WhatsApp se schimbă din nou pe Android si IOS: partajare foto „live”, teme personalizate cu AI și găsire rapidă a grupurilor

WhatsApp anunță un nou val de funcții pentru Android și iOS care pun accent pe partajarea amintirilor „în mișcare”, personalizare prin instrumente de inteligență artificială și orientare mai ușoară în grupurile cu nume criptice. Actualizările includ posibilitatea de a trimite Live Photos (pe iPhone) și Motion Photos (pe Android), generarea de teme de chat cu ajutorul Meta AI, fundaluri create de IA pentru apelurile video și opțiuni de căutare care te ajută să regăsești mai repede grupurile în care ești membru. Meta nu a oferit un calendar exact pentru toate noutățile, însă a confirmat că lansarea are loc gradual. Conform WhatsApp, acesta este „un rezumat” al ultimelor îmbunătățiri aduse aplicației.

Partajare de fotografii „live” pe ios și android

Noile actualizări permit trimiterea de Live Photos (iOS) și Motion Photos (Android) direct în conversațiile WhatsApp. Aceste formate surprind câteva secunde de mișcare și sunet, redând momentul mai fidel decât o fotografie statică și fără a fi nevoie să transformi clipul într-un GIF separat sau într-un fișier video. Funcția ridică miza pentru utilizatorii care vor să surprindă reacții, zâmbete sau micro-momente pe care o fotografie clasică le ratează. Conform [WhatsApp], această opțiune se numără printre cele mai recente adăugiri pentru a face partajarea mai expresivă.

La pachet cu aceste actualizări, unii utilizatori Android primesc și scanarea integrată a documentelor direct din aplicație: poți scana, decupa, salva și trimite acte fără să mai apelezi la o aplicație terță. Pe iPhone, fluxul de scanare este deja disponibil în WhatsApp din ecranul atașamentelor. Publicații tech notează că toate noutățile se distribuie gradual, pe parcursul săptămânilor următoare, în funcție de regiune și versiune de aplicație.

Teme și fundaluri generate cu meta AI

Personalizarea conversațiilor devine mai bogată datorită Chat Themes: poți cere asistentului Meta AI să creeze teme de chat pe baza unor instrucțiuni simple („noapte cu stele”, „minimal pastel”, „retro neon” etc.). În plus, în apelurile video individuale sau de grup poți genera fundaluri unice cu IA – locuri reale sau imaginare – pe care le poți folosi și în fotografiile ori clipurile făcute din aplicație. WhatsApp explică în ghidurile sale că imaginile sunt generate pe baza mesajelor tale și sunt menite să te ajute să te simți mai confortabil pe cameră ori să te exprimi într-un mod jucăuș.

Aceste instrumente IA vin în completarea altor funcții recente axate pe confort și creativitate (de la efecte vizuale la pachete de stickere), consolidând direcția în care WhatsApp mizează pe exprimare și „joacă” vizuală fără a compromite conversațiile private. Pentru utilizatori, avantajul practic este că nu mai depind de aplicații separate pentru a obține același nivel de personalizare, iar integrarea nativă înseamnă fluxuri mai simple și rapide.

Găsești mai repede grupul corect, chiar dacă are un nume ciudat

Dacă ești în multe grupuri cu porecle oblice sau glume interne, WhatsApp îți ușurează căutarea: atunci când cauți numele unei persoane, aplicația îți arată și grupurile pe care le aveți în comun, astfel încât să sari direct în conversația potrivită. E o soluție utilă când nu-ți mai amintești titlul grupului, dar știi câțiva membri. TechRadar notează că această îmbunătățire de căutare ajută exact în astfel de situații, reducând nevoia de a derula manual prin lista lungă de chat-uri.

În mod general, WhatsApp oferă deja filtre și căutări în aplicație (după mesaje, media, documente), iar această capacitate de a „prinde” grupurile pe baza membrilor accelerează orientarea zilnică în aplicație. Pentru utilizatorii care lucrează în echipe, pentru familii extinse sau pentru comunități locale, opțiunea scurtează pașii până la mesajele relevante și scade frustrarea acumulată în feed-uri aglomerate.

Ce urmează și cum primești noutățile

Meta nu a comunicat un termen unic pentru disponibilitatea tuturor funcțiilor, menționând în schimb un rollout treptat. Asta înseamnă că unii utilizatori vor vedea opțiunile mai devreme decât alții, în funcție de platformă, regiune și versiunea de WhatsApp instalată. Recomandarea practică este să verifici actualizările în App Store sau Play Store și să explorezi periodic meniurile de atașamente și setări de chat, acolo unde apar de regulă noile butoane și moduri.

Privind ansamblul, aceasta este una dintre cele mai „vizuale” rafinări ale WhatsApp din ultimele luni: fotografii „vii” care aduc context emoțional, decor generat de IA pentru apeluri video mai lejere și o căutare mai deșteaptă care pune ordine în haosul grupurilor. Pentru o aplicație folosită zilnic de miliarde de oameni, micile economii de timp și expresivitatea crescută pot face diferența dintre o conversație ratată și un moment surprins la fix.