcționează Pulse-Fi

Principiul Pulse-Fi se bazează pe modul în care semnalele Wi-Fi interacționează cu corpul uman. Fiecare bătaie a inimii generează vibrații subtile care modifică ușor undele Wi-Fi, scrie CNET.

Sistemul folosește un emițător pentru a trimite semnalul și un receptor pentru a colecta variațiile rezultate.

Ulterior, un model de învățare automată, antrenat cu date provenind de la peste o sută de voluntari în diferite poziții, filtrează zgomotul și identifică modificările legate de puls.

Testele arată că chiar și echipamente ieftine, precum un Raspberry Pi de 30 de dolari sau un modul ESP32 de 5 dolari, sunt suficiente pentru a rula sistemul.

Pulse-Fi a putut determina ritmul cardiac cu o eroare de doar jumătate de bătaie pe minut, în doar cinci secunde de măsurare.

Funcționează atât când persoana stă jos, cât și când stă în picioare sau întinsă, și poate monitoriza ritmul cardiac la distanțe de până la trei metri.

Implicații și aplicații potențiale

Avantajul major al Pulse-Fi este costul redus și contactul non-invaziv. Dispozitivele purtabile și monitoarele medicale sunt adesea scumpe sau incomode, în timp ce Pulse-Fi poate fi implementat cu echipamente accesibile și poate fi utilizat acasă, în clinici sau în medii cu resurse limitate.

Metoda este deosebit de utilă pentru persoanele în vârstă, pacienții aflați în recuperare sau pentru cei care nu pot tolera senzorii clasici.

Cercetătorii lucrează deja la extinderea Pulse-Fi pentru a monitoriza respirația și a evalua afecțiuni precum apneea de somn.

Pe termen lung, tehnologia ar putea transforma rețelele Wi-Fi de acasă în sisteme pasive de monitorizare a sănătății, oferind feedback continuu fără a schimba rutina utilizatorilor.

Pulse-Fi a fost prezentat la Conferința Internațională 2025 privind Calculul Distribuit în Sisteme Inteligente și Internetul Lucrurilor, desfășurată în Toscana, Italia.

Proiectul, pornit inițial ca o cercetare universitară, indică un viitor în care locuințele vor fi echipate cu senzori de sănătate invizibili, alimentați de Wi-Fi-ul deja prezent în fiecare casă, oferind un mod accesibil, comod și precis de a monitoriza ritmul cardiac și alte semne vitale.