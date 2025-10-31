WhatsApp introduce criptarea copiilor de rezervă prin Passkey: adio, parole lungi, bun venit, recunoaștere facială și amprentă!

WhatsApp, cea mai folosită aplicație de mesagerie din lume, anunță o nouă etapă în protejarea intimității utilizatorilor. În curând, copiile de rezervă ale conversațiilor vor putea fi criptate folosind Passkeys, adică metode moderne de autentificare biometrică precum recunoașterea facială, amprenta sau codul de deblocare al ecranului.

Prin această actualizare, compania deținută de Meta își propune să elimine nevoia de parole complicate sau chei numerice lungi, oferind un sistem de securitate intuitiv, rapid și mai greu de compromis. Schimbarea va fi implementată treptat, în următoarele luni, pentru toți utilizatorii din întreaga lume.

„Cu doar o atingere sau o privire, aceeași protecție care îți apără mesajele și apelurile personale se va aplica și copiilor de rezervă, astfel încât acestea să fie mereu sigure, accesibile și private”, a transmis WhatsApp într-un comunicat oficial.

Noua funcție extinde sistemul de criptare end-to-end — introdus de aplicație încă din 2016 pentru conversațiile directe — și asupra backup-urilor salvate în cloud, fie pe Google Drive (pentru Android), fie pe iCloud (pentru iPhone). Până acum, utilizatorii puteau proteja aceste copii doar printr-o parolă sau printr-o cheie de 64 de caractere, greu de reținut și ușor de pierdut.

Prin introducerea Passkeys, WhatsApp aduce o soluție mai simplă și mai sigură: autentificarea biometrică. Astfel, în loc să memorezi combinații complexe, poți accesa sau bloca backup-ul conversațiilor folosind amprenta, fața sau codul telefonului.

Această schimbare vine în contextul unei tendințe globale: trecerea treptată de la parole la metode mai avansate de autentificare. Potrivit studiilor recente citate de CNET, adoptarea Passkeys crește constant, oferind o experiență de conectare mai rapidă și reducând semnificativ riscurile de atacuri informatice.

De ce contează criptarea backup-urilor pentru confidențialitate

Pentru milioane de utilizatori, WhatsApp nu este doar o aplicație de mesagerie, ci un adevărat jurnal digital care păstrează ani întregi de conversații, imagini, videoclipuri și note vocale. În mod implicit, aceste date sunt salvate periodic, pentru a putea fi restaurate atunci când îți schimbi telefonul sau reinstalezi aplicația.

Problema este că, fără criptare, aceste copii de rezervă pot fi vulnerabile. Atât hackerii, cât și furnizorii de cloud (Google sau Apple) ar putea, teoretic, să acceseze conținutul. Prin criptarea end-to-end, doar utilizatorul deține cheia de decriptare, ceea ce înseamnă că nimeni altcineva — nici măcar WhatsApp sau Meta — nu poate citi mesajele.

Noua funcție cu Passkeys simplifică acest proces. În loc să creezi o parolă separată pentru criptare, vei putea activa protecția direct din aplicație, folosind elementele biometrice deja configurate pe telefon.

Pentru cei care doresc să-și protejeze imediat backup-urile, funcția clasică de criptare este deja disponibilă:

Mergi la Setări → Chaturi → Backup chat → Backup criptat end-to-end. Alege între o parolă sau o cheie de 64 de caractere. După activare, datele tale vor fi stocate în format criptat pe serverele Google sau Apple.

Noua metodă bazată pe Passkeys va simplifica acest proces, eliminând complet nevoia de parole lungi.

Securitate avansată fără bătăi de cap: fața și amprenta devin parola ta

Adoptarea Passkeys nu este doar o inovație tehnologică, ci o schimbare de paradigmă în modul în care ne protejăm datele. Spre deosebire de parolele clasice, care pot fi uitate, furate sau interceptate prin phishing, Passkeys se bazează pe date unice și imposibil de replicat — amprente, trăsături faciale sau codurile dispozitivului.

Deja, majoritatea telefoanelor moderne permit aceste forme de autentificare, ceea ce înseamnă că tranziția va fi aproape invizibilă pentru utilizatori. În plus, sistemul elimină riscul ca o parolă compromisă să pună în pericol toate datele asociate contului.

„Este o mișcare logică pentru WhatsApp, care a fost mereu un pionier în domeniul securității comunicațiilor”, explică experții în tehnologie citați de CNET. Într-adevăr, aplicația a fost prima platformă de mesagerie privată care a oferit criptare completă pentru chat-urile backup, încă din 2021.

Noua funcționalitate reprezintă, așadar, o continuare firească a strategiei Meta de a oferi o experiență sigură, dar ușor de folosit. Spre deosebire de alte aplicații de mesagerie, unde criptarea este opțională sau parțială, WhatsApp o integrează acum în toate etapele: de la conversațiile zilnice până la stocarea în cloud.

Prin această actualizare, WhatsApp își consolidează poziția ca lider global în protejarea confidențialității utilizatorilor. Passkeys nu sunt doar o alternativă la parole, ci o dovadă că viitorul securității digitale va fi tot mai personal, literalmente.

Într-o lume în care ne bazăm pe aplicații pentru aproape orice — de la conversații personale la tranzacții —, faptul că ne putem proteja cu o simplă privire sau atingere nu este doar o comoditate, ci o garanție de siguranță. Iar pentru WhatsApp, aceasta este cea mai importantă promisiune pe care o poate face celor peste două miliarde de utilizatori din întreaga lume.