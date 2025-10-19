WhatsApp schimbă regulile: restricții pentru utilizatori și companii care trimit mesaje „în gol”

Cine n-a trimis măcar o dată mesaje „în gol”, sperând la un răspuns care nu mai vine? WhatsApp vrea să taie din astfel de încercări: Meta va testa un plafon lunar pentru câte mesaje poți trimite către persoane care nu au răspuns încă — măsură gândită să lovească în spam, nu în conversațiile obișnuite.

Meta a confirmat pentru TechCrunch că va începe în curând testarea unei limite lunare pentru numărul de mesaje pe care utilizatorii și companiile le pot trimite contactelor care nu au răspuns. Ideea este simplă: toate mesajele pe care le trimiți cuiva și nu primești replică vor fi contorizate într-un plafon lunar. Dacă, de pildă, cunoști pe cineva la o conferință și îi trimiți trei mesaje fără să îți răspundă, acele trei mesaje intră la numărătoare.

Compania nu a precizat care va fi valoarea limitei și nici în ce țări va derula testul, spunând doar că va fi activ „în mai multe țări” în următoarele săptămâni. De asemenea, Meta afirmă că schimbarea nu ar trebui să afecteze utilizatorii obișnuiți, ci pe cei — persoane fizice sau firme — care „inundă” contactele cu mesaje nesolicitate și practici de tip spam.

Cum va funcționa plafonul pentru mesajele „în gol”

În cadrul testului, orice mesaj trimis către un contact care nu a răspuns anterior va conta în limita lunară până în momentul în care primești o replică. Odată ce există un răspuns, conversația revine în regim normal și mesajele ulterioare nu mai sunt încadrate la categoria „în gol”. Este, practic, o măsură de descurajare pentru blast-urile repetate către destinatari care nu interacționează.

Meta nu a publicat detalii tehnice despre notificările sau avertismentele pe care utilizatorii le-ar putea primi atunci când se apropie de plafon, nici despre modul în care companiile vor fi informate. În lipsa acestor informații, rămâne de văzut cum va fi comunicat testul și ce granularitate va oferi panoul de control pentru conturile de business, însă direcția declarată este clară: reducerea volumului de mesaje unilaterale către persoane care nu dau curs conversației.

Contextul: WhatsApp combate spamul și pregătește numele de utilizator

Nu este prima încercare a Meta de a limita spamul din WhatsApp, o platformă cu peste trei miliarde de utilizatori. În ultimii ani, compania a introdus o serie de funcții și protecții menite în special să reducă spamul politic și comercial. Eficiența lor a fost însă parțială, deoarece actorii rău-intenționați găsesc adesea modalități de a ocoli filtrările.

Noua măsură vine într-un moment în care WhatsApp se pregătește să introducă și suport pentru nume de utilizator (username), ceea ce ar permite conectarea fără partajarea numărului de telefon. Deși utilă pentru confidențialitate, această schimbare ar putea crea, teoretic, mai multe oportunități pentru spam. În prezent nu există o dată de lansare anunțată, dar aplicația are deja un ecran de rezervare a handle-ului pe Android, iar săptămâna aceasta cod cu funcționalitate similară a fost observat și în versiunea beta de iOS.

Ce înseamnă pentru utilizatorii obișnuiți și pentru companii

Pentru majoritatea utilizatorilor, Meta susține că noul plafon nu ar trebui să fie vizibil în utilizarea de zi cu zi, atâta timp cât conversațiile sunt bilaterale. În practică, cel mai probabil impact va fi asupra celor care trimit frecvent serii de mesaje către contacte care nu răspund.

Pentru companii, în special pentru cele care se bazează pe campanii de outreach prin WhatsApp, testul ar putea impune ajustări: liste de distribuție mai curate, mesaje mai bine țintite și un ritm de contactare care ține cont de interacțiunile reale. În absența detaliilor privind limita numerică și piețele vizate, rămâne doar direcția generală: descurajarea mesajelor „în gol” și încurajarea conversațiilor autentice, cu răspuns.