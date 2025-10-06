Ultima ora
06 oct. 2025 | 20:51
de Cristian Cojocaru

WhatsApp se schimbă și trece la nume de utilizator: rezervarea acum este gratuită, dar posibil contra cost mai târziu

WhatsApp se schimbă și trece la nume de utilizator: rezervarea acum este gratuită, dar posibil contra cost mai târziu
WhatsApp permite rezervarea numelui de utilizator, gratis la început și posibil cu plată mai târziu (Foto: Playtech)

WhatsApp pregătește o schimbare majoră de identitate digitală: pe lângă (sau în locul vizibil al) numărului de telefon, utilizatorii vor putea folosi un nume de utilizator unic. În versiunile beta deja apare opțiunea de rezervare a username-ului, gratuită în această fază inițială, cu perspectiva ca unele nume „speciale” să poată fi deblocate ulterior contra cost. Mișcarea aliniază platforma cu alte servicii mari de mesagerie și social media, unde „userul” a devenit cartea de vizită principală.

Ce se schimbă pentru utilizatorii WhatsApp

În loc să partajezi numărul de telefon, vei putea da unui contact numele tău de utilizator pentru a fi găsit pe WhatsApp. Asta înseamnă mai mult control asupra confidențialității și o identitate mai ușor de memorizat, utilă mai ales în conversațiile cu persoane sau branduri pe care nu vrei să le legi direct de numărul tău. În această etapă, rezervarea numelui este gratuită pentru utilizatorii care au acces la setarea din meniul Settings. Meta ar urma însă să păstreze „la sertar” anumite nume foarte populare (scurte, generice sau cu valoare de brand) pentru o etapă ulterioară, în care accesul la ele ar putea fi contra cost sau pe criterii speciale.

Regulile propuse sunt simple și urmăresc coerența: username-ul nu poate începe cu „www”, trebuie să conțină cel puțin o literă, iar caracterele permise sunt litere mici, cifre, punct și subliniere. Dincolo de estetică, aceste reguli reduc spamul și abuzurile și simplifică identificarea în sistem.

De ce contează și cum îți păstrezi identitatea

Pentru mulți, renunțarea la vizibilitatea numărului de telefon în favoarea unui nume de utilizator înseamnă mai multă confidențialitate. Poți conversa, de exemplu, într-un grup nou fără să expui imediat numărul, iar pentru companii și creatori devine mult mai ușor să fie găsiți după un identificator memorabil. Pe de altă parte, apare și miza „curselor” pentru nume scurte sau valoroase. Dacă vrei un username care reflectă numele tău real, porecla sau brandul tău, rezervarea timpurie e esențială. Exact ca pe alte platforme, „primul venit – primul servit” va decide multe situații, iar numele generice sau căutate ar putea intra ulterior în zona plătită ori supusă unor criterii suplimentare.

Un efect colateral este potențialul de impersonare. Deși WhatsApp susține că numele de utilizator va îmbunătăți confidențialitatea, el deschide și ușa pentru cazuri în care terți încearcă să se dea drept cineva. Soluția logică este dublă: o politică clară anti-squatting (recuperarea numelor abuziv înregistrate) și un sistem de verificare pentru conturi oficiale sau cu risc mare de imitare.

Ce a rămas neclar și care e calendarul

WhatsApp nu a anunțat încă un calendar oficial pentru lansarea globală. În beta, opțiunea de rezervare apare deja pentru unii utilizatori Android, dar implementarea finală ar putea fi **în valuri** și cu diferențe regionale. De asemenea, nu există încă detalii despre **politica de preț** pentru „numele speciale” sau despre criteriile după care unele username-uri vor fi protejate ori scoase la „licitație”. Merită urmărit și modul în care **numărul de telefon** va coexista cu username-ul: va rămâne obligatoriu la înregistrare (pentru verificare), dar vizibilitatea lui în profiluri și în listele de discuții ar putea deveni opțională. Asta ar reprezenta una dintre cele mai mari schimbări de la introducerea funcțiilor de confidențialitate pe platformă.

Ce să faci acum

Dacă vezi în setări opțiunea de rezervare a numelui, alege rapid varianta dorită și păstreaz-o. Verifică ortografia, ține-o scurtă și ușor de reținut, evitând termeni care pot încălca mărci înregistrate. Dacă nu ai încă opțiunea, pregătește **2-3 alternative** rezonabile: una ideală, una de rezervă și una „sigură” (cu punct sau underscore), ca să nu pierzi timp când funcția ajunge pe contul tău.

În concluzie, trecerea WhatsApp la nume de utilizator aduce flexibilitate și confidențialitate, dar și o nouă economie a identităților digitale. Rezervarea gratuită de acum e șansa de a-ți blinda „userul”, înainte ca anumite nume să devină pe bani sau greu de obținut.

